Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

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5 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
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Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
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Погромы во Франции усилили позиции союзника России

Французы подсчитывают убытки от беспорядков Aurelien Morissard/AP/ТАСС
Волна беспорядков, прокатившаяся по Франции, принесла стране не только сотни миллионов евро убытков. Похоже, на наших глазах происходит политический сдвиг – президент Макрон стремительно теряет популярность, зато очки набрали другие политики. И среди них Марин Ле Пен – та самая, которая выступала за признание Крыма российским.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...

Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Одни остаются в стране потому, что не имеют возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка. Подробности...
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Джомарт Алиев

    Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

    Джомарт Алиев
    первый проректор РГСУ
    5 июля 2023, 16:29

    Только треть российских семей хочет и планирует завести детей. 28% семейных пар не хотят продолжать свой род. Еще 24% хотят, но не будут рожать ребенка. Почему?

    Ответ на этот вопрос дает масштабное демографическое исследование ученых РГСУ, в ходе которого было опрошено 9 тыс. 350 респондентов из шести регионов Российской Федерации. Основными причинами отказа были названы как традиционные: низкий уровень доходов, плохие жилищные условия и неуверенность в завтрашнем дне, так и абсолютно новая, которая формулируется так: «рождение ребенка помешает своевременным выплатам по кредиту».

    Получается, что треть опрошенных не хотят иметь детей по принципиальным соображениям, а треть хотят, но не могут себе этого позволить. Государственная позиция в отношении этих двух групп респондентов должна, на мой взгляд, разниться. Сначала о тех, кто декларирует отказ от деторождения. Поколение женщин, выросшее под лозунгом «ты этого достойна», не видит в детях ни смысла жизни, ни опоры в старости. Сколько в этом ответе временного следования за модой child-free, а сколько осознанной позиции – тема отдельного исследования.

    А вот в чем мы совершенно уверены, опираясь в том числе и на полученные в ходе опросов данные, так это в деградации института семьи, чему существенно поспособствовали импортируемые ценности. Аргумент про стакан воды в старости больше не аргумент, и не потому что пить не хочется, а потому что на детей надежды мало. И это не вина сегодняшнего поколения «детей». Это наша вина – поколения «отцов». За последние 30 лет мы осознанно отказались от институализации семьи как главного социального элемента. Мы эгоистировали социум. Невозможно рассуждать о демографии без признания семьи основным субъектом государственного внимания.

    Очевидно, что нам нужна организация пропаганды семейных ценностей и института многодетной семьи как успешной, счастливой модели жизни в противовес культу индивидуализма, который доминировал и продолжает доминировать у нас в медийном пространстве.

    Фото: Liz Gregg/Global Look Press

    Тут будет уместно привести еще две цифры, которые не могут не шокировать: девочки, забеременевшие в юном возрасте (15–17 лет), в качестве причины аборта называют страх рожать из-за боли (28%) и отсутствие поддержки родных (24%). К девочкам, попавшим в трудную ситуацию, вопросов нет. А вот к родителям и социуму, включая школу, врачей, психологов, вопросов много.

    Почему мы говорим о семейных ценностях? Да потому что в ходе исследования была установлена существенная корреляция между количеством браков и рождением ребенка. Больше браков – больше детей. Причем статус брака – официальный, гражданский или церковный – как раз не имеет значения. Значит, вектор государственного и общественного внимания следует переключить с поддержки индивидуума на поддержку семьи как основной ячейки российского общества. А между тем мы даже называем капитал «материнским», а не «семейным».

    А вот подход к тем, кто хочет, но не решается завести ребенка, – а это каждая четвертая семья, – должен быть несколько иным. Здесь государство должно продемонстрировать, что рождение ребенка будет поддержано как материальными стимулами, так и уважительным отношением к семье.

    С этим как раз проблемы. Простой пример. Если сегодня старшая дочь многодетной семьи получит диплом, то уже завтра у мамы снимут социальные выплаты. Завтра! А если той же маме нужно будет оформить получение субсидии на младшего сына, то она три месяца будет собирать справки, исправлять ошибки в формулярах, заверять что-то у нотариуса. То есть когда нужно перестать платить деньги, ведомства умеют обмениваться информационными массивами очень оперативно. А когда нужно получить две тысячи рублей, то без заверения у нотариуса мы не верим свидетельству о рождении. Любая многодетная мать подтвердит эту проблему. Отношение к людям как к вечно просящим унижает сам институт семьи. А нам – и это очень важно – надо не только деньгами заливать проблемы, но стимулировать изменение отношения к вопросу рождаемости.

    Надо создать новую социальную элиту – многодетную семью. Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Чтобы обеспечить такой семье комфортное и достойное существование, надо не очередной раз придумывать, на что еще можно потратить материнский капитал, а предоставить то, в чем семьи реально нуждаются ежедневно.

    С точки зрения демографов это – лучшая инвестиция в будущее страны.

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