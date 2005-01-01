Россия борется с коронавирусом

Взгляд
21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
Разделы

Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
Перейти а раздел…

«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
Перейти а раздел…

Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
Обсуждение: 125 комментариев

Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие видеоигры об эпидемиях и вирусах

    Собак и кошек проверят на коронавирус

    Коронавирус может стать сезонной бедой

      Перейти а раздел…

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Саудовская Аравия заявила о готовности к дополнительным мерам на рынке нефти
              Власти Москвы будут следить за гражданами с симптомами ОРВИВ Кремле отреагировали на виртуальные акции протестаПираты атаковали судно с россиянами на бортуЛукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
              Грудинин отверг обвинения в причастности к распространению коронавирусаПризывавшего к массовым акциям во Владикавказе арестовалиВ эстонских школьных учебниках Крым обозначили как часть РоссииЛавров заявил об отказе США объявить гуманитарную паузу на фоне пандемии
              Главный кардиолог Минздрава назвал опасное последствие коронавирусаПогребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена НовинскогоФинляндия попросила доступ к архивам ФСБ после публикаций о концлагерях в КарелииЭксперт объяснил, почему идущее строить «Северный поток – 2» судно часто меняет маршрут

              Главная тема


              Коронавирус поставил США на грань мятежа

              биржевые торги


              Эксперт объяснил «исторический» обвал цен на американскую нефть

              мутация COVID-19


              Вирусолог оценил данные о сильном различии коронавируса в США и Европе

              «еще не паника»


              Кононенко назвал истерикой судебный иск американцев против ВОЗ

              Видео

              made in china


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              ущерб от пандемии


              Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

              «неправильный генерал»


              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Социальная перверсия


              Дометий Завольский: Мир охватило новое ханжество

              Все на время закончилось


              Евгений Фатеев: Думать надо не только о бедных, но и о богатых

              День Победы


              Ирина Алкснис: С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              на ваш взгляд


              Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?

              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              Вакцина уже в пути – Минздрав пообещал начать клинические испытания с 1 июня  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              Пока же в стране открывают новые госпитали для инфицированных  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              В начале апреля в Москве заработало инфекционное отделение на базе медико-хирургического центра им. Пирогова на 250 коек  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              Российские врачи работают на износ. Многие из них в итоге заражаются  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              Последний случай произошел в Боткинской больнице Петербурга, где инфицировались более 130 медиков  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              До конца апреля россиян начнут тестировать на наличие антител к вирусу  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              Это поможет и в разработке вакцины, и в лечении больных. Им могут переливать плазму крови переболевших  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              А 17 апреля открылся инфекционный госпиталь в поселении Вороновское в Новой Москве, рассчитанный на 800 пациентов  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
              И антитела помогут побороть болезнь. В Москве так поправились несколько «тяжелых» пациентов  (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
              Подробности...

              Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

              В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
              Подробности...

              Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
              Подробности...

              Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

              Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
              Подробности...

              Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

              В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
              Подробности...

              Путин посетил больницу в Коммунарке

              Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
              Подробности...

              Российские ученые расшифровали геном коронавируса

              Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
              Подробности...

              Как мировые столицы переживают коронавирус

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
              Подробности...

              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
              Подробности...

              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
              Подробности...

              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

              В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
              Подробности...

              Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

              Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
              Подробности...

              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

              Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
              Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

              Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
              Подробности...

              Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

              Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
              Подробности...

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............