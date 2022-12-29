В Москве открыли Большую кольцевую линию метро В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)