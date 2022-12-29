Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

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6 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украина вывела из себя польских дальнобойщиков

Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной, жалуясь на произвол украинской полиции REUTERS/Roman Baluk
Не успела утихнуть ссора Варшавы и Киева вокруг украинского зерна, как между двумя странами опять пробежала черная кошка. На этот раз всерьез поссорились польские дальнобойщики с сотрудниками украинской дорожной полиции. Польские шоферы даже заблокировали один из КПП на границе, требуя справедливости. Какие еще взаимные претензии появились в отношениях соседних народов в довесок к уже известным историческим обидам? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Запад готовится разжечь пожар в Центральной Азии и Закавказье

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения. Подробности...
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Параллельный импорт пришел в Россию надолго

Александр Костров
Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден? Подробности...
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Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...
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Карл III доразвалит Британскую империю

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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

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    Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

    Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев  (фото: Aaron Chown/REUTERS)
    Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев&#160;(фото: Aaron Chown/REUTERS)
    Церемония коронации продолжалась около двух часов. Она стала одной из самых быстрых в истории страны&#160;(фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС)
    После того, как королевская процессия покинула Вестминстерское аббатство, Карл III сел в карету вместе с супругой Камиллой&#160;(фото: Stephen Lock/Global Look Press)
    Процессия отправилась от аббатства к Букингемскому дворцу&#160;(фото: Stephen Lock/Global Look Press)
    Великобритания – последняя в Европе монархия, где до сих пор проводят пышные церемонии коронации правителя&#160;(фото: Stephen Lock/Global Look Press)
    Среди приглашенных на коронацию был экс-премьер-министр Борис Джонсон с супругой&#160;(фото: Andrew Milligan/AP/ТАСС)
    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал коронацию моментом национальной гордости&#160;(фото: Andy Rain/EPA/ТАСС)
    Принц Уильям и его супруга – принцесса Уэльская Кейт Миддлтон были одними из главных гостей на коронации. Принцесса вышла в свет в светлом платье Alexander McQueen с вышитыми серебристыми узорами, а в качестве украшений 41-летняя знаменитость выбрала цветочную тиару Jess Collett x Alexander McQueen из серебра и серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ранее принадлежали принцессе Диане&#160;(фото: Phil Noble/AP/ТАСС)
    Перед возложением короны Карла III помазали мирром, а также вручили королевские регалии&#160;(фото: Andrew Matthews/AP/ТАСС)
    Принц Гарри (на заднем плане в центре) появился на коронационной службе один. Его супруга Меган Маркл вместе с детьми, 4-летним Арчи и годовалой Лилибет, осталась в США. Младшего брата Карла III, опального принца Эндрю (на переднем плане справа), освистали, когда тот подъезжал на машине к Букингемскому дворцу&#160;(фото: REUTERS/Toby Melville)
    Принц Уильям взял на себя особую роль в коронации своего отца короля Чарльза и заявил о своей верности монарху&#160;(фото: Yui Mok/AP/ТАСС)
    На церемонии также короновали жену Карла III королеву Камиллу. Для коронации использовали корону королевы Мэри, сделанную в 1911 году&#160;(фото: Gareth Cattermole/REUTERS)
    Карлу III вручили королевские регалии: державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем, кольцо суверена, меч Эдуарда Исповедника&#160;(фото: Andrew Matthews/AP/ТАСС)

     
     
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