Стоило России месяц назад выйти из Черноморской зерновой инициативы (или, как ее называют журналисты, зерновой сделки) – и началось. Жозеп Боррель обещал всему миру теперь «мировой продовольственный кризис», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ России от сделки «циничным шагом». А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд договорилась до того, что выход России из инициативы – это «акт жестокости».
Смешно, что про «жестокость» говорят главные поставщики оружия в зону конфликта и конструкторы госпереворота на Украине. Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Это тот самый МВФ, который вот уже девять лет вливает в издыхающую украинскую экономику финансовые ресурсы, поддерживая жизнь уродливых паразитов.
А теперь посмотрим, как выглядит ситуация на самом деле. Сразу после заявления России о прекращении действия «сделки» 17 июля на рынке пшеницы действительно наблюдался незначительный рост цен. Однако уже в последующие дни стоимость фьючерсного контракта на пшеницу вернулась на прежний уровень и, внимание, даже снизилась на 1,13%, до 261 долларов за тонну.
По состоянию на 21 августа этого года стоимость пшеницы фиксируется на отметке 253 долларов США за тонну. Аналогичный тренд демонстрируют и мировые котировки цен на кукурузу. 17 июля этого года по итогам торгов цена на данную сельхозкультуру снизилась на 1,51%, до 199 долларов за тонну. Ее текущая биржевая стоимость – 188 долларов.
По прогнозам настоящих экспертов (а не политизированных специалистов МВФ), значения котировок зерновых в среднесрочной перспективе могут быть подвержены небольшой волатильности ввиду множества факторов, однако, по оценкам Международного совета по зерну, в настоящее время отсутствуют какие-либо глобальные кризисные явления в производстве зерновых культур и их торговле. Отмечено стремительное снижение мировых цен по сравнению с предыдущим сезоном: на пшеницу – на 35%, кукурузу – на 26%, ячмень – на 41%.
Кстати, прогнозируется, что одним из основных поставщиков пшеницы в 2022/23 сельскохозяйственном году станет Россия (45,5 млн тонн). Украина, как ожидается, поставит только 14,5 млн тонн (даже меньше Австралии).
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Это подтверждают эксперты британской The Economist Intelligence Unit. Там отмечают, что cбор пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится на 32% по сравнению с 2021/2022 сельскохозяйственным годом до 22,5 млн тонн. В 2023/24 сельскохозяйственном году данный показатель составит 19 млн тонн, а объем экспорта упадет еще – до 10 млн тонн.
Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, здоровья, жизни и благополучия народов этих стран.
Подтверждением этому служат выдвинутые президентом Владимиром Путиным инициативы по безвозмездной передаче нуждающимся десятков тысяч тонн российских удобрений (арестованных в европейских портах), а также зерна (по 25-50 тысяч тонн Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее).