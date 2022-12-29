Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.3 комментария
Как прошел День знаний в новых регионах России
К 1 сентября в новых регионах России открылись 23 вуза, 1260 школ и около 700 детских садов. На фото: первоклассники в новой школе Мариуполя «Невская», возведенной Военно-строительным комплексом Минобороны (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Геническ, Херсонская область. Школьники перед началом торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Всего в школы и детсады региона пошли более 20 тыс. детей (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)
Школьники на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в школе №9 в Мариуполе (фото: Александр Сухов/РИА Новости)
Школьники на линейке в гимназии №6 в Донецке. Всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций (фото: Таисия Воронцова/РИА Новости)
Аниматоры на линейке в школе №9 в Мариуполе. В городе в новом учебном году будут работать 25 школ и 26 детских садов (фото: Александр Сухов/РИА Новости)
Мелитополь, Запорожская область. Студенты на линейке в Мелитопольском госуниверситете. «Для нас самое главное, чтобы вы были счастливы, здоровы и уверены в себе», – обратилась к учащимся глава администрации города Галина Данильченко (фото: Александр Полегенько/ТАСС)
Школьники и учителя на линейке в гимназии №6 в Донецке. По линии Минпромторга в ДНР ожидается поставка 23 школьных автобусов (фото: Таисия Воронцова/РИА Новости)
В своем обращении в День знаний президент Владимир Путин попросил правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное пространство (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)