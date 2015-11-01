Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки (фото: «Вор», Champion)