Как Грузии не пойти по пути Украины

Грузинские политики сравнивают происходящее сейчас в Тбилиси с украинским евромайданом. В частности, об этом сказали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и бывший игрок киевского «Динамо», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе. Подобную аналогию проводит и британское издание The Economist. В социальных сетях появилась карикатура, где оборванный худой украинец в одном сапоге передает грабли пока еще хорошо одетому и сытому грузину.

Действительно, происходящее сейчас в Грузии очень похоже на события одиннадцатилетней давности на Украине. В 2013 году поводом для начала протестов там стало отложенное подписание договора об ассоциации с ЕС президентом Виктором Януковичем. Советники смогли донести до президента Украины аргументы о губительности ратификации данного документа для экономики страны.

В Грузии в 2024 году новый импульс протестам тоже придало решение правительства заморозить евроинтеграцию. Это привело к радикальным действиям сторонников оппозиции, которые ранее требовали отменить результаты выборов в парламент. Есть мнение, что кабинет Кобахидзе своим решением специально спровоцировал ситуацию. Но, думается, премьер Грузии просто сработал на опережение. Отношения между Тбилиси и Брюсселем настолько накалились, что если бы евроинтеграционные процессы не остановил Кобахидзе, это сделали бы евробюрократы. И это все равно привело бы к эскалации. А так Кобахидзе показал, что у Грузии есть государственная воля, и сам выбрал время для обострения отношений с протестующими, а не оставил это на усмотрение Брюсселя.

Какие уроки надо извлечь грузинскому руководству из ошибок Януковича и его команды?

Не стоит недооценивать акции протеста, каким бы фарсом они ни казались. К примеру, полным идиотизмом выглядит образ Бэтмена, который протестующие в Грузии транслируют на здание парламента. В 2013 году на Украине почти общим было мнение, что евромайдан – это цирк по сравнению с оранжевым майданом (2004-2005 годы). Что у протестующих нет харизматичных вождей, таких как Юлия Тимошенко. Что идеи евроинтеграции – это не та тема, которая может мобилизовать много людей против власти.

Однако те, кто планировал переворот, его незримые режиссеры, все это учли. В логику евромайдана была заложена «спиральная модель» развития: как только акции протеста начинали сходить на нет, происходило что-то, что придавало ему новый импульс, с каждым витком противостояние с правоохранителями становилось всё более ожесточенным, повышался уровень агрессии и насилия со стороны протестующих. То есть протесты развивались по спирали ненависти, один виток заканчивался, и режиссеры передвигали бунтовщиков на следующий, на котором степень террора и насилия была выше, чем на предыдущем.

В Грузии толчком для перехода бунтов на очередной виток агрессии может послужить избрание нового президента и выдворение из президентского дворца Саломе Зурабишвили после окончания ее каденции. Зурабишвили поддерживает акции протеста, что придает им некоторую легитимность, а значит, протестующие будут отстаивать ее как президента всеми доступными способами. И вероятно, именно тогда появятся первые «жертвы режима», которых объявят почти святыми и заявят, что теперь у бунтовщиков есть право использовать любые методы борьбы против государства. Вспомним страшные кадры с майдана, когда бойцу «Беркута» выкололи глаза.

Получается, что властям Грузии нужно избегать насилия, чтобы не появились «жертвы режима»? Нет, как показывает пример Украины, «жертвы» появятся в любом случае, и в любом случае в этом обвинят власть. Но если правительство Грузии откажется от принципа монополии государства на насилие, то грузинский евромайдан победит. Главной ошибкой Януковича была его непоследовательная политика. Вначале он пытался майдан задавить силой, потом он его игнорировал, потом пытался договориться с лидерами протестующих, потом опять переходил к силовым методам и снова шел на переговоры. Он все время делал шаг вперед и два назад. Сначала его приближенные грозили бунтовщикам карами, потом его «карманная» Партия регионов голосовала за законы о юридическом иммунитете для протестующих. То принимали грозные законы, то почти сразу их отменяли. Под давлением улицы Янукович отправил в отставку премьера Николая Азарова, что на майдане (справедливо) восприняли как слабость президента.

19 февраля 2014 года Служба безопасности Украины объявила о начале проведения антитеррористической операции – в связи с тем, что на Западной Украине были захвачены тысячи единиц оружия. Это был последний шанс спасти Украину от превращения ее в бандеростан. Но Янукович отменил решение спецслужбы.

Теперь уже не секрет, что на него давили западные политики. Президент США Джо Байден с гордостью пишет об этом в своих мемуарах. У Януковича не хватило мужества ослушаться Байдена. В результате был подписан договор об урегулировании кризиса с лидерами майдана при посредничестве министров иностранных дел ЕС. Команда Януковича вывела с центральных улиц Киева внутренние войска. А дальше был государственный переворот, который нарушил все договоренности, но европейские посредники даже не возмутились этим фактом. Они обвинили Януковича, который, по их словам, сбежал из Киева и поэтому отказался от своей власти. Так что вторая по значимости ошибка бывшего украинского президента заключается в том, что он поддался давлению западных политиков и доверился им как посредникам и гарантам договора с майдановцами.

Если грузинское руководство учтет эти роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

Тем более, что развивается он ровно по тому же сценарию, что и на Украине.