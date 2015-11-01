Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

