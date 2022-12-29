В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Выбрана «Миссис Россия – 2023»
В Москве прошел финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия – 2023», победу в котором одержала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
Конкурс собрал на одной сцене 33 жены и мамы из разных регионов России. Самой молодой участницей стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой опытной – 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»)
В финале Специальная предстала в образе, схожем с куклой Барби: белокурые локоны, яркая помада и элегантное платье (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Представляю Юг России: родилась я в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023», – сказала девушка (фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»)
В Сети уже вовсю обсуждается внешность обладательницы титула «Миссис Россия – 2023»: «Ну, хотя бы без силикона», «Великолепна и очень красивая», «Симпатичная и не пустышка» (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
Специальная получила главный приз конкурса – роскошную корону, усыпанную камнями в цвета российского флага и украшенную двуглавым орлом. Также победительнице вручили путевку на Мальту (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
У Жанны четыре высших образования. Она – директор департамента продаж в ИТ-компании. Вместе с супругом Ярославом Специальная воспитывает трехлетнюю дочь Амелию (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)
В состав жюри входили композитор и певец Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, «Миссис Россия – 2022» Нина Банная и другие (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)