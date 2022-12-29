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    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

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    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев

    На 95 году жизни скончался Николай Добронравов

    Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов умер на 95 году жизни. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище. Добронравов является автором сотен песен, в том числе «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Орлята учатся летать» и т.д. (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой (в центре). На фото – момент встречи поэта и его жены с белорусским композитором Игорем Лученком (фото: Юрий Сомов/РИА Новости)

    В 1978 году Николай Добронравов (слева) встречался с генеральным комиссаром национального движения пионеров Конго Жераром Боланзи (справа) (фото: Владимир Акимов/РИА Новости)

    Музыку на стихи Николая Добронравова сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Эдуард Колмановский и др. (фото: Алкександр Чумичев/Фотохроника ТАСС)

    На фото: композитор из Афганистана Нияз Мохаммад (слева), композиторы Ян Френкель (второй слева), Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (справа) во время встречи в Союзе композиторов СССР (фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС)

    Добронравов является лауреатом премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 г. (фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС)

    Песня «Трус не играет в хоккей» была написана Добронравовым и поэтом Сергеем Гребенниковым на музыку Пахмутовой в 1968 году. Как сказал президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, эта строчка стала своего рода гимном для хоккеистов (фото: Александр Поляков/РИА Новости)

    На 75-летие жены Добронравова Александры Пахмутовой их небольшую квартиру посетил президент Владимир Путин (фото: Сергей Жуков/ТАСС)

    Добронравов и Пахмутова также общались с главой государства в Колонном зале Дома союзов во время фестиваля симфонических оркестров мира (фото: Дмитрий Астахов/ТАСС)

    Николай Добронравов также поддерживал общение со звездами советского кинематографа. На фото поэт общается с актером Алексеем Баталовым. Кроме того, вместе с Юрием Озеровым и Борисом Рычковым Добронравов был соавтором сценария художественно-документального фильма «О спорт, ты – мир!» (1981) (фото: Юрий Машков/ТАСС)

    Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003) (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)

    Слева направо: композитор Александра Пахмутова, Патриарх Кирилл и поэт Николай Добронравов во время награждения Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)

    В 2014 году, после присоединения Крыма, на встрече с Владимиром Путиным Александра Пахмутова и Николай Добронравов поблагодарили президента за возвращение полуострова. В ответ на это глава государства отметил, что чета подарила России много красивых произведений (фото: Михаил Климентьев/РИА Новости)

    Творческим семейным дуэтом Пахмутова – Добронравов написаны около 400 песен (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал смерть Добронравова невосполнимой утратой. Он отметил, что песни поэта были проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой, они «всегда придавали сил, помогали в печали и в радости». По его словам, Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)

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