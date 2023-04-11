Кадры, снятые у стен Киево-Печерской лавры, говорят сами за себя. Бесенята разного возраста и комплекции веселятся, корчат рожи, приплясывают, окружив стоящую на коленях девушку, которая молится и ограждает крестом обитель. Кажется, пожелай кто-нибудь обличить саму метафизическую суть происходящих в Киеве событий, он не смог бы сделать это нагляднее и убедительней.

Есть только один вопрос: это бесы вселились в отзывчивых киевлян или киевляне дали волю таившимся в них до срока бесам?

Вся эта демонстративная в своем бесстыдстве история, безусловно, что-то напоминает и, освежив память, можно сказать, что именно. Когда-то очень известную, а нынче подзабытую сказку Василия Шукшина «До третьих петухов» – сказку о том, как Иван-дурак за справкой ходил, что он умный. Как там у Шукшина – прямыми словами: «окаянная музыка, чертячий пляс». Восстановим ход событий.

Иван отправляется к Мудрецу за справкой и по дороге видит монастырь, который осаждают черти, чтобы пробраться в обитель и утвердить там свой устав. Для начала иконы закрасить, а вместо святых угодников нарисовать похабные чертовы морды.

Сказка недлинная, выстраданная, горькая, изначально названная совсем по-другому – «Ванька, смотри!» Чьи это слова? Русского богатыря Ильи Муромца, соседа Ивана по книжной полке в библиотеке. Того Ильи-Илии, чьи мощи покоятся в пещерах Киево-Печерской лавры, и реальные украинские бесы того гляди обойдутся с ними так же, как сказочные черти с иконами.

Лавра держится, но черти терпеливы. Шаг за шагом они всё ближе к тому моменту, когда они смогут заполучить то, что на канцеляризме называют «объектами», а для православных людей это святыни, доставшиеся от предков.

Вот уже украинский министр культуры Александр Ткаченко говорит о лавре словно о казенном учреждении: вопрос о дальнейшем использовании нижней части обители, где расположен монастырь, пока не решен. А что решено? Выселение монахов Украинской православной церкви.

Лавра держится, но черти наглеют. Раскольник Епифаний из ПЦУ изображает подобие церковной службы и говорит, что молитвы в обители будут произносимы только на украинском языке, а кто не согласен – геть!

И случается чудо. Начинает мироточить икона преподобного Феодосия Печерского. Из глаз святого текут красноватые слезы, напоминающие кровь. Зеленскому и его подельникам надо либо признавать, что послано предупреждение о бедах, которые постигнут Украину, если продолжатся гонения на монахов, либо в духе воинствующих безбожников разоблачать «поповские фокусы», но тогда власть становится на позиции чистого атеизма и должна прекратить поддерживать марионеток из ПЦУ. Скорее всего, отец лжи, дьявол посоветует своей креатуре третий путь – делать вид, что ничего мистического не происходит, и постепенно вытеснять монахов из обители.

Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.

Илья Муромец из шукшинской сказки обещает Ивану: «Я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда… Где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!» Сколько раз нам прокричали эти слова прямо в уши? А мы то ли делали вид, что не слышим, то ли и вправду подоглохли. Вот теперь бы самое время погнать, да подальше, всю эту сволочь, что поганит наши святыни. Не поддаваясь на уловки, не веря в разговоры о якобы неизбежном перемирии.

«Ванька, смотри!»