Лавра держится, но черти наглеют

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11 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Немцы передумали отказываться от мирного атома

Почти две трети жителей Германии выступили против отключения АЭС Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Через несколько дней в Германии закроются последние действующие атомные электростанции. Заканчивается целая эпоха в стране. Однако неожиданно две трети немцев оказались против. Потому что они на своих кошельках поняли, что чем больше источников энергии, тем безопасней. Однако дальше у немецких политиков планы в энергетике еще более опасные. Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Агрессия против Белоруссии встретит жесткий ответ Москвы

Минск уточняет гарантии безопасности со стороны Москвы Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Саммит с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко получил развитие – в Минск прибыл министр обороны Сергей Шойгу. В ходе переговоров белорусский лидер заявил: Белоруссии нужны со стороны России гарантии защиты республики как собственной территории. Что подразумевается под этой просьбой и какое практическое выражение она может получить?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...

Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Лавра держится, но черти наглеют

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    11 апреля 2023, 12:06

    Кадры, снятые у стен Киево-Печерской лавры, говорят сами за себя. Бесенята разного возраста и комплекции веселятся, корчат рожи, приплясывают, окружив стоящую на коленях девушку, которая молится и ограждает крестом обитель. Кажется, пожелай кто-нибудь обличить саму метафизическую суть происходящих в Киеве событий, он не смог бы сделать это нагляднее и убедительней.

    Есть только один вопрос: это бесы вселились в отзывчивых киевлян или киевляне дали волю таившимся в них до срока бесам?

    Вся эта демонстративная в своем бесстыдстве история, безусловно, что-то напоминает и, освежив память, можно сказать, что именно. Когда-то очень известную, а нынче подзабытую сказку Василия Шукшина «До третьих петухов» – сказку о том, как Иван-дурак за справкой ходил, что он умный. Как там у Шукшина – прямыми словами: «окаянная музыка, чертячий пляс». Восстановим ход событий.

    Иван отправляется к Мудрецу за справкой и по дороге видит монастырь, который осаждают черти, чтобы пробраться в обитель и утвердить там свой устав. Для начала иконы закрасить, а вместо святых угодников нарисовать похабные чертовы морды.

    Сказка недлинная, выстраданная, горькая, изначально названная совсем по-другому – «Ванька, смотри!» Чьи это слова? Русского богатыря Ильи Муромца, соседа Ивана по книжной полке в библиотеке. Того Ильи-Илии, чьи мощи покоятся в пещерах Киево-Печерской лавры, и реальные украинские бесы того гляди обойдутся с ними так же, как сказочные черти с иконами.

    Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Лавра держится, но черти терпеливы. Шаг за шагом они всё ближе к тому моменту, когда они смогут заполучить то, что на канцеляризме называют «объектами», а для православных людей это святыни, доставшиеся от предков.

    Вот уже украинский министр культуры Александр Ткаченко говорит о лавре словно о казенном учреждении: вопрос о дальнейшем использовании нижней части обители, где расположен монастырь, пока не решен. А что решено? Выселение монахов Украинской православной церкви.

    Лавра держится, но черти наглеют. Раскольник Епифаний из ПЦУ изображает подобие церковной службы и говорит, что молитвы в обители будут произносимы только на украинском языке, а кто не согласен – геть!

    И случается чудо. Начинает мироточить икона преподобного Феодосия Печерского. Из глаз святого текут красноватые слезы, напоминающие кровь. Зеленскому и его подельникам надо либо признавать, что послано предупреждение о бедах, которые постигнут Украину, если продолжатся гонения на монахов, либо в духе воинствующих безбожников разоблачать «поповские фокусы», но тогда власть становится на позиции чистого атеизма и должна прекратить поддерживать марионеток из ПЦУ. Скорее всего, отец лжи, дьявол посоветует своей креатуре третий путь – делать вид, что ничего мистического не происходит, и постепенно вытеснять монахов из обители.

    Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.

    Илья Муромец из шукшинской сказки обещает Ивану: «Я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда… Где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!» Сколько раз нам прокричали эти слова прямо в уши? А мы то ли делали вид, что не слышим, то ли и вправду подоглохли. Вот теперь бы самое время погнать, да подальше, всю эту сволочь, что поганит наши святыни. Не поддаваясь на уловки, не веря в разговоры о якобы неизбежном перемирии.

    «Ванька, смотри!»

     

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