Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Взгляд
13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
Разделы

Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
Перейти в раздел…

История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
Подробности...

Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
Подробности...

Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала шпионивших для ВСУ в Курской области россиян
    Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском Взрывы прогремели на Украине Товарооборот России и Китая вырос на 40% с начала года Экс-замглавы Минэнерго Милов заочно арестован по делу о фейках о ВС России
    Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР Киев захотел получить ядерное оружие от стран G7 Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах» В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми
    Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста ФСБ задержала финансировавшего украинскую армию трансгендера и ЛГБТ-активиста Журналистка сравнила участвовавшего в саммите НАТО Зеленского с «капризной примадонной» Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска

    Главная тема


    Россия стала крупнейшим рынком сбыта для Китая

    «армия вне политики»


    Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией Попова

    «Генерал Армагеддон»


    Нахождение Суровикина в «Матросской тишине» опровергли

    «стратегические риски»


    Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16

    Видео

    бункеры в Карпатах


    Германия готовит Украину к подземной и горной войне

    ошибка президента


    Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

    обзор прессы


    Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

    Турция и Украина


    Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

    восточный базар


    Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли

    Волынская резня


    Юрий Васильев: Во что превращается Украина без России

    обычное враньё


    Игорь Караулов: Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

    международный легион


    Игорь Мальцев: Боятся ли русские западных наемников

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков
    Андрей Медведев

    Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    13 июля 2023, 11:18

    Об отставке генерала Ивана Попова впервые стало известно два дня назад. Неофициально. Офицеры 58-й армии писали про это своим знакомым.

    Кому непонятно, что такое 58-я армия, поясню. Это та самая армия, об которую в большинстве своем убился наступ ВСУ. В зоне ответственности 291-го полка 58-й армии уничтожили те самые «Леопарды».

    Но по каким-то причинам Ивана Попова отправили в отставку. Он сам сообщает, что дело в докладе, где было слишком много неприятной для руководства информации.

    Однако совершенно прав мой друг Евгений Поддубный. В армии решения не принимаются путем голосования. И приказы не обсуждают. Все так. И мы помним из истории разные там солдатские комитеты, и чем оно закончилось. Оно нам все надо? Нет, однозначно. И не надо идеализировать Ивана Попова. Отход из Балаклеи помните и склады? Ну вот. Нет идеальных. Все ошибаются.

    И на место Попова придет, насколько я понимаю, чрезвычайно достойный офицер.

    Фото: mil.ru

    Дело не в генерале.

    У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Люди пошли на фронт по мобилизации, это главное. Они из отпусков возвращаются на фронт. Не бегут. Если это не ответственность за будущее страны, то что это?

    Люди обеспечивали армию коптерами, средствами связи, метеостанциями, обувью, транспортом, тепловизорами и еще много чем, в то время, пока официально разные важные товарищи рапортовали, что у армии все есть. А люди не слушали, просто брали и делали, потому что солдат же свой, родной, как его бросить.

    Я к тому – говорил это много раз, – что общество теперь совершенно иное. Люди стали гражданами не по паспорту, а в полной мере, по уровню собственной ответственности.

    И людям придется объяснять, что же происходит. Можно, конечно, продолжать считать, что «ничего мы вам объяснять не обязаны», или думать, что «да они через два дня все забудут». Но лучше так не думать. И лучше объяснить. Вообще, лучше с людьми говорить, чем не говорить.

    Да, наверное, кому-то не нравится критика со стороны гражданских лиц. «Куда они лезут все, они не понимают ничего, не военные же!»

    Но этим же людям очень нравится, как Такер Карлсон критикует американских военных, или Скотт Риттер критикует американскую армию. Нет ли в такой позиции странного лукавства? Как в том анекдоте про Красную площадь, где можно крикнуть «долой Рейгана»?

    Критика – это нормально. Вопросы от граждан и гражданского общества к руководству гражданскому и военному (про генерала Попова или что-то еще, неважно) – это обязательный элемент здорового общества. Уж нравится это кому-то или не нравится.

    Критика может быть обоснованная или нет, может быть неуместная даже. Но с критикой надо уметь работать и на вопросы людей уметь отвечать. То, что раньше люди особо вопросы не задавали, не имеет значения – сейчас иная ситуация, и люди, как я уже сказал, совсем другие.

    Дело же не конкретно в генерале Иване Попове. Дело в том, что старые схемы не вполне применимы сегодня.

    И можно не отменять принятых решений. И так, скорее всего, и будет, иначе что это за армия. Это правильно.

    Но при этом надо понимать, что будет и критика, и – при отсутствии разъяснений и диалога – накопление раздражения. Диалог с обществом – основа нашего будущего.

    А голосовые сообщения – это не та форма взаимодействия с руководством (любым), которую можно считать удачной.

    Источник

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •