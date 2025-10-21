  • Новость часаДробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    @ Екатерина Аристархова/РИА Новости

    21 октября 2025, 12:00 Мнение

    Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Сергей Чижов Сергей Чижов

    депутат Госдумы

    На прошлой неделе мы в Госдуме приняли пакет законов о налоговых льготах для инвестиционных проектов на Курильском архипелаге. Этим документом мы отменили ряд ограничений, которые действовали на островах с марта 2022 года.

    Появление ограничений по времени совпало с началом СВО, но эти события прямо не связаны. Была лишь символическая связь – Россия всегда последовательно защищает свои интересы как на западных, так и на восточных рубежах.

    Благодаря одной из корректировок налоговые льготы получат «старые» компании, зарегистрированные до 1 января 2022 года (раньше льготы полагались лишь «новым» компаниям). То есть налоговые барьеры для «старых» компаний отныне снимаются. Как ожидается, теперь на островах будут запущены сразу 16 новых проектов, общий объем вложений в которые оценивается в 12,4 млрд рублей. Будет создано 400 рабочих мест.

    У этого пакета законов есть и геополитический аспект. Дело в том, что с начала нулевых годов экспертами обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире, поскольку Токио продолжает считать архипелаг своими «северными территориями».

    В 2013 году Москва и Токио выпустили заявление, в котором согласились: «ненормальна» ситуация, при которой спустя столько лет после Второй мировой войны между нами не подписан мирный договор. В 2016 году было опубликовано новое заявление – о готовности совместно вести на островах хозяйственную деятельность. Для этого в начале 2017 года японцами даже был сформирован совет, призванный рассматривать проекты кооперации в таких сферах, как рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрана окружающей среды и здравоохранение. Впрочем, совет фактически так и не заработал. Препятствовали политические разногласия.

    И тогда в марте 2022 года Госдума приняла закон о создании на Курилах особой экономической зоны. Не дожидаясь инвесторов из Японии, мы решили сами ускорить развитие этого прекрасного уголка нашей земли. Для стимулирования бизнеса был введен льготный режим: полная отмена налогов на прибыль, землю, имущество и транспорт – на 20 лет, снижены в четыре раза страховые взносы.

    В результате к началу текущего года резидентами льготной зоны стали 29 компаний с общим объемом инвестиций свыше 5,5 млрд руб. Они уже создали более 480 рабочих мест.

    Главное направление для местного бизнеса – туризм. В 2023 году острова посетили почти 100 тыс. гостей, и этот показатель растет – примерно по 8% в год. Второе перспективное направление – рыболовный бизнес.

    Словом, Курилы развиваются и без японских инвестиций. Россия давно заявила, что вопрос территориальной принадлежности островов закрыт раз и навсегда.

    Я уверен, что рано или поздно наши соседи оставят в прошлом лозунг о «возвращении северных территорий», признают нынешние границы РФ, и между нашими берегами установится взаимовыгодное, даже дружественное сотрудничество.

    Мне представляется, что сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам. Рано или поздно мы придем к такому формату отношений, ведь это самая разумная стратегия. А раз такой сценарий неизбежен, можно эту стратегию учитывать и в текущей внутрироссийской политике, и во внешних контактах с Японией.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

