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    Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    @ Александр Патрин/ТАСС

    1 июля 2025, 09:22 Мнение

    Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Александр Кириллов, выступающий под псевдонимом Алекс Лесли, известный как секс-коуч и тренер по соблазнению, подвел своих адептов под монастырь. Он предложил своим ученикам подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать им интимную близость, а также смело их лапать.

    Адепты побежали исполнять советы гуру, девушки стали жаловаться в социальных сетях, в итоге самому гуру и некоторым из его адептов было предъявлено обвинение в «насильственных действиях сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

    Грубо домогаться женщин при всем честном народе, получить унизительный отказ, быть взятым за шиворот полицией и столкнуться с уголовным преследованием, быть ославленным и осмеянным на всю русскую Сеть, которая, к тому же, ничего не забывает, и где-то вся эта информация, с портретами фигурантов, будет доступна до страшного суда – это значит как-то очень сильно ошибиться в жизни.

    Но как молодые люди дошли до жизни такой? «Алекс Лесли» преподает «искусство», известное как «пикап».

    Первоначально я думал, что это про то, как помочь болезненно робкому юноше наладить отношения с противоположным полом. Увы, это совсем не так.

    Пикап (от англ. Pick Up) обычно называют техникой соблазнения женщин, но слово «соблазнение» можно счесть слишком богатым, слишком отдающим XIX веком, для описания такой механической деятельности.

    Основатель пикапа, американец Росс Джеффрис, говорил о «быстром соблазнении» с использованием техник «нейролингвистического программирования». Другой знаменитый пикапер, Эрик фон Марковик, выступавший под псевдонимом «Мистери» издал популярную книгу «Метод Мистери: Как таскать в постель красоток».

    Терминология пикапа заимствована частично из военного дела (женщина называется «целью») частично – из спорта (процесс называется «игрой»), частично – из бизнеса: речь идет о том, чтобы «повысить свою стоимость» и «понизить ее стоимость».

    При этом практикуются такие приемы, как «нег» – нечто среднее между комплиментом и оскорблением, двусмысленный комплимент, который должен сбить женщину с толку, понизить ее самооценку, или «кино» (сокращение от «кинестетика») – прикосновения к женщине, предназначенные для повышения гормонального уровня и дальнейшего соблазнения.

    Считается, что женщину нужно раскрутить на любые эмоции, даже негативные, поскольку это сделает ее уязвимой.

    При этом книги (и семинары) по пикапу пересыпаны квазинаучными рассуждениями про гормоны и эволюционную психологию.

    Но что сразу бросается в глаза – женщина совершенно не рассматривается как личность, с которой возможны человеческие отношения. Пикап не предполагает ни малейших проблесков любви – или хотя бы влюбленности. Да и ни малейших проблесков какого бы то ни было уважения, симпатии или человеческого отношения вообще.

    Пикапер пытается «затащить в постель красоток»; он не собирается строить с ними отношения, или дружить, или, тем более, вступать в брак. При этом он пытается достигнуть своей цели, не вступая в диалог с другой личностью, но манипулируя, как животным или неодушевленным предметом.

    Такое отношение к женщине не обязательно предполагает прямое насилие – но насилие тут оказывается совершенно предсказуемым продолжением.

    Конечно, попытки манипуляции – вещь довольно распространенная. Они стали особенно заметны с телефонными мошенниками, которые тоже используют определенные психологические техники для того, чтобы склонить людей к некоторым действиям – только им нужен не секс, а деньги.

    Люди уже знают, что звонят им вовсе не обеспокоенные сотрудники банков и не строгие следователи по особо важным делам, а жулики – и чаще всего бросают трубку.

    Так и молодые женщины обычно понимают, что имеют дело с попытками «развести их на секс», и посылают соискателей самим решать свои проблемы. Может быть, если бы юноши попробовали вести себя по-человечески, они бы и добились благосклонности – но вот людей, которые пытаются «развести» других на деньги, секс или что угодно еще, никто не любит.

    Находятся, однако, молодые люди, которые все еще верят в волшебную силу «технологий быстрого соблазнения» и слушают «гуру пикапа».

    Это не может кончиться для них хорошо – они будут получать унизительные отказы от женщин, по морде от мужчин, а то и – как и в этом случае – попадать в КПЗ.

    Нельзя сказать, что незаслуженно.

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Прит.18:25), а кто хочет, чтобы его любили и уважали, должен и сам проявлять любовь и уважение.

    Чтобы привлечь женщину, нужно не выучить «технику соблазнения», а быть привлекательным человеком – любящим, заботливым, честным и верным. Будем надеяться, герои скандала это когда-нибудь поймут.

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