Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Только треть российских семей хочет и планирует завести детей. 28% семейных пар не хотят продолжать свой род. Еще 24% хотят, но не будут рожать ребенка. Почему?

Ответ на этот вопрос дает масштабное демографическое исследование ученых РГСУ, в ходе которого было опрошено 9 тыс. 350 респондентов из шести регионов Российской Федерации. Основными причинами отказа были названы как традиционные: низкий уровень доходов, плохие жилищные условия и неуверенность в завтрашнем дне, так и абсолютно новая, которая формулируется так: «рождение ребенка помешает своевременным выплатам по кредиту».

Получается, что треть опрошенных не хотят иметь детей по принципиальным соображениям, а треть хотят, но не могут себе этого позволить. Государственная позиция в отношении этих двух групп респондентов должна, на мой взгляд, разниться. Сначала о тех, кто декларирует отказ от деторождения. Поколение женщин, выросшее под лозунгом «ты этого достойна», не видит в детях ни смысла жизни, ни опоры в старости. Сколько в этом ответе временного следования за модой child-free, а сколько осознанной позиции – тема отдельного исследования.



А вот в чем мы совершенно уверены, опираясь в том числе и на полученные в ходе опросов данные, так это в деградации института семьи, чему существенно поспособствовали импортируемые ценности. Аргумент про стакан воды в старости больше не аргумент, и не потому что пить не хочется, а потому что на детей надежды мало. И это не вина сегодняшнего поколения «детей». Это наша вина – поколения «отцов». За последние 30 лет мы осознанно отказались от институализации семьи как главного социального элемента. Мы эгоистировали социум. Невозможно рассуждать о демографии без признания семьи основным субъектом государственного внимания.

Очевидно, что нам нужна организация пропаганды семейных ценностей и института многодетной семьи как успешной, счастливой модели жизни в противовес культу индивидуализма, который доминировал и продолжает доминировать у нас в медийном пространстве.

Тут будет уместно привести еще две цифры, которые не могут не шокировать: девочки, забеременевшие в юном возрасте (15–17 лет), в качестве причины аборта называют страх рожать из-за боли (28%) и отсутствие поддержки родных (24%). К девочкам, попавшим в трудную ситуацию, вопросов нет. А вот к родителям и социуму, включая школу, врачей, психологов, вопросов много.

Почему мы говорим о семейных ценностях? Да потому что в ходе исследования была установлена существенная корреляция между количеством браков и рождением ребенка. Больше браков – больше детей. Причем статус брака – официальный, гражданский или церковный – как раз не имеет значения. Значит, вектор государственного и общественного внимания следует переключить с поддержки индивидуума на поддержку семьи как основной ячейки российского общества. А между тем мы даже называем капитал «материнским», а не «семейным».



А вот подход к тем, кто хочет, но не решается завести ребенка, – а это каждая четвертая семья, – должен быть несколько иным. Здесь государство должно продемонстрировать, что рождение ребенка будет поддержано как материальными стимулами, так и уважительным отношением к семье.



С этим как раз проблемы. Простой пример. Если сегодня старшая дочь многодетной семьи получит диплом, то уже завтра у мамы снимут социальные выплаты. Завтра! А если той же маме нужно будет оформить получение субсидии на младшего сына, то она три месяца будет собирать справки, исправлять ошибки в формулярах, заверять что-то у нотариуса. То есть когда нужно перестать платить деньги, ведомства умеют обмениваться информационными массивами очень оперативно. А когда нужно получить две тысячи рублей, то без заверения у нотариуса мы не верим свидетельству о рождении. Любая многодетная мать подтвердит эту проблему. Отношение к людям как к вечно просящим унижает сам институт семьи. А нам – и это очень важно – надо не только деньгами заливать проблемы, но стимулировать изменение отношения к вопросу рождаемости.

Надо создать новую социальную элиту – многодетную семью. Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Чтобы обеспечить такой семье комфортное и достойное существование, надо не очередной раз придумывать, на что еще можно потратить материнский капитал, а предоставить то, в чем семьи реально нуждаются ежедневно.

С точки зрения демографов это – лучшая инвестиция в будущее страны.