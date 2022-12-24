Умер Вахтанг Кикабидзе

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15 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Население Украины ослепло от оптимизма

Большинство украинцев считают конфликт с Россией своей платой ЕС за вступление Максим Никитин/ТАСС
Согласно заявлениям из Верховной рады, переговоры об «ускоренном» вступлении Украины в ЕС перенесены с осени 2023 года на весну. Параллельно социологи выяснили: украинцы до смешного единодушны во мнении, что станут гражданами Евросоюза в самое ближайшее время. Но это далеко не самая безумная вещь из тех, в которые они верят. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
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Немецкие танки на земле Украины

Обсуждение: 4 комментария

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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Выбрана «Мисс Вселенная – 2023»

В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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    Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира

    Видео

    союзные силы


    К чему готовятся военные России и Белоруссии

    гуманитарная катастрофа


    Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

    Leopard и Challenger


    Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

    вектор наступления


    Успехи в Донбассе дали командованию России свободу выбора

    падение валюты


    На долларе поставлен «крест смерти»

    разные выводы


    Алексей Зензинов: Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

    гражданское участие


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Немцы изголодались по правде

    невероятная стойкость


    Андрей Полонский: Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

    на ваш взгляд


    Когда вы убираете новогоднюю елку?

    Умер Вахтанг Кикабидзе

    Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию  (фото: Фотохроника ТАСС)
    Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию&#160;(фото: Фотохроника ТАСС)
    Вахтанг Кикабидзе в фильме "Мелодии Верийского квартала". Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Отец, Константин Николаевич Кикабидзе, работал журналистом. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году он пропал без вести под Керчью. Мать, Манана Константиновна Багратиони, была профессиональной певицей&#160;(фото: Фотохроника ТАСС)
    Вахтанг Кикабидзе в художественном фильме "Мимино". В школьные годы Вахтанг Кикабидзе пел в кружке художественной самодеятельности, обучался игре на барабанах. После окончания школы поступил в Тбилисский государственный университет. На втором курсе бросил учебу и в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии. В 1961-1963 годах учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков (ныне в составе Государственного университета Ильи), но также его не закончил&#160;(фото: РИА Новости)
    Кадр из кинофильма "Не горюй!". В 1960–1970-х годах Вахтанг Кикабидзе выступал в составе джазового вокального квартета "Диэло", затем играл на барабанах и был солистом в джазовом ансамбле "Орэра". Исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. С 1980-х годов выступал сольно&#160;(фото: РИА Новости)
    Кадр из кинофильма "Совсем пропащий"&#160;(фото: Мурашко/РИА Новости)
    Кикабидзе был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня"&#160;(фото: Сергей Гунеев/РИА Новости)
    Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян. В 1966 году Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино, снявшись в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах". Спустя три года режиссер Георгий Данелия пригласил Кикабидзе на главную роль молодого врача Бенжамена Глонти в свою трагикомедию "Не горюй!". За участие в этой картине в 1970 году на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) Кикабидзе получил приз за лучшее исполнение мужской роли. Одной из самых известных киноработ Кикабидзе стала роль летчика Валентина Мизандари из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах, в комедии Георгия Данелии "Мимино" (1977).&#160;(фото: И. Гневашев/РИА Новости)
    В последние годы Вахтанг Кикабидзе основное время уделял концертной деятельности, много гастролировал. В дискографии певца было порядка 20 альбомов. После операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года перестал приезжать в Россию. В 2022 году выступал с критикой специальной военной операции на Украине&#160;(фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС)
    31 октября 2020 года избран депутатом парламента Грузии X созыва по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение" – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" Михаила Саакашвили. &#160;(фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

     
     
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