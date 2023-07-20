Возмездие должно быть планомерным

Взгляд
20 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
Разделы

Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

Еврокомиссии придется продлить запрет на экспорт украинского зерна IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС
Украинское зерно вновь стало причиной для противостояния Варшавы и Брюсселя. На этот раз вместе с Польшей продления запрета на экспорт украинской агропродукции требуют Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Что стоит за нежеланием соседей помогать Украине и как будет действовать Киев, для которого ранее закрылся морской путь экспорта?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
Перейти в раздел…

СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
Перейти в раздел…

Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...

Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...
Перейти в раздел…

США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

Перейти в раздел…

Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
    ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве Во Франции назвали безумными требования Зеленского о поставках техники Установлен подозреваемый в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве
    Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток Хакеры RaHDit опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ Маск признал, что не понимает ситуацию в мировой экономике Россиянам напомнили о перерасчете пенсии с 1 августа
    В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы расправой от командиров ВСУ Российские военные уничтожили две лодки ВСУ у Антоновского моста Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России

    Главная тема


    Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

    террористическая атака


    Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост

    отмена зерновой сделки


    Киев не поверил в готовность стран отправлять суда на Украину

    «я вас уговаривал»


    Путин упрекнул главу Минтранса за закупку иностранных самолетов в прошлом

    Видео

    европейский беспредел


    Как русские победили немецкие санкции

    SAMP-T и Patriot


    СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

    «агент США»


    США послали Зеленскому черную метку через генпрокурора

    Украина без портов


    Турция и войска России сорвут расчеты Зеленского на новую зерновую сделку

    оружие будущего


    СВО изменила мнение Британии о танках

    финансовые центры


    Глеб Простаков: Золото эмигрирует из США и Великобритании

    существенные противопоказания


    Вадим Трухачёв: Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

    неприятельская пропаганда


    Сергей Худиев: Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков
    Игорь Караулов

    Возмездие должно быть планомерным

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    20 июля 2023, 12:04

    Недавний подрыв Крымского моста украинскими террористами – уже второй по счёту за истекший год – запустил в нашем обществе обычные эмоциональные качели. Возмездия требуют наши сердца! Варианты возмездия активно обсуждаются, полёт фантазии приветствуется публикой. Кто-то привычно предлагает ударить по Банковой, кто-то – разбомбить одесский порт, раз уж мы вышли из зерновой сделки, кто-то – обрушить хотя бы один мост через Днепр. Победителем можно считать предложение бомбить мост через Темзу напротив Тауэра. Русский размах.

    А как вы хотели? Невозможно же спокойно относиться к гибели молодой семьи, к тому, что девочка осталась сиротой. Нельзя не сочувствовать и многим тысячам отдыхающих, которым теперь гораздо сложнее добраться в Крым и из Крыма. Людей жалко, сердце разрывается, хочется плакать от гнева и неспособности что-то сделать. Я и сам чувствую то же самое. Нельзя держать эти эмоции в себе, необходимо дать им волю, выговориться. Вопрос – что дальше?

    А дальше начинается работа не блогеров, а людей в погонах. ВКС России наносят удары по тем или иным объектам на Украине. ФСБ рапортует о поимке очередных украинских диверсантов. Принимаются, может быть, ещё какие-то меры, которые одни приветствуют как то самое возмездие, а другие неудовлетворённо сетуют – мол, опять не сделали того, о том мечталось и о чём писали блогеры.

    Но постепенно повод для гнева уходит в архив сознания и человек успокаивается – до нового громкого новостного повода. Сколько уже было таких эмоциональных циклов, когда казалось, что именно сейчас, именно после этого удара противника ход специальной военной операции должен радикально измениться. И каждый раз возникало такое чувство: вот теперь-то и начнём по-настоящему.  Первый подрыв Крымского моста в октябре 2022 года, убийства Даши Дугиной и Владлена Татарского, покушение на жизнь Захара Прилепина, когда погиб его друг и водитель Александр Шубин.  В действительности же наша армия в каждом из этих случаев не местью занималась, а продолжала свою работу по тем планам, которые разработало командование.

