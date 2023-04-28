Для русских естественно быть имперцами

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28 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:54  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Москва вынудила США начать исполнение зерновой сделки

Украинское зерно запрещают по всей Европе Andrew Kravchenko/AP/ТАСС
Украина столкнулась с целой серией критически важных обстоятельств, прямо касающихся одного из главных ресурсов этой страны – зерна и сельскохозяйственного экспорта как такового. Похоже, что Россия таки вынудила Запад исполнять зерновую сделку. И это может иметь большие последствия и для киевского режима, и для решения всего украинского кризиса.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Поэтому ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Поэтому русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. Поэтому каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...

На новых территориях люстрации неизбежны

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Если человек воевал в Донбассе и убивал жителей региона – и получит в Таврии, или в ЛДНР, или в любом другом регионе России какую-то государственную должность или депутатский мандат – это будет выглядеть, как предательство. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Бунт на европейском климатическом корабле

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Проблемы в экономике Евросоюза радикально снизили возможности государств финансировать масштабное строительство «зеленой» инфраструктуры. Подробности...
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За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария

Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минбороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

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  • С Китаем
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    Пётр Колчин

    Для русских естественно быть имперцами

    Пётр Колчин
    политолог
    28 апреля 2023, 15:28

    Граждане России мыслят себя и страну в иных границах, нежели она формально существует.

    Для нас судьба всего пространства Русского мира – что-то сакральное и важное, то, за что мы чувствуем свою ответственность. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования ВЦИОМ: 80% граждан считают, что наша страна должна выступать в качестве гаранта мира и стабильности на постсоветском пространстве. За этими цифрами – общая внутренняя необходимость русского народа в поддержании мира на огромном пространстве от Бреста до Владивостока.

    Недруги, конечно, пытаются истолковать эти настроения как агрессию и экспансионизм, вешая на русских ярлык «имперцев». Но мы вынуждены быть имперцами и ничего плохого в том, чтобы быть ими, честно говоря, не видим.

    Быть имперцами нас обязывает культура, история, геополитическая реальность. Где-то в глубине души мы знаем, что отказ России от «имперскости» закончится катастрофой для всего человечества, а отвечать за всех – это по-нашему, по-русски, по-имперски, если хотите.

    Ведь это нам приходилось то сокрушать шведских экспансионистов, то освобождать Милан от французов, то усмирять Наполеона на всем европейском пространстве, то дарить государственность Болгарии, вырывая ее из рук Османской империи. Это нам приходилось вычищать из Европы гитлеровцев и спустя менее чем 50 лет нам же – воссоединять Германию. Нам довелось вводить миротворцев в Сербию, чтобы ее не стерли с лица земли натовцы, в Абхазию и Южную Осетию, чтобы спасти тысячи людей от истребления грузинскими войсками. Нам же – заниматься Сирией, чтобы ее не раздробили ИГИЛ* и США. Это наш внутренний долг и наше бремя, от которого мы не можем отказаться.

    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Представим, что Россия отреклась бы от своей миссии гаранта мира и стабильности на территории бывшего СССР. Этот сценарий мог быть вполне реален, если бы у руля встал не Путин, а какой-то другой президент России, иначе оценивающий ее историческую миссию. Мы же знаем, что либеральные деятели готовили для России роль слабой и безвольной страны и хотели сломить всю внешнюю политику государства.

    В таком случае на всем пространстве Евразии начались бы центробежные процессы. Разгорелся бы конфликт между Таджикистаном и Киргизией; разрослось бы влияние террористов и экстремистов в Казахстане и Узбекистане; талибы угрожали бы границам Туркменистана; Грузия предприняла бы более успешную попытку уничтожения Абхазии и Южной Осетии; Молдавия и Румыния могли бы напасть на Приднестровье; киевский режим (в любом его проявлении) давно зачистил бы русских, а Польша заявила бы свои претензии на Белоруссию.

    На следующем этапе этого геополитического кошмара мы бы получили террористические режимы у власти в странах Средней Азии, агрессию польских панов против братского народа, исчезновение целых народов и бесконечные конфликты. И конечно, все эти войны перекинулись бы на наши границы и стали причиной бед миллионов наших граждан. Такова картина Евразии без России. Картина, наполненная хаосом, разрушением и кровью.

    Хочет ли русский народ этого? Конечно, нет. Поэтому ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Поэтому русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. Поэтому каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Поэтому каждого русского человека заботит происходящее в соседних странах – как бы они опять чего не натворили. Глаз да глаз за ними нужен.

    Империя для нас не является какой-то пугалкой из голливудских фильмов или воплощением зла. Для граждан России это часть мировосприятия, передающаяся из поколения в поколение. Это часть отражения действительности и места нашей страны в ней. Россия была, есть и будет империей. Империей по духу и исторической миссии. И не столь важно, когда границы империи совпадут с границами Российской Федерации. Российский – значит имперский. И быть имперцем – это естественное состояние русского человека. Состояние души. Быть имперцем – это чувствовать ответственность за себя, за страну и за десятки миллионов людей, которые еще остались за ее пределами.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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