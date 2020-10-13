В Сеуле показали беспилотные воздушные такси В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone (фото: YONHAP/EPA/ТАСС)

