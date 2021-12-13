Волна нападений бездомных собак началась с Якутска

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27 января, четверг  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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Военную помощь Донбассу сдерживает «Минск»

В ДНР прежде всего нуждаются в средствах против украинской авиации Константин Морозов/РИА Новости
«Единая Россия» попросила власти России начать военную помощь Донбассу. В Донецке говорят об острой нужде в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты от ударных украинских дронов. Но возникает вопрос: насколько реальна такая помощь с учетом того, что Россия остается страной-гарантом Минских соглашений. Какую поддержку Москва может оказать ДНР и ЛНР? Подробности...
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Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
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Как западная разведка врет руководству США о «российском вторжении»

Спутниковые снимки – главный инструмент американской разведки Maxar Technologies/REUTERS
Заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, которые регулярно повторяют западные политики, базируются на данных военной разведки. Кто и как добывает эти разведданные, каким образом они интерпретируются – и почему вся эта трактовка с высокой степенью вероятности искажение или прямая ложь? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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«Омикрон» – это детская версия ковида

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Деликатный вопрос детской вакцинации: стал бы я теперь вакцинировать детей от ковида? Посмотрев, как болел сын – скорее, нет. Посмотрев, как болела дочь – скорее, да. Подробности...

Как Красная армия освободила Освенцим

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1945 года РККА освободила большой комплекс нацистских лагерей в Освенциме. Обреченные на уничтожение в лагерях смерти получили шанс на жизнь. Подробности...

США устроили панику накануне отступления в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вероятное отступление американцев со своих стратегических позиций в Восточной Европе не может выглядеть просто как проявление здравого смысла. Это может быть только «решительное отступление» во имя выживания украинского народа и предотвращения якобы большой войны. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Волна нападений бездомных собак началась с Якутска

    Якутск. Здесь произошла трагедия, связанная с нападением бездомных собак на беззащитную женщину  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    &#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Пункт передержки бездомных животных, Якутск&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Якутск. Памятник бездомной собаке&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Логова бесхозных собак в Якутске часто можно найти под сваями, на которых строятся многоэтажные дома&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Елена Шадрина&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Пункт передержки бездомных животных, Якутск&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Айталина Охлопкова с альбомом к десятилетию лаборатории, которой заведовала Сардана Слепцова&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Мэр Якутска Евгений Григорьев&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Екатерина Безрученко&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)


     
     
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