«Не будь дураком» – письмо Трампа Эрдогану

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НОВОСТЬ ЧАСА:В РПЦ опровергли сообщения о решении Элладской церкви признать ПЦУ
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Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык.
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Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть.
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Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех.
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Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавтаПодробности...
Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешкомПодробности...
В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизниПодробности...
Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку.
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Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?
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«Не будь дураком» – письмо Трампа Эрдогану
Достоянием гласности стало письмо Трампа, с помощью которого президент США попытался отговорить турецкого коллегу от вторжения в Сирию. Наблюдателей поразил стиль письма – лидер США воспользовался разговорной лексикой, призвав Эрдогана «не упираться», «не быть дураком» и «не подводить весь мир». Он надеется, что и Эрдоган «не хочет нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек». «И я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики», – пишет заокеанский лидер. Взамен Трамп предлагает «выработать хорошую сделку». По его словам, курдский «генерал Мазлум готов вести переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли». «Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его», – сообщил Трамп в письме Эрдогану
(фото: The White House)
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Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавтаПодробности...
Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешкомПодробности...
В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизниПодробности...
Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического концаПодробности...
Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родныхПодробности...
Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»Подробности...
Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянокПодробности...
В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетияПодробности...
Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате ТехасПодробности...
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказовПодробности...
Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке Подробности...
В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назадПодробности...
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