Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев (фото: Aaron Chown/REUTERS)