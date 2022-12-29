Выбрана «Миссис Россия – 2023»

  • У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

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    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

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    Новости
    16:24Названа вероятная причина взрыва в порту в Турции

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    16:15СМИ назвали размер финансовой помощи Киеву со стороны США

    США выделили Украине с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа США.

    16:07Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей

    Западные авиапроизводители хотят вернуться на российский рынок, но отечественным компаниям необходимо занять эту нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    15:59В Минздраве опровергли введение дополнительных ограничений на УЗИ

    Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ) вводиться не будут, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    15:52В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек

    В турецком порту в городе Коджаэли в результате взрыва десять человек получили ранения, причины выясняют правоохранительные органы.

    15:44Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    15:36Чемезов: Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для СВО

    Предприятия Ростеха полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО, которые требуются на сегодняшний день, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    15:29У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв

    Взрыв прогремел в понедельник возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции, сообщает агентство IHA.

    15:21Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    15:14Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    15:07Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО

    Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:56Министра обороны Литвы заподозрили в разглашении секретных данных

    В Литве генпрокуратура начала расследовать возможное предание министром обороны Арвидасом Анушаускасом огласке секретной информации о планах приобретения танков.

    14:54Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    14:51Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5%

    Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:45Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь

    Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си

    Выбрана «Миссис Россия – 2023»

    В Москве прошел финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия – 2023», победу в котором одержала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    Конкурс собрал на одной сцене 33 жены и мамы из разных регионов России. Самой молодой участницей стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой опытной – 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»)

    В финале Специальная предстала в образе, схожем с куклой Барби: белокурые локоны, яркая помада и элегантное платье (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    «Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Представляю Юг России: родилась я в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023», – сказала девушка (фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»)

    В Сети уже вовсю обсуждается внешность обладательницы титула «Миссис Россия – 2023»: «Ну, хотя бы без силикона», «Великолепна и очень красивая», «Симпатичная и не пустышка» (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    Специальная получила главный приз конкурса – роскошную корону, усыпанную камнями в цвета российского флага и украшенную двуглавым орлом. Также победительнице вручили путевку на Мальту (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    У Жанны четыре высших образования. Она – директор департамента продаж в ИТ-компании. Вместе с супругом Ярославом Специальная воспитывает трехлетнюю дочь Амелию (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

    В состав жюри входили композитор и певец Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, «Миссис Россия – 2022» Нина Банная и другие (фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

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    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

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    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

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