Умер Жан-Поль Бельмондо

Взгляд
6 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:27  |  vz.ru
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Как полный отказ Европы от нефти и газа ударит по России

Российским нефтегазовым компаниям предсказали банкротство Егор Алеев/ТАСС
Сбербанк посчитал, насколько обеднеет Россия, если Евросоюз совсем откажется от углеродной энергетики через тридцать лет. Уже к 2035 году бюджет России потеряет 5 трлн рублей, а доходы населения упадут до 14%. К 2050 году будет еще хуже: наши нефтегазовые гиганты могут даже обанкротиться. Это возможный, но не единственный сценарий для России. Какова альтернатива? Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но главная проблема в том, что даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как остров на Днепре принес стратегический успех Красной армии

1941 год. Бои у Днепра Общественное достояние
Ровно 80 лет назад на фронтах Великой Отечественной произошли события, героизм и значение которых можно сравнить с обороной Одессы или же Брестской крепости. Как гласят обнаруженные не так давно документы, 6 сентября 1941 года Красная армия вернула захваченный ранее днепровский остров Хортица. Почему эта операция стала стратегическим успехом советских войск? Подробности...
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Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

На улицах Цетине появились баррикады из горящих покрышек imago-images/Global Look Press
Интронизация митрополита Черногории обернулась массовыми протестами и столкновением местных националистов с полицией. Зачинщиком беспорядков оказался бывший шеф правоохранителей, а в попытке устроить местный аналог майдана подозревают действующего главу государства. Раздутый конфликт между канонической и раскольничьей православными церквями напомнил о печальном опыте Украины. Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. Подробности...

Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Мария Захарова призвала ввести оружейное эмбарго против Украины. Но нужно ли оно России? Или уж лучше пусть Запад продолжает демонстрировать Киеву свою поддержку? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пиетет и раскаяние, вплоть до подобострастия перед неграми – это проблемы Запада, их социальный вектор, BLM – это их проблема, но не наша. Преклонение перед меньшинствами вплоть до доминирования их над большинством – это их, Запада, выбор. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Хабиб и развал СССР

Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
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    Умер актер Жан-Поль Бельмондо

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    массовые беспорядки


    Главный противник России на Балканах атаковал православие методом Порошенко

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    Как остановить побоища гастарбайтеров в России

    Великая Отечественная


    Как остров на Днепре принес стратегический успех Красной армии

    западная поддержка


    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


    Валерий Коровин: Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Умер Жан-Поль Бельмондо

    Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки  (фото: «Вор», Champion)
    Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки&#160;(фото: «Вор», Champion)
    Несмотря на окружение, в молодости он больше интересовался футболом и боксом. За свою недолгую карьеру боксера-любителя он выиграл 15 из 23 поединков. «Я остановился, когда лицо, которое я видел в зеркале, начало меняться», – признавался актер позднее&#160;(фото: «Горит ли Париж?», Marianne Productions S.A.)
    Бельмондо с третьей попытки поступил на актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства. Но в учебе тоже не все было гладко: в 1956 году его вывела из себя холодная реакция жюри консерватории на одно из его выступлений. Один из его учителей сказал тогда: «Мистеру Бельмондо никогда не удастся добиться успеха со своим хулиганским лицом». Актер ответил на это непристойным жестом&#160;(фото: «Мужчина, который мне нравится», Les Films 13)
    Бельмондо ворвался на киноэкраны в 50-х годах, но стал известным в течение следующего десятилетия, когда появилось много фильмов «новой волны», в том числе «Без дыхания» и «Человек из Рио»&#160;(фото: «Сирена с Миссисипи
    За свою 50-летнюю карьеру Бельмондо снялся более чем в 80 фильмах под руководством многих крупных французских режиссеров: Франсуа Трюффо, Жана-Люка Годара, Клода Лелуша и других&#160;(фото: «Великолепный», Cerito Films)
    В 70-х годах вдохновленный успехом Алена Делона в продюсировании собственных фильмов Бельмондо создал собственную продюсерскую компанию Cerito Films (названную в честь его бабушки Розины Черрито)&#160;(фото: «Вне закона», Cerito Films)
    В 2001 году он был госпитализирован с инсультом и не снимался в фильмах до 2009 года, когда вышла картина «Человек и его собака». В июне 2020 года Бельмондо видели на похоронах комика и сценариста Гая Бедоса в Париже&#160;(фото: «Ас из асов», Gaumont)
    Зрители были очарованы его обаянием и кажущимся пренебрежением ко всем неудачам, происходившим с его героями на экране. Журнал Empire включил его в топ-100 самых сексуальных звезд в истории кино&#160;(фото: «Женщина есть женщина», Euro International Film (EIA))
    Поначалу он самостоятельно выполнял трюки в нескольких фильмах, например «Несчастья китайцев в Китае». Актер отказался от этой практики после несчастного случая в фильме 1985 года «Ограбление»&#160;(фото: «Борсалино», Adel Productions)
    Бельмондо был женат дважды: на актрисе Элоди Константин в период с 1952 по 1968 год и на танцовщице Натти Тардивел с 2002 по 2008 год. У него также был ряд громких романов, в том числе с Урсулой Андресс, Лаурой Антонелли и владелицей ночного клуба Барбарой Гандольфи, с которой он расстался в 2012 году&#160;(фото: «Игра в четыре руки», Cerito Films)
    Смерть ведущего деятеля французского кино вызвала скорбь по всей стране. Президент Франция Эммануэль Макрон заявил, что страна потеряла «национальное достояние». «Он умер тихо», – сказал его адвокат Мишель Годест&#160;(фото: «Человек и его собака», ARD Degeto Film GmbH)


     
     
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