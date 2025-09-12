  • Новость часаРостех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2
    Как стать социальным архитектором

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    12 сентября 2025, 08:50 Мнение

    Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    В одной из ипостасей – я староста деревни Княжево Переславского района Ярославской области. Звучит хорошо, по факту должность такая: чем ее носитель сего титула насытит – такой она и будет. В основном, если и есть где староста – это номинально, для отчетности.

    Деревня Княжево появилась в XIII веке. Князь Александр Невский поселил здесь людей из Великого Новгорода. История у деревни богатая, когда-то неподалеку проходил тракт на Углич. К концу XX века от этого благолепия осталось под 40 избушек, в которых постоянно жило пять старушек. Сейчас и этого нет. Постоянно тут живет моя семья и еще один переехавший из Москвы человек. Остальные дачники.

    За все почти восемь веков существования деревни здесь не было дороги. Совсем. Еще в 2020 году по осени и весне в особо дождливую пору попасть в деревню можно было пешком или на болотоходе. Бывало такое, что даже джипы не проходили.

    Мои родители купили дом в этой деревне в 1982 году. Еще при Андропове (!). Мне было четыре года, и я помню, как проходили собрания жителей и дачников на тему того, что нужна дорога. В основном это был матерный «срач» – в ту благословенную эпоху «срачи» еще были офлайн. Но все жители соседских чатов вполне могут представить себе сегодня, что именно это такое. Пока я пишу эти строки, в тысячах российских соседских чатах разворачиваются сотни словесных битв – результат которых вызывает у нормального человека лишь одно желание. Выйти из чата.

    Так же было и у нас все советские 80-е, потом ельцинские 90-е, путинские 2000-е, и при Медведеве все было так же. Экзистенция срача была рядом всегда. Должно же быть что-то стабильное.

    В общем, после нескольких срач-поколений тема дороги просто сошла на нет. Всем пережившим эти бои было ясно – дороги не будет никогда.

    Меня выбрали старостой – и за пять лет появилась и дорога, и ежегодно финансируемая работа по ее ремонту и поддержанию. Кроме того, появился пруд, качели, общественная площадка, ночное освещение и т. д.

    Я сейчас вам дам всего несколько очень простых советов. Как победить срач, порождающий атмосферу ненависти и социальную импотенцию. И перейти к общему делу.

    – Вы лично должны понять, что «дальше действовать будем мы» – в смысле, вы лично. Не какая-то абстрактная общественность. Вы лично. Взялись – и вперед!

    – Да, действовать нужно самому. Но не забывать, что сверхцель – не просто решение конкретной задачи (например, ликвидация бездорожья), а формирование ощущения именно что «общего дела».  При этом необходимо сделать понятную и удобную возможность присоединиться к вам всем желающим.

    – Да, нужно стремиться к «общем делу», но одновременно нужно твердо понимать, что никогда не получится в это «общее дело» включить больше, чем процентов 70 окружающих. А то и меньше. И ничего страшного в этом нет. Это нормально. Исключение – только если вы изначально формировали это самое окружение по вашим правилам. Идеал в этом смысле – секта. Но нам это не надо – поэтому хорошо, что есть те, кто против. Значит до секты еще далеко.

    – Да, вы поняли, что всегда есть кто-то против и тот, кто не участвует. И вы на них никакой обиды не держите. Не надо тратить на этих людей свою энергию. Некоторые из них сами изменятся – глядя на вас и ваше «общее дело». А кто-то всегда будет в стороне. Повторюсь – это хорошо, что есть «баба-яга», которая против.

    – А это значит, что никогда не надо делать никаких попыток разделить ответственность, в том числе финансовую, на всех поровну. Никакого равенства не существует, долой эгалитаризм. Каждый участвует по мере собственных соображений и возможностей. Максимум, что требуется от вас – дать ориентиры. Кто-то скинется так, как вы сориентировали, кто-то даст меньше. А кто-то – больше.

    – Да, важнейшее! Никаких общих чатов с «дискуссиями» – они всегда (если у вас больше десяти участников) перерастут в срачи. А срач – наш главный враг, мать социальной дисфункции и отец человеческой импотенции. Все чаты вашего территориального сообщества могут быть устроены лишь так: а) Когда пишете только вы, как админ чата. Остальные могут ставить реакции, участвовать в опросах, писать вам личные сообщения; б) Если это канал в Telegram – можно допустить тематические обсуждения в виде комментариев под конкретными постами.

    – Если вы большой демократ и допускаете комментарии – то включайте внутреннего деспота на тему поведения и общения. Никаких оскорблений. Никаких разговоров не по теме. Лучше раза два включить режим тирана и забанить соседа на время, чем потерять и разрушить всё общественное здание, которое вы, как социальный архитектор, строите. Не забываем великого русского философа Константина Николаевича Леонтьева, который утверждал, что без деспотии формы все содержание будет потеряно. Сама сущность вашего общего социального организма начнет разлагаться на глазах.

    – Вас всего три активиста из 30 жителей? См. пункт первый. Нужно двигаться вперед в любом случае. Не можете сразу решить проблему (построить дорогу, почистить пруд, отремонтировать подъезд) – делайте, что возможно. У нас в Княжеве было изначально 2,3 км бездорожья. Осилить это было сложно. Но за пять лет – участок за участком – и вот уже проехать можно всегда и на чем угодно.

    – Важно понимать, что ваше воление, которое и стало причиной всех перемен – имеет естественные границы. Один любит рисовать, но на футбол его вызвать никак не получается. Ну, не интересно ему. У вас, как у социального архитектора, тоже есть свои особенности. Вот нравится вам собирать людей и вместе менять ваш малый мир к лучшему – поэтому и получается. А у кого-то лучше получается писать жалобы в проверяющие органы и жалобы эти у некоторых профессионалов еще как работают. Но если вы не терпите бюрократии и всего такого – не надо вам этого. Делайте то, что воля ваша волит, но не забывайте пункты 1-8.

    Мы только что в Княжеве провели очередной ремонт дороги. Тут можно и пункт 10 добавить для некоторых тщеславных людей, вроде меня. Вот был Александр Невский, был Петр Великий, был Сталин, Брежнев, Ельцин и т. д. И при них дороги не было. А при старосте Акимове – есть!

    Но мы, социальные архитекторы, люди скромные. Нам важно дело сделать, а хвалят нас пусть другие.

    Вы тоже можете стать социальным архитектором. И изменить свою жизнь.

    И не только свою.

