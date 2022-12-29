Выбрана «Миссис Россия – 2023»

Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

16:24 Названа вероятная причина взрыва в порту в Турции Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

16:15 СМИ назвали размер финансовой помощи Киеву со стороны США США выделили Украине с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа США.

16:07 Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей Западные авиапроизводители хотят вернуться на российский рынок, но отечественным компаниям необходимо занять эту нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

15:59 В Минздраве опровергли введение дополнительных ограничений на УЗИ Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ) вводиться не будут, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

15:52 В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек В турецком порту в городе Коджаэли в результате взрыва десять человек получили ранения, причины выясняют правоохранительные органы.

15:44 Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

15:36 Чемезов: Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для СВО Предприятия Ростеха полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО, которые требуются на сегодняшний день, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

15:29 У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв Взрыв прогремел в понедельник возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции, сообщает агентство IHA.

15:21 Путин удивился названию российской системы авиабронирования Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

15:14 Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов» Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

15:07 Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

14:56 Министра обороны Литвы заподозрили в разглашении секретных данных В Литве генпрокуратура начала расследовать возможное предание министром обороны Арвидасом Анушаускасом огласке секретной информации о планах приобретения танков.

14:54 Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

14:51 Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5% Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.