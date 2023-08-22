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    Как выход России из зерновой сделки повлиял на рынок продовольствия

    @ dpa/ТАСС

    22 августа 2023, 21:20 Мнение

    Как выход России из зерновой сделки повлиял на рынок продовольствия

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

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    Стоило России месяц назад выйти из Черноморской зерновой инициативы (или, как ее называют журналисты, зерновой сделки) – и началось. Жозеп Боррель обещал всему миру теперь «мировой продовольственный кризис», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ России от сделки «циничным шагом». А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд договорилась до того, что выход России из инициативы – это «акт жестокости».

    Смешно, что про «жестокость» говорят главные поставщики оружия в зону конфликта и конструкторы госпереворота на Украине. Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Это тот самый МВФ, который вот уже девять лет вливает в издыхающую украинскую экономику финансовые ресурсы, поддерживая жизнь уродливых паразитов.

    А теперь посмотрим, как выглядит ситуация на самом деле. Сразу после заявления России о прекращении действия «сделки» 17 июля на рынке пшеницы действительно наблюдался незначительный рост цен. Однако уже в последующие дни стоимость фьючерсного контракта на пшеницу вернулась на прежний уровень и, внимание, даже снизилась на 1,13%, до 261 долларов за тонну.

    По состоянию на 21 августа этого года стоимость пшеницы фиксируется на отметке 253 долларов США за тонну. Аналогичный тренд демонстрируют и мировые котировки цен на кукурузу. 17 июля этого года по итогам торгов цена на данную сельхозкультуру снизилась на 1,51%, до 199 долларов за тонну. Ее текущая биржевая стоимость – 188 долларов.

    По прогнозам настоящих экспертов (а не политизированных специалистов МВФ), значения котировок зерновых в среднесрочной перспективе могут быть подвержены небольшой волатильности ввиду множества факторов, однако, по оценкам Международного совета по зерну, в настоящее время отсутствуют какие-либо глобальные кризисные явления в производстве зерновых культур и их торговле. Отмечено стремительное снижение мировых цен по сравнению с предыдущим сезоном: на пшеницу – на 35%, кукурузу – на 26%, ячмень – на 41%.

    Кстати, прогнозируется, что одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году станет Россия (45,5 млн тонн). Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн тонн (даже меньше Австралии).

    Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 сельскохозяйственным годом до 22,5 млн тонн. В 2023/24 сельскохозяйственном году данный показатель составит 19 млн тонн, а объем экспорта упадет еще – до 10 млн тонн.

    Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран.

    Подтверждением этому служат выдвинутые президентом Владимиром Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее).

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