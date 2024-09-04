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    Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    4 сентября 2024, 08:38 Мнение

    Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    XVII Паралимпийские летние игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них примет участие 4,4 тыс. спортсменов из 182 государств, а сами соревнования пройдут на тех же площадках, которые использовались для Олимпийских игр.

    В спортивную программу игр войдут 22 вида спорта: академическая гребля, бадминтон, баскетбол на колясках, бочча, велоспорт (шоссе, трек), волейбол сидя, голбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, регби на колясках, стрельба из лука, теннис на колясках, триатлон, тхэквондо, фехтование на колясках и футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены). Всего будет разыграно 549 комплектов медалей.

    На Паралимпиаду поехали 90 российских спортсменов.

    Все нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал будут именоваться «нейтральные паралимпийские атлеты» и обозначаться аббревиатурой NPA. Флаг и гимн России, естественно, будут запрещены повсеместно. Причем есть и оговорка, что гимн России запрещено даже напевать или насвистывать. А спортсмены, тренеры и персонал не будут иметь никаких прав, в том числе делать заявления от какого-то другого имени.

    Но на этом унижения не закончатся. Медали нейтральных атлетов не учитываются ни в каком зачете, а российских спортсменов не пригласят даже поучаствовать в церемониях открытия и закрытия. При этом любое, даже минимальное нарушение этих мерзких условий, грозит не только моментальной дисквалификацией, но и аннулированием всех результатов. Плюс ко всему все расходы лягут на плечи Паралимпийского комитета России.

    Телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать соревнования с российскими спортсменами и снимать эксклюзивные материалы. Мол, сборная едет практически основным составом и поборется за высокие места в медальном зачете, поэтому всё нужно показать.

    И отсюда возникает вопрос: зачем их туда оправляют, учитывая нынешнее отношение Международного олимпийского комитета к России? Тут надо разбираться.

    Еще в сентябре 2023 года председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявлял, что паралимпийцам необходимо ехать на Игры в Париж, несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага с гимном. В то же время уже известно, что на Паралимпийских играх выступит первый трансгендер. Этим человеком станет итальянская бегунья с говорящей фамилией – Валентина Петрилло. Бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказала свое «фи» по этому поводу. А двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев убежден, что ехать в Париж категорически не стоит, ведь нас там ждет только унижение.

    Тем не менее никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но». Комментатор Дмитрий Губерниев вовсе выпалил, что двух мнений быть не может, а тот, кто считает иначе, просто ненавидит людей.

    Мне же реальность видится иной – Паралимпийские игры никого не интересуют. Поэтому в экспертной среде и нет горячих диспутов, только частные мнения некоторых экспертов. Да, нахальное отстранение российских паралимпийцев на Играх в Пекине в 2022 году никто не забыл. Тогда на Международный паралимпийский комитет (МПК) надавили чуть ли не все страны, пригрозив бойкотом. Сейчас ничего подобного нет. Мир более-менее успел поделиться на два лагеря, а объективных поводов отстранять наших паралимпийцев нет. Запад не может найти их даже при всем желании, а окончательно закапывать себя их беспричинным баном МОК и МПК не хотят. Поэтому спортсмены едут.

    Почему их спокойно отпускают в Париж? Потому что до паралимпийского движения, увы, никому нет дела. Трансляции этих Игр не получат должных рейтингов, а вся шумиха и теплые слова начнутся по возвращении спортсменов домой. Но это продлится недолго. К сожалению, так. А ответить на вопрос – должны ли паралимпийцы ехать – каждый может сам. Я соглашусь с Губерниевым. Если девиза «спорт вне политики» больше не существует, то пусть хотя бы Паралимпийские игры станут исключением, хотя бы в этот раз. 

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