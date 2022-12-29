  • Белоруссия заявила о нарушении границы польским военным вертолетом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США впервые предложили признать новые границы РФ
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    Германия поставит Украине рефрижераторы для тел погибших военных
    Американец случайно приплыл по Дунаю на Украину
    СБ ООН назвал дату проведения заседания по Украине
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Дания решила сократить число дипломатов в посольстве России
    Россию и Белоруссию пригласили на Нобелевский банкет
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    10 комментариев

    Как прошел День знаний в новых регионах России

    К 1 сентября в новых регионах России открылись 23 вуза, 1260 школ и около 700 детских садов. На фото: первоклассники в новой школе Мариуполя «Невская», возведенной Военно-строительным комплексом Минобороны (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Геническ, Херсонская область. Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Всего в школы и детсады региона пошли более 20 тыс. детей (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)

    Школьники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в школе №9 в Мариуполе (фото: Александр Сухов/РИА Новости)

    Школьники на линейке в гимназии №6 в Донецке. Всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций (фото: Таисия Воронцова/РИА Новости)

    Аниматоры на линейке в школе №9 в Мариуполе. В городе в новом учебном году будут работать 25 школ и 26 детских садов (фото: Александр Сухов/РИА Новости)

    Мелитополь, Запорожская область. Студенты на линейке в Мелитопольском госуниверситете. «Для нас самое главное, чтобы вы были счастливы, здоровы и уверены в себе», – обратилась к учащимся глава администрации города Галина Данильченко (фото: Александр Полегенько/ТАСС)

    Школьники и учителя на линейке в гимназии №6 в Донецке. По линии Минпромторга в ДНР ожидается поставка 23 школьных автобусов (фото: Таисия Воронцова/РИА Новости)

    В своем обращении в День знаний президент Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное пространство (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    Главное
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    Россия построит 120 судов для развития Севморпути
    В Белом доме не увидели антиамериканского характера БРИКС
    Европу предупредили о проблемах с зеленой энергетикой из-за погоды
    Нобелевский лауреат Муратов включен в реестр иноагентов
    Дисквалифицированный хоккеист ЦСКА Федотов допущен к матчам КХЛ

    Украина разжигает пожар на мировом рынке нефти

    Украина требует запретить Европе закупать у Индии нефтепродукты, созданные из российской нефти. Тогда как сама Украина продолжает зарабатывать на российской нефти. Если США и ЕС прислушаются к Киеву, то удар будет нанесен по всему рынку нефти. А пострадают в первую очередь страны – импортеры нефти: США, ЕС и сама Украина. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Вертолеты встанут на защиту Москвы от украинских беспилотников

    Москва ведет комплексную работу по защите столицы от атак украинских дронов. В частности, мэр города Сергей Собянин сообщил о строительстве целой сети объектов ПВО. И судя по словам градоначальника, в обороне примут участие вертолеты. Насколько эффективной будет разработанная модель защиты и как еще можно улучшить ПВО столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............