Волна нападений бездомных собак началась с Якутска
Якутск. Здесь произошла трагедия, связанная с нападением бездомных собак на беззащитную женщину (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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27 января, четверг | Последнее обновление — 12:19 | vz.ru
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