Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

На прошлой неделе мы в Госдуме приняли пакет законов о налоговых льготах для инвестиционных проектов на Курильском архипелаге. Этим документом мы отменили ряд ограничений, которые действовали на островах с марта 2022 года.

Появление ограничений по времени совпало с началом СВО, но эти события прямо не связаны. Была лишь символическая связь – Россия всегда последовательно защищает свои интересы как на западных, так и на восточных рубежах.

Благодаря одной из корректировок налоговые льготы получат «старые» компании, зарегистрированные до 1 января 2022 года (раньше льготы полагались лишь «новым» компаниям). То есть налоговые барьеры для «старых» компаний отныне снимаются. Как ожидается, теперь на островах будут запущены сразу 16 новых проектов, общий объем вложений в которые оценивается в 12,4 млрд рублей. Будет создано 400 рабочих мест.

У этого пакета законов есть и геополитический аспект. Дело в том, что с начала нулевых годов экспертами обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире, поскольку Токио продолжает считать архипелаг своими «северными территориями».

В 2013 году Москва и Токио выпустили заявление, в котором согласились: «ненормальна» ситуация, при которой спустя столько лет после Второй мировой войны между нами не подписан мирный договор. В 2016 году было опубликовано новое заявление – о готовности совместно вести на островах хозяйственную деятельность. Для этого в начале 2017 года японцами даже был сформирован совет, призванный рассматривать проекты кооперации в таких сферах, как рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрана окружающей среды и здравоохранение. Впрочем, совет фактически так и не заработал. Препятствовали политические разногласия.

И тогда в марте 2022 года Госдума приняла закон о создании на Курилах особой экономической зоны. Не дожидаясь инвесторов из Японии, мы решили сами ускорить развитие этого прекрасного уголка нашей земли. Для стимулирования бизнеса был введен льготный режим: полная отмена налогов на прибыль, землю, имущество и транспорт – на 20 лет, снижены в четыре раза страховые взносы.

В результате к началу текущего года резидентами льготной зоны стали 29 компаний с общим объемом инвестиций свыше 5,5 млрд руб. Они уже создали более 480 рабочих мест.

Главное направление для местного бизнеса – туризм. В 2023 году острова посетили почти 100 тыс. гостей, и этот показатель растет – примерно по 8% в год. Второе перспективное направление – рыболовный бизнес.

Словом, Курилы развиваются и без японских инвестиций. Россия давно заявила, что вопрос территориальной принадлежности островов закрыт раз и навсегда.

Я уверен, что рано или поздно наши соседи оставят в прошлом лозунг о «возвращении северных территорий», признают нынешние границы РФ, и между нашими берегами установится взаимовыгодное, даже дружественное сотрудничество.

Мне представляется, что сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам. Рано или поздно мы придем к такому формату отношений, ведь это самая разумная стратегия. А раз такой сценарий неизбежен, можно эту стратегию учитывать и в текущей внутрироссийской политике, и во внешних контактах с Японией.