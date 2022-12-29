На 95 году жизни скончался Николай Добронравов

Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов умер на 95 году жизни. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище. Добронравов является автором сотен песен, в том числе «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Орлята учатся летать» и т.д. (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой (в центре). На фото – момент встречи поэта и его жены с белорусским композитором Игорем Лученком (фото: Юрий Сомов/РИА Новости)

В 1978 году Николай Добронравов (слева) встречался с генеральным комиссаром национального движения пионеров Конго Жераром Боланзи (справа) (фото: Владимир Акимов/РИА Новости)

Музыку на стихи Николая Добронравова сочиняли композиторы Леонид Афанасьев, Евгений Мартынов, Константин Листов, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Эдуард Колмановский и др. (фото: Алкександр Чумичев/Фотохроника ТАСС)

На фото: композитор из Афганистана Нияз Мохаммад (слева), композиторы Ян Френкель (второй слева), Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов (справа) во время встречи в Союзе композиторов СССР (фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС)

Добронравов является лауреатом премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 г. (фото: Юрий Лизунов и Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС)

Песня «Трус не играет в хоккей» была написана Добронравовым и поэтом Сергеем Гребенниковым на музыку Пахмутовой в 1968 году. Как сказал президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, эта строчка стала своего рода гимном для хоккеистов (фото: Александр Поляков/РИА Новости)

На 75-летие жены Добронравова Александры Пахмутовой их небольшую квартиру посетил президент Владимир Путин (фото: Сергей Жуков/ТАСС)

Добронравов и Пахмутова также общались с главой государства в Колонном зале Дома союзов во время фестиваля симфонических оркестров мира (фото: Дмитрий Астахов/ТАСС)

Николай Добронравов также поддерживал общение со звездами советского кинематографа. На фото поэт общается с актером Алексеем Баталовым. Кроме того, вместе с Юрием Озеровым и Борисом Рычковым Добронравов был соавтором сценария художественно-документального фильма «О спорт, ты – мир!» (1981) (фото: Юрий Машков/ТАСС)

Николай Добронравов был награжден орденами «Знак Почета» (1978), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2008, 2003) (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)

Слева направо: композитор Александра Пахмутова, Патриарх Кирилл и поэт Николай Добронравов во время награждения Пахмутовой орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени (фото: Сергей Пятаков/РИА Новости)

В 2014 году, после присоединения Крыма, на встрече с Владимиром Путиным Александра Пахмутова и Николай Добронравов поблагодарили президента за возвращение полуострова. В ответ на это глава государства отметил, что чета подарила России много красивых произведений (фото: Михаил Климентьев/РИА Новости)

Творческим семейным дуэтом Пахмутова – Добронравов написаны около 400 песен (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)