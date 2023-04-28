Для русских естественно быть имперцами

Граждане России мыслят себя и страну в иных границах, нежели она формально существует.

Для нас судьба всего пространства Русского мира – что-то сакральное и важное, то, за что мы чувствуем свою ответственность. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования ВЦИОМ: 80% граждан считают, что наша страна должна выступать в качестве гаранта мира и стабильности на постсоветском пространстве. За этими цифрами – общая внутренняя необходимость русского народа в поддержании мира на огромном пространстве от Бреста до Владивостока.

Недруги, конечно, пытаются истолковать эти настроения как агрессию и экспансионизм, вешая на русских ярлык «имперцев». Но мы вынуждены быть имперцами и ничего плохого в том, чтобы быть ими, честно говоря, не видим.

Быть имперцами нас обязывает культура, история, геополитическая реальность. Где-то в глубине души мы знаем, что отказ России от «имперскости» закончится катастрофой для всего человечества, а отвечать за всех – это по-нашему, по-русски, по-имперски, если хотите.

Ведь это нам приходилось то сокрушать шведских экспансионистов, то освобождать Милан от французов, то усмирять Наполеона на всем европейском пространстве, то дарить государственность Болгарии, вырывая ее из рук Османской империи. Это нам приходилось вычищать из Европы гитлеровцев и спустя менее чем 50 лет нам же – воссоединять Германию. Нам довелось вводить миротворцев в Сербию, чтобы ее не стерли с лица земли натовцы, в Абхазию и Южную Осетию, чтобы спасти тысячи людей от истребления грузинскими войсками. Нам же – заниматься Сирией, чтобы ее не раздробили ИГИЛ* и США. Это наш внутренний долг и наше бремя, от которого мы не можем отказаться.

Представим, что Россия отреклась бы от своей миссии гаранта мира и стабильности на территории бывшего СССР. Этот сценарий мог быть вполне реален, если бы у руля встал не Путин, а какой-то другой президент России, иначе оценивающий ее историческую миссию. Мы же знаем, что либеральные деятели готовили для России роль слабой и безвольной страны и хотели сломить всю внешнюю политику государства.

В таком случае на всем пространстве Евразии начались бы центробежные процессы. Разгорелся бы конфликт между Таджикистаном и Киргизией; разрослось бы влияние террористов и экстремистов в Казахстане и Узбекистане; талибы угрожали бы границам Туркменистана; Грузия предприняла бы более успешную попытку уничтожения Абхазии и Южной Осетии; Молдавия и Румыния могли бы напасть на Приднестровье; киевский режим (в любом его проявлении) давно зачистил бы русских, а Польша заявила бы свои претензии на Белоруссию.

На следующем этапе этого геополитического кошмара мы бы получили террористические режимы у власти в странах Средней Азии, агрессию польских панов против братского народа, исчезновение целых народов и бесконечные конфликты. И конечно, все эти войны перекинулись бы на наши границы и стали причиной бед миллионов наших граждан. Такова картина Евразии без России. Картина, наполненная хаосом, разрушением и кровью.

Хочет ли русский народ этого? Конечно, нет. Поэтому ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Поэтому русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. Поэтому каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Поэтому каждого русского человека заботит происходящее в соседних странах – как бы они опять чего не натворили. Глаз да глаз за ними нужен.

Империя для нас не является какой-то пугалкой из голливудских фильмов или воплощением зла. Для граждан России это часть мировосприятия, передающаяся из поколения в поколение. Это часть отражения действительности и места нашей страны в ней. Россия была, есть и будет империей. Империей по духу и исторической миссии. И не столь важно, когда границы империи совпадут с границами Российской Федерации. Российский – значит имперский. И быть имперцем – это естественное состояние русского человека. Состояние души. Быть имперцем – это чувствовать ответственность за себя, за страну и за десятки миллионов людей, которые еще остались за ее пределами.