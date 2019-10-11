«Не будь дураком» – письмо Трампа Эрдогану

Взгляд
17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
Перейти а раздел…

Закрытие «Миротворца» поможет Зеленскому добиться мира в Донбассе

Сайт «Миротворец» испортил жизнь не одной тысяче человек Фото: ВЗГЛЯД
В ООН призвали Украину заблокировать скандальный сайт «Миротворец» – открытую базу личных данных неугодных киевским властям многих тысяч людей. По мнению экспертов, блокировка «Миротворца» и привлечение его кураторов к уголовной ответственности может стать для Владимира Зеленского сильным шагом по преодолению страха перед националистическим меньшинством на Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые «воруемые» картины и художники в истории

    Новое дело «пьяного мальчика»

    Россия своих людей не бросает

      Перейти а раздел…

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В РПЦ опровергли сообщения о решении Элладской церкви признать ПЦУ
              Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в РаккуБритания и ЕС пришли к новому соглашению по BrexitСирийские войска вышли к границе с ТурциейРоссии предрекли «пожилое» бабье лето
              Пушков оценил тон письма Трампа ЭрдогануЛукашенко: Россия – это больше, чем странаГрузины напали на представительство Южной Осетии в РимеКанделаки возмутилась реакцией участников скандала с изнасилованием журналистки
              ФСБ занялась технологиями для обнаружения и уничтожения опасных дроновЧетырех обвиняемых по делу «Зимней вишни» выпустили из СИЗОНа афгано-таджикской границе собрались тысячи боевиковПодмосковным чиновникам разрешили работать из дома

              Главная тема


              Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

              мнение президента


              Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

              «как было на самом деле»


              Москва удивилась заявлениям США по инциденту с дипломатами в Северодвинске

              российская Х-31


              Эксперт оценил возможности Украины создать новую сверхзвуковую ракету

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              Уход американцев


              У Ближнего Востока появились новые покровители

              новые условия


              «План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?

              «Не будь дураком» – письмо Трампа Эрдогану

              Достоянием гласности стало письмо Трампа, с помощью которого президент США попытался отговорить турецкого коллегу от вторжения в Сирию. Наблюдателей поразил стиль письма – лидер США воспользовался разговорной лексикой, призвав Эрдогана «не упираться», «не быть дураком» и «не подводить весь мир». Он надеется, что и Эрдоган «не хочет нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек». «И я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики», – пишет заокеанский лидер. Взамен Трамп предлагает «выработать хорошую сделку». По его словам, курдский «генерал Мазлум готов вести переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли». «Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его», – сообщил Трамп в письме Эрдогану  (фото: The White House)
              Достоянием гласности стало письмо Трампа, с помощью которого президент США пытался отговорить турецкого коллегу от вторжения в Сирию. При этом лидер США воспользовался разговорной лексикой, призвав Эрдогана «не упираться» и «не быть дураком». Письмо принесло прямо противоположный эффект  (фото: The White House)

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Представлен первый костюм для космических туристов

              Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
              Подробности...

              Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

              Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
              Подробности...

              Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

              В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
              Подробности...

              Турция начала наземное вторжение в Сирию

              Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
              Подробности...

              Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

              Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
              Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

              Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
              Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

              Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
              Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

              В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
              Подробности...

              Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

              Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
              Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Умер Марк Захаров

              Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
              Подробности...

              Умер экс-президент Франции Жак Ширак

              Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
              Подробности...

              В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

              В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
              Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

              Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
              Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

              В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
              Подробности...

              Визит Владимира Путина в Дагестан

              Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
              Подробности...

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............