«Не будь дураком» – письмо Трампа Эрдогану

Достоянием гласности стало письмо Трампа, с помощью которого президент США попытался отговорить турецкого коллегу от вторжения в Сирию. Наблюдателей поразил стиль письма – лидер США воспользовался разговорной лексикой, призвав Эрдогана «не упираться», «не быть дураком» и «не подводить весь мир». Он надеется, что и Эрдоган «не хочет нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек». «И я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики», – пишет заокеанский лидер. Взамен Трамп предлагает «выработать хорошую сделку». По его словам, курдский «генерал Мазлум готов вести переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли». «Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его», – сообщил Трамп в письме Эрдогану (фото: The White House)

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