Как экономически развивается Калининград
Филиал Третьяковской галереи, остров Октябрьский, Калининград (фото: )
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10 сентября, суббота | Последнее обновление — 15:56 | vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России
Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада
«Люди, на которых Россия держится». Новгородская область строит свою авиацию и университет
США толкают КНДР на применение ядерного оружия
Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной
Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...
Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Карл III официально провозглашен королем Британии
В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времениПодробности...
Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР
В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 годаПодробности...
Умерла королева Великобритании Елизавета II
В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки ДиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
21:02
собственная новость
Центр реставрации книг решили создать в Кирове
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.Подробности...
19:59
собственная новость
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».Подробности...
20:27
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.Подробности...
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