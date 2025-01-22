Министр обороны Германии Борис Писториус и премьер Великобритании Кир Стармер побывали с визитами в Киеве. Немецкий министр заверил главу майданного режима Зеленского в поддержке Украины, пообещал новые самоходные артиллерийские установки, а вот денег не дал. Бюджет Германии в преддверии предстоящих парламентских выборов не сформирован, и обещанные 3 млрд евро ФРГ предоставить не может.

Стармер привез больше печенюшек для Зеленского. Британия обещала предоставить Киеву 150 стволов артиллерии и новую систему ПВО. Но, главное, Стармер и Зеленский подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Согласно документу, Британия обещает оказывать Украине финансовую помощь, при этом получает статус предпочтительного партнера для украинского энергетического сектора, стратегии по добыче важнейших полезных ископаемых и производства «зеленой» стали. Выделять деньги Украине британцы готовы «столько времени, сколько потребуется». А решать все вопросы будет британское правительство. Сегодня там полагают, что Украине нужна финансовая помощь, а завтра решат, что не нужна. По сути, это декларация о намерениях, с таким же успехом документ можно было назвать тысячелетним.

Это пиар, он выгоден Зеленскому и его команде. Вообще, одна из главных целей визитов Писториуса и Стармера – моральная и информационная поддержка Зеленского.

Учитывая его психотип, приезд двух высокопоставленных европейских чиновников должен был поднять боевой дух просроченного президента, особенно в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа. В ЗЕкоманде очень боятся, что новый американский президент принудит Киев к заключению мирного договора с Россией. Если там не будет пункта о членстве Украины в НАТО или других гарантий безопасности, которые Зеленский сможет продать своему населению как победу, адепты ЗЕкоманды станут политическими трупами. А некоторых из них украинцы могут подвергнуть суду Линча.

В свете этого европейцы желают настроить Зеленского не только на продолжение боевых действий, но и на сопротивление мирным инициативам Трампа. Так, украинские телеграм–каналы утверждают, что Стармер согласился с тем, что любой договор с Кремлем это «трусливый мир». Зеленский в обращении к своим гражданам заявил, что в соглашении о «столетнем партнерстве» есть секретные пункты. О чем речь? Вероятно, о возможности ввода на Украину британской армии совместно с вооружёнными силами Франции.

О том, что переговоры на данную тему идут между Лондоном и Парижем, сообщают британские издания The Telegraph и Daily Mail.

Зачем эти политические «игры» нужны европейцам?

В Германии в феврале парламентские выборы, во Франции очень сложные отношения президента с парламентом, а у Стармера антирейтинг в два раза выше, чем его позитивный рейтинг. Но европейцы очень боятся, что их исключат из переговорного процесса по Украине, если он стартует. Так, помощник президента России Николай Патрушев считает, что украинский вопрос должен быть урегулирован в результате переговоров России и США без участия других стран Запада. На это может согласиться и Вашингтон, учитывая натянутые отношения команды Трампа с большинством лидеров ЕС.

Германия после Второй мировой войны, а Франция и Великобритания в результате Суэцкого кризиса утратили статусы великих держав, и в последние десятилетия делали все, чтобы доказать свою значительную роль в мировой политике.

Если Москва и Вашингтон договорятся по Украине без участия стран ЕС, это будет демонстрацией политической второразрядности Германии, Франции и Великобритании. Лидерам этих стран будет невозможно объяснить населению, зачем они давали Украине оружие и деньги, если в результате их даже не допустили к решению украинского вопроса. Ситуация покажет, что страны ЕС не субъекты, а объекты мировой политики, которые США использует для достижения своих целей.

Думается, Писториус и Стармер в Киеве требовали от Зеленского одним из условий мирных переговоров сделать обязательное участие в них стран ЕС. И какие-то гарантии от него получили. Неслучайно Стармер заявил изданию Sky News, что Великобритания будет играть полную роль в любых мирных переговорах по Украине. Другое дело, будут ли пожелания Зеленского и европейцев учитываться, если мирный процесс начнётся.

Есть вероятность, что приехавшие европейские политики убеждали Зеленского торпедировать мирные инициативы Трампа. Украинский нардеп Александр Дубинский полагает, что после инаугурации Трампа Украина усилит удары по территории России, чтобы создать серьезные преграды для мирных переговоров. Возможно, ЗЕкоманда выдвинет предварительные условия для начала мирного процесса, неприемлемые для России.

Зачем это европейцам? Ближайшие годы в ЕС пройдут под знаком политической борьбы либералов и консерваторов. Вторые будут опираться на поддержку администрации Трампа. Илон Маск публично поддержал правую немецкую партию «Альтернатива для Германии». Это вызвало негативную реакцию либеральных немецких политиков и президента Франции Эммануэля Макрона. А ведь Трамп еще даже не президент.

В контексте борьбы европейских либералов и консерваторов первые заинтересованы в политическом ослаблении Трампа, а значит, его успех в миротворческой деятельности им не нужен. Не позволить стартовать мирному процессу, а потом обвинить Трампа, а заодно с ним консервативных европейских политиков Орбана и Фицо, в гибели майданной Украины, либералам на руку.

В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.