  • Новость часаПри атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вторая мировая война продолжается

    @ Carolyn Kaster/AP/TASS

    18 апреля 2024, 09:10 Мнение

    Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    Марк Лешкевич Марк Лешкевич

    Историк

    У США готов подарок для Зеленского на день рождения Гитлера
    Считавшийся погибшим немецкий миллиардер найден с любовницей в Москве
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Юрист рассказал, что грозит сделавшему в своем жилье террористам из «Крокуса» регистрацию

    Американская разведка готовила СБУ к диверсиям на территории России с 2014 года, пишет «Нью-Йорк Таймс». Однако история сотрудничества ЦРУ с политическими украинцами началась раньше. Вооруженные нападения и шпионаж террористических организаций Украины являются продолжением стратегии, которая родилась еще в 1940-е, на холодной стадии Второй мировой.

    Вторую половину 1940-х годов в историографии и СМИ принято называть «послевоенными годами». Правда, факты применения атомной бомбы недалеко от границ СССР, Фултонская речь Черчилля о борьбе с нашей страной, а также Меморандум о пересмотре методов вашингтонской пропаганды и сотрудничество разведки США с украинскими националистами заставляют сомневаться в таком подходе к истории ХХ века. Вторая мировая война продолжается.

    В декабре 1947 года новоиспеченный Совет национальной безопасности США опубликовал Меморандум, который призвал пересмотреть информационную технологию борьбы с СССР. В частности, исполнительный секретарь СНБ констатировал, что советская пропаганда эффективнее американской. И предложил шаги по усилению влияния «на зарубежное мнение в направлении, благоприятном для интересов США», а именно: привлечь ресурсы армии, флота и ВВС; наделить ЦРУ особыми полномочиями для проведения тайных психологических операций, направленных на противодействие советской пропаганде.

    К моменту выпуска Меморандума Вашингтон уже дал ЦРУ формальное право использовать украинских националистов в войне с СССР. Они уже тогда начали разлагать нашу страну изнутри.

    Обновленный механизм «мягкой силы» был призван влиять на умы, продвигая разобщающие нашу страну нарративы (например, о деколонизации), а работа с эмигрировавшими радикалами подразумевала физическое и психологическое воздействие на советских граждан. Координационный комитет армии и флота США даже принял прикладной документ – «Использование беженцев из Советского Союза в национальных интересах США» (1947). Авторы в этом акте цинично отмечают, что можно использовать как ядро сопротивления более 700 тыс. эмигрантов из России, недовольных революцией 1917 года и подверженных антикоммунистической агитации во время немецкой оккупации.

    Весь цинизм Запада заключается в том, что он даже не скрывает партнерства с радикалами – ни тогда, ни теперь.

    Так, в публикации от 1998 года историк ЦРУ Кевин Раффнер делится данными, которые свидетельствуют, что американская разведка с апреля 1946 года вербовала украинских эмигрантов, проживающих в Германии.

    Работали прежде всего с лидерами террористических организаций. Например, с главой Организации украинских националистов (ОУН*, организация признана террористической и запрещена в России) Николаем Лебедем. Как пишет историк ЦРУ, в ходе сотрудничества США закрывали глаза на стремление «борца за независимость Украины» Лебедя убивать людей по этническому признаку. Подобных лидеров националистических движений Запад считал чрезвычайно полезными. Штаты готовились к тому, что «будут испытывать острую потребность в тысячах этих эмигрантов в качестве пропагандистского персонала, групп дознания, оперативного и административного персонала, занимающегося саботажем и шпионажем» в СССР.

    Отсюда, кстати, возникает риторический вопрос: какова вероятность, что хотя бы один из тысяч украинских и российских релокантов, сегодня нет-нет, да и не сотрудничает со спецслужбами США и прочих стран? То, что с ними сотрудничают и им подчиняются украинские власти, сомнений не вызывает.

