Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Об отставке генерала Ивана Попова впервые стало известно два дня назад. Неофициально. Офицеры 58-й армии писали про это своим знакомым.

Кому непонятно, что такое 58-я армия, поясню. Это та самая армия, об которую в большинстве своем убился наступ ВСУ. В зоне ответственности 291-го полка 58-й армии уничтожили те самые «Леопарды».

Но по каким-то причинам Ивана Попова отправили в отставку. Он сам сообщает, что дело в докладе, где было слишком много неприятной для руководства информации.

Однако совершенно прав мой друг Евгений Поддубный. В армии решения не принимаются путем голосования. И приказы не обсуждают. Все так. И мы помним из истории разные там солдатские комитеты, и чем оно закончилось. Оно нам все надо? Нет, однозначно. И не надо идеализировать Ивана Попова. Отход из Балаклеи помните и склады? Ну вот. Нет идеальных. Все ошибаются.

И на место Попова придет, насколько я понимаю, чрезвычайно достойный офицер.

Дело не в генерале.

У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Люди пошли на фронт по мобилизации, это главное. Они из отпусков возвращаются на фронт. Не бегут. Если это не ответственность за будущее страны, то что это?

Люди обеспечивали армию коптерами, средствами связи, метеостанциями, обувью, транспортом, тепловизорами и еще много чем, в то время, пока официально разные важные товарищи рапортовали, что у армии все есть. А люди не слушали, просто брали и делали, потому что солдат же свой, родной, как его бросить.

Я к тому – говорил это много раз, – что общество теперь совершенно иное. Люди стали гражданами не по паспорту, а в полной мере, по уровню собственной ответственности.

И людям придется объяснять, что же происходит. Можно, конечно, продолжать считать, что «ничего мы вам объяснять не обязаны», или думать, что «да они через два дня все забудут». Но лучше так не думать. И лучше объяснить. Вообще, лучше с людьми говорить, чем не говорить.

Да, наверное, кому-то не нравится критика со стороны гражданских лиц. «Куда они лезут все, они не понимают ничего, не военные же!»

Но этим же людям очень нравится, как Такер Карлсон критикует американских военных, или Скотт Риттер критикует американскую армию. Нет ли в такой позиции странного лукавства? Как в том анекдоте про Красную площадь, где можно крикнуть «долой Рейгана»?

Критика – это нормально. Вопросы от граждан и гражданского общества к руководству гражданскому и военному (про генерала Попова или что-то еще, неважно) – это обязательный элемент здорового общества. Уж нравится это кому-то или не нравится.

Критика может быть обоснованная или нет, может быть неуместная даже. Но с критикой надо уметь работать и на вопросы людей уметь отвечать. То, что раньше люди особо вопросы не задавали, не имеет значения – сейчас иная ситуация, и люди, как я уже сказал, совсем другие.

Дело же не конкретно в генерале Иване Попове. Дело в том, что старые схемы не вполне применимы сегодня.

И можно не отменять принятых решений. И так, скорее всего, и будет, иначе что это за армия. Это правильно.

Но при этом надо понимать, что будет и критика, и – при отсутствии разъяснений и диалога – накопление раздражения. Диалог с обществом – основа нашего будущего.

А голосовые сообщения – это не та форма взаимодействия с руководством (любым), которую можно считать удачной.

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