    В самом деле, представьте себе, что на дворе 1941 год, идёт Великая Отечественная война, враг прёт на Москву и Ленинград и в это время некто спрашивает: вот немцы убили евреев в Бабьем Яре, а где наше возмездие? Где возмездие за казнь Зои Космодемьянской? За уничтоженный Петергоф? За разорённую Ясную Поляну? Такие вопросы звучали бы странно. Враг каждый день творит злодеяния, а мы каждый день с ним воюем – чего же ещё нужно? Более того, компетентные органы поинтересовались бы у такого человека: «Выходит, вы утверждаете, что Красная Армия до сих пор воевала не в полную силу? А откуда у вас такие сведения? Давайте разберёмся». И вы знаете, как тогда разбирались.

    Фото: nac.gov.ru

    Сегодня у нас можно свободно обсуждать решения военного и политического руководства, и тем не менее мне кажется по крайней мере наивной вера в то, что в распоряжении нашей армии есть какое-то оружие, которое она до сих пор придерживала, но теперь, после особо наглого или жестокого злодеяния противника, непременно должна пустить в ход.

    Помимо прочего, при таком ходе мыслей мы поставили бы свои действия в исключительную зависимость от действий противника. Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? По-моему, нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. В этом случае их существование и использование для логистики ВСУ есть само по себе повод. В конце концов, специальную военную операцию Россия начала сама, её цели тоже определила сама. Так что в этой исторической ситуации Россия просто обречена на то, чтобы брать инициативу на себя, а не реагировать на внешние раздражители.


    Армия воюет как может и тем, что у неё есть. Наша оборонная промышленность быстро раскочегаривается. В начале СВО мы сильно проигрывали украинцам по беспилотникам, энтузиасты на китайских сайтах покупали их для наших бойцов, а теперь сами украинцы поражаются темпам российского производства дронов. Выпуск других видов оружия тоже резко растёт.

    Отсюда, в частности, и успехи наших военных в сдерживании украинского контрнаступления. Заметим, что успехи эти достигаются каждодневным упорством, стойкостью и мужеством, а не импульсивным порывом с криком «всех порву!» Времена Ахилла, который ждал гибели Патрокла и только после этого стал «всех рвать», давно ушли в прошлое.

    Кстати, зримый результат работы наших бойцов на передовой – возможность оперативно организовать пропуск большого количества автотранспорта через «новые территории». Ведь по планам украинского командования к этому времени «новые территории» уже должны были быть разрезаны пополам, а войска Киева – выйти к Азовскому морю. Но этого не случилось, поэтому логистический эффект теракта на Крымском мосту оказался существенно ниже, чем ожидалось.

    Всё вышесказанное не отрицает необходимости возмездия. Просто возмездие не должно совершаться в состоянии аффекта, под влиянием «чёрных лебедей» и иных непредвиденных обстоятельств. Оно должно быть превращено в планомерную работу. В этом смысле прав Дмитрий Песков, говоря, что лучшим ответом на украинский теракт в конечном счёте было бы достижение целей специальной операции.

    Важно не только не поддаваться импульсивным реакциям, но и не забывать случившееся, ибо в состоянии эмоциональных качелей короткая память – обратная сторона аффекта. Поэтому необходимо не просто оценочное, но юридическое признание Украины государством-террористом, а всех служащих этого государства –пособниками террора. Некоторые возражают: мол, ВСУ бьют по объектам критической инфраструктуры и наши тоже бьют. Но есть разница. В случае, если наступит перемирие, российские удары сразу же прекратятся, тогда как ожидать прекращения украинского террора было бы безосновательно. Нет сомнения в том, что диверсии в нашем тылу, как и обстрелы мирных жителей, в этом случае продолжались бы, как продолжались они в годы «минских соглашений».  Такова террористическая сущность этого режима. А следовательно, без смены режима в Киеве закончить этот конфликт нет никакой возможности.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •