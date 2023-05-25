Предателей не любят ни чужие, ни свои

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Газпром перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год еще хуже, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения, сообщают источники Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Источники сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим объясняется его пропажа, которая длится уже несколько недель. И хотя украинская сторона отрицает любые проблемы у Залужного, его отсутствие заметно сказывается не только на управлении войсками, но и существенно меняет политический расклад в Киеве.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Предателей не любят ни чужие, ни свои

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    25 мая 2023, 09:12

    А всего-то три года назад мы наблюдали, как с помощью соцсетей раскачивают новый майдан – на тот раз в Белоруссии, которая, на минуточку, у нас Союзное государство. Вот буквально под боком. Мы не будем говорить, что творили СМИ, мы видели, что творил Telegram-канал Nexta. Миллионные подписчики, вывод людей на улицы на бойню, ложь, которая могла обернуться большой кровью, – все как мы любим, вернее, как любят они.

    И потом мы узнаем, что парочке выродков, которые считали себя богами, управляющими белорусским миром и судьбами, всего-то немного за двадцать и сидят они в Польше. Потому что сбежали из Белоруссии. Один из них называл себя журналистом, видимо, на основании того, что сделал несколько фоточек с протестов. Они прямо реяли вороньем, и все спрашивали друг друга, какая именно спецслужба ими рулит – польская или уже даже и не польская? Мы пока этого не знаем и, собственно, наплевать. Они толкали белорусский народ в пучину буквально гражданской войны. И, скорее всего, они должны были оказаться классическими злодеями, прям хоть в кино снимай.

    А потом мы увидели реальное лицо. Этот тот парень, которого сняли с приземленного в Минске рейса Ryanair, – Роман Протасевич. Ах, как завизжали оппо-издания! «Ах, посмотрите у него синяки по всему лицу, его пытают, его избивают». Мы все внимательно посмотрели и ничего, кроме довольно бессмысленной физиономии, не увидели. Ханна Арендт поняла бы всё с первого раза. Но все так переживали, так переживали, маршрутка промокла от слез, пока не стало ясно, что чувак сидит и радостно на допросах сливает всех и всё. Впрочем, он начал чуть раньше, потащив с собой на рейс в бегство московскую девушку Сапегу. Ее-то он и слил первой – и даже не пытайтесь понять, кто там кому девушка и кто кому «пара». Но именно Сапеге влетела по полной программе, пока ее то ли бывший, то ли настоящий парнишка пел в кабинете товарища майора соловьем.

    И тут произошло интересное – оппозиционеры поняли, что он предатель, потому что сливает деятельность и контакты всех задействованных на печально известном канале персонажей, и тут же из несчастного избитого в застенках героя он превратился для них в гниду. Это немножко странно, потому что мы давно наблюдаем за оппо-средой: предательство и слив у них в крови. Все стучат на всех. И норовят ударить пресловутой «финкой НКВД» в спину.

    Но и на противоположную сторону история «любви» произвела очень неприятное впечатление. Хотя, казалось бы, какое дело русской ватной и полуватной публике до какого-то мерзкого врага и его подручной. Вот Сапегу стали просто не по-детски жалеть. И именно в рамках концепции «мужик – сволочь». Не за то, что он поджигал свой город, жаждал крови, не за то, что наводнил интернет ненавистью. Нет. За то, что слил девушку, которая тоже по большому счету – враг своей страны. Это, конечно, удивительный феномен массового сознания.

    Фото: Наталья Таланова/ТАСС

    Но все забыли про эту мужскую гниду, время от времени интересуясь – ну что там, выдадут гражданку России обратно для отсидки или нет?

    И вдруг как гром среди ясного неба – 3 мая 2021 года гражданину Протасевичу впаяли восьмерик. И все сильно озадачились. Быть такого не может – чтобы вот так. Плохиш ведь всех сдал, был такой веселый, так уверенно смотрел в будущее, «наверняка белорусский режим совсем уже озверел…» и далее по тексту какого-нибудь прибалтийского русскоязычного желеобразного издания. Но прошло совсем немного времени – и что мы видим? Господин помилован тем самым батькой нации, которого мамкины телеграмщики так хотели видеть на фонаре.

    Нам явлен свободный пацанчик с отъевшейся ряхой, да так, что читатель начал спрашивать, какой же у него был режим – безглютеновый или дробного питания?

    И тут окончательно выяснилось, что предателей не любит никто вообще. В графа Монте-Кристо полетели гнилые помидоры и засохшие пончики. Тем более что бывшая девушка так и осталась в тюрьме. Нормально так. 

    А потом общественная совесть была окончательно фраппирована новым предательством – оказывается, страдалец «Нексты» еще и жениться успел на какой-то новой пассии. С чем общественность как минимум двух стран разом ее и поздравляет. Все кричат: «Дура, он и тебя предаст».

    А некоторые, наконец, осознали, что, когда родители говорили: «Изменяешь женщине – изменишь и Родине», они не шутили. Да только вы смеялись. А оно вон как оборачивается.

    Скажу больше – мы видим широкую картину маслом и сметаной «Новое поколение мамкиных оппозиционеров, которое клинически не готово отвечать за базар». Длинное название, зато правда.

    Им же объяснили: главное – личный комфорт, ради него можно делать все. То есть абсолютно все. И это на самом деле страшно. Нет больше оппозиционеров новодворского типа, которые лично страдали за идею и принимали ущерб – здоровью, материальный, любой – как плату за выражение своих идей и за слова.

    Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда.

    Только так к ним всем и надо относиться. Потому что свое первое предательство они уже совершили – своей страны.

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