Предателей не любят ни чужие, ни свои

А всего-то три года назад мы наблюдали, как с помощью соцсетей раскачивают новый майдан – на тот раз в Белоруссии, которая, на минуточку, у нас Союзное государство. Вот буквально под боком. Мы не будем говорить, что творили СМИ, мы видели, что творил Telegram-канал Nexta. Миллионные подписчики, вывод людей на улицы на бойню, ложь, которая могла обернуться большой кровью, – все как мы любим, вернее, как любят они.

И потом мы узнаем, что парочке выродков, которые считали себя богами, управляющими белорусским миром и судьбами, всего-то немного за двадцать и сидят они в Польше. Потому что сбежали из Белоруссии. Один из них называл себя журналистом, видимо, на основании того, что сделал несколько фоточек с протестов. Они прямо реяли вороньем, и все спрашивали друг друга, какая именно спецслужба ими рулит – польская или уже даже и не польская? Мы пока этого не знаем и, собственно, наплевать. Они толкали белорусский народ в пучину буквально гражданской войны. И, скорее всего, они должны были оказаться классическими злодеями, прям хоть в кино снимай.

А потом мы увидели реальное лицо. Этот тот парень, которого сняли с приземленного в Минске рейса Ryanair, – Роман Протасевич. Ах, как завизжали оппо-издания! «Ах, посмотрите у него синяки по всему лицу, его пытают, его избивают». Мы все внимательно посмотрели и ничего, кроме довольно бессмысленной физиономии, не увидели. Ханна Арендт поняла бы всё с первого раза. Но все так переживали, так переживали, маршрутка промокла от слез, пока не стало ясно, что чувак сидит и радостно на допросах сливает всех и всё. Впрочем, он начал чуть раньше, потащив с собой на рейс в бегство московскую девушку Сапегу. Ее-то он и слил первой – и даже не пытайтесь понять, кто там кому девушка и кто кому «пара». Но именно Сапеге влетела по полной программе, пока ее то ли бывший, то ли настоящий парнишка пел в кабинете товарища майора соловьем.

И тут произошло интересное – оппозиционеры поняли, что он предатель, потому что сливает деятельность и контакты всех задействованных на печально известном канале персонажей, и тут же из несчастного избитого в застенках героя он превратился для них в гниду. Это немножко странно, потому что мы давно наблюдаем за оппо-средой: предательство и слив у них в крови. Все стучат на всех. И норовят ударить пресловутой «финкой НКВД» в спину.

Но и на противоположную сторону история «любви» произвела очень неприятное впечатление. Хотя, казалось бы, какое дело русской ватной и полуватной публике до какого-то мерзкого врага и его подручной. Вот Сапегу стали просто не по-детски жалеть. И именно в рамках концепции «мужик – сволочь». Не за то, что он поджигал свой город, жаждал крови, не за то, что наводнил интернет ненавистью. Нет. За то, что слил девушку, которая тоже по большому счету – враг своей страны. Это, конечно, удивительный феномен массового сознания.

Но все забыли про эту мужскую гниду, время от времени интересуясь – ну что там, выдадут гражданку России обратно для отсидки или нет?

И вдруг как гром среди ясного неба – 3 мая 2021 года гражданину Протасевичу впаяли восьмерик. И все сильно озадачились. Быть такого не может – чтобы вот так. Плохиш ведь всех сдал, был такой веселый, так уверенно смотрел в будущее, «наверняка белорусский режим совсем уже озверел…» и далее по тексту какого-нибудь прибалтийского русскоязычного желеобразного издания. Но прошло совсем немного времени – и что мы видим? Господин помилован тем самым батькой нации, которого мамкины телеграмщики так хотели видеть на фонаре.

Нам явлен свободный пацанчик с отъевшейся ряхой, да так, что читатель начал спрашивать, какой же у него был режим – безглютеновый или дробного питания?

И тут окончательно выяснилось, что предателей не любит никто вообще. В графа Монте-Кристо полетели гнилые помидоры и засохшие пончики. Тем более что бывшая девушка так и осталась в тюрьме. Нормально так.

А потом общественная совесть была окончательно фраппирована новым предательством – оказывается, страдалец «Нексты» еще и жениться успел на какой-то новой пассии. С чем общественность как минимум двух стран разом ее и поздравляет. Все кричат: «Дура, он и тебя предаст».

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А некоторые, наконец, осознали, что, когда родители говорили: «Изменяешь женщине – изменишь и Родине», они не шутили. Да только вы смеялись. А оно вон как оборачивается.

Скажу больше – мы видим широкую картину маслом и сметаной «Новое поколение мамкиных оппозиционеров, которое клинически не готово отвечать за базар». Длинное название, зато правда.

Им же объяснили: главное – личный комфорт, ради него можно делать все. То есть абсолютно все. И это на самом деле страшно. Нет больше оппозиционеров новодворского типа, которые лично страдали за идею и принимали ущерб – здоровью, материальный, любой – как плату за выражение своих идей и за слова.

Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда.

Только так к ним всем и надо относиться. Потому что свое первое предательство они уже совершили – своей страны.