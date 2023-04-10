Америка сжигает за собой мосты

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

Одесситы ждут возможности вернуться к привычной жизни, но уже в составе России Денис Петров/РИА Новости
В понедельник Одесса празднует годовщину освобождения от гитлеровских захватчиков. Этот поистине народный праздник всегда отмечался с размахом. Однако в последние годы 10 апреля происходили стычки между местными жителями и праворадикалами. Кроме того, сказалось действие закона о «декоммунизации», который запретил демонстрацию знамени Победы. Каковы сейчас настроения одесситов и как они относятся к России спустя год после начала СВО?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...

Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Америка сжигает за собой мосты

    Владислав Исаев
    политолог
    10 апреля 2023, 08:48

    Одни и те же действия в разных культурах могут трактоваться по-разному. Особенно трагично это порой сказывается в военном деле. Скажем, в одной из 36 классических китайских стратагем прославляется Чжуге Лян. Этот мудрый государственный муж при внезапном появлении вражеского войска у стен крепости – после того, как он услал свои основные силы в другую сторону (хитрый маневр, наверное) – приказал убрать со стен всех воинов, открыть ворота, а сам уселся на видном месте, играя на лютне.

    Согласно классической китайской традиции, его противник Сыма И, не раз до этого обманутый хитрым Чжуге (почти как Братец Лис или медведь из русской сказки о вершках и корешках) заподозрил засаду, а потому свернул свои превосходящие силы и отступил. Видимо, опускаться до таких мелочей, как разведка боем, было ниже его достоинства, поэтому, как в классической байке о мастерах боевых искусств, ему хватило оценки стойки противника для того, чтобы понять, кто победит.

    Сама по себе схема красивая, но нетрудно представить, что бы произошло, если бы на месте утонченного Сыма И оказался глупый варвар, не понимающий столь изощренных сигналов. Он бы, скорее всего, сдуру обрадовался тому, что крепость некому защищать, и абсолютно бездуховно под улюлюканье своих воинов захватил бы её вместе с любителем музыки. Возможно, именно поэтому Китай так часто завоёвывали его дикие степные соседи, которых, как правило, приглашали для борьбы с другими степняками поднаторевшие в изощренных интригах китайские мандарины.

    Но и у гораздо более близких в генезисе цивилизаций могут порой случаться не меньшие непонятки. Вот, например, в русской традиции выражения «сжигать мосты» и «сжигать корабли», означают лишение себя путей к отступлению. То есть либо пан – либо пропал. Или грудь в кустах, или голова в крестах. Это, кстати, очень близко к идее Сунь-Цзы о том, что войска нужно приводить в «местность смерти», где им некуда бежать, для того, чтобы они сражались до последнего. Для русских войск «местность смерти» была практически везде, не только в Азии, но ещё больше – в Европе. Где не только вера и язык другие, и русских за людей не считают, а потому пленных убивают ещё со времен Северной войны, но даже кишечник, привыкший к ржаной муке, начинает бунтовать от местного хлеба.

    Но именно это наше традиционное восприятие мешает нам понять логику действий англо-саксов в текущем конфликте. Ведь мы настолько привыкли к идее, что всё равно победим и придется всё восстанавливать, что даже старый грузин из фильма «Отец солдата», тушащий горящие хлеба, которые могут достаться врагам, нам ближе и понятнее, чем те, кто это поле поджигал. И мы всё ищем логику и прагматическое обоснование в действиях США, разрушающих в рамках борьбы с Россией экономику своих европейских союзников.

    Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    То мы приписываем им стремление вытеснить с европейского рынка российский газ для того, чтобы американские производители могли продавать европейцам больше своего СПГ. Хотя они чисто физически не смогут нарастить у себя добычу на аналогичный объём, на азиатский рынок им продавать выгоднее, а цена, по которой они готовы поставлять, всё равно для европейской экономики неподъёмна. То есть, убрав русских конкурентов, американцы в лучшем случае убьют для себя этот рынок.

    Потом мы начинаем фантазировать на тему того, что смысл американских действий в том, чтобы переманить в Америку европейские производства. Хотя зарплаты и прочие расходы в США даже выше европейских, а тем более стран Азии, Африки и Южной Америки. Да, я знаю об огромных дотациях, которые предлагают власти штатов тем, кто откроет у них производство. Но ведь рынок больше не станет, так что предприятия, уже существующие в Европе, придется закрыть. А вот вопрос о том, куда продавать новую выпущенную в Америке продукцию, если европейцы потеряют покупательную способность, а китайцы с индусами и русскими, соответственно, останутся без доходов от поставок в Европу, вообще повисает в воздухе.

    Тем более нам сложно понять, для чего американцам Украина, которая с момента Майдана стараниями их ставленников становилась всё менее перспективной в качестве рынка, источника сырья и объекта инвестиций. Да ещё и долги накопила такие, что ни выплатить, ни обслуживать их не может.

    Мы не понимаем, что для США этот конфликт проигран ещё в 2013 году, когда после договоренностей между Путиным и Януковичем стало очевидно, что Украина в итоге всё равно реинтегрируется экономически с бывшим постсоветским пространством. И с тех пор всё, что они делают, служит лишь одной цели – оставить после себя выжженную землю, как оставляли её за собой гитлеровские войска.

    Немцы тогда не надеялись вернуться, потому и тратили время, силы и взрывчатку на то, чтобы оставленные территории принесли как можно меньше пользы СССР, да ещё и заставили тратиться на восстановление. А в этой логике даже взрыв краковского замка из бессмысленного и затратного зверства превращался в продуманный шаг. Вот и американцы давно уже не рассчитывают удержать