    С 1947 года украинских националистов учили использовать радиосвязь и шифровку (как сейчас тот же бундесвер и британцы учат ВСУ), а в сентябре 1949 года забросили во Львов, чтобы они установили контакты с УПА* (организация признана террористической и запрещена в России) и навели ужас на местных жителей. СССР последовательно ликвидировал диверсантов. Но, несмотря на потери украинцев, в США считали операцию удачной.

    История повторилась в 1950 году – тогда Мюнхен стал плацдармом для работы еще и британских спецслужб: на территорию Украинской ССР они отправляли целые десанты, чтобы установить связь с местными подпольными националистическими движениями и проверить боеспособность Красной армии. Десанты гибли отряд за отрядом. Только через три года, ввиду низкой результативности, британцы решили приостановить операции. Как мы видим по действиям ублюдков в Белгородской области и «Крокус Сити» – методы не изменились.

    Ответным шагом Москвы стал публичный запрос на выдачу в руки советского правосудия Степана Бандеры. У США возник выбор: либо усугубить отношения с другой сверхдержавой, которая к этому времени уже имела ядерное оружие, либо сохранить доверие украинских националистов. Выбрали второй вариант. Решили, что так выгоднее. Тогда украинские националисты оперативно среагировали на повестку: заявили, что являются польскими гражданами, и поэтому не могут быть репатриированы в СССР.

    Вопрос о выдаче Бандеры был американцами заглушен, как недавно это случилось с темой передачи российскому правосудию бойца дивизии СС «Галичина» (организация признана террористической и запрещена в России) Гунько, которому в канадском парламенте аплодировал президент Украины. 

    При этом сами американцы, пишет историк ЦРУ, считали УПА террористической организацией. Первый директор ЦРУ Роско Хилленкоттер не отрицал, что многие эмигранты встали на сторону нацистов, но делали это, по его словам, не столько из-за «профашистской ориентации, сколько из-за сильных антисоветских предубеждений». Мотивация была в первую очередь националистической, и поддержка «немецкого дела» определялась именно этим.

    Такая вот логика, построенная на правилах миропорядка: Запад поддерживает нацистов, но делает это, потому что нацисты действуют против России, поэтому они автоматически нацистами не являются. Логика, живущая вопреки здравому смыслу.

    Именно на этой установке и строится история отношений США с украинскими националистами.

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    Вторая мировая продолжается.

    Другие материалы автора


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Минтранс сообщил о готовности восстановить Луганский и Мариупольский аэропорты
    Польша не знает, сколько танков передала Украине
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине
    На заводе боеприпасов в Британии произошел взрыв
    Столтенберг: У стран НАТО достаточно ПВО для Украины
    Россияне получили возможность подавать заявки на газификацию в СНТ
    Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов

    «АвтоВАЗ» просит защиты от китайцев

    Российский «АвтоВАЗ» предлагает увеличить утильсбор для импортных автомобилей до миллиона рублей. Потому что китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Как именно такой сбор может защитить «Ладу» и чем это обернется для простых покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    У США готов подарок для Зеленского на день рождения Гитлера

    Эпопея с 60-миллиардным пакетом помощи от США Украине сдвинулась с мертвой точки и быстро приблизилась к финишу. Прежде противившийся тратам на Киев спикер Палаты представителей Майк Джонсон вдруг передумал и провозгласил себя «политиком военного времени». Что произошло такого, из-за чего скаредные республиканцы сдались под натиском Джо Байдена? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина приспособила для террора воздушные шары

    Украина начала регулярно запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они едва заметны для ПВО, но при этом могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки. Эксперты расходятся во мнениях о том, как эффективно противостоять этой угрозе, но предупреждают: движение шара непредсказуемо и может привести к самым неожиданным последствиям. Подробности

    Перейти в раздел

    «Партия ухилянтов» стала неожиданной оппозицией Зеленскому

    Среди украинцев стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов». Это люди, которые избежали призыва в ВСУ, выехали из страны и теперь выкладывают свои видео о жизни за границей, где язвительно отзываются об украинской армии и службе в ней. И этих людей на Украине не осуждают. Смогут ли «ухилянты» оказать влияние на политическую ситуацию в стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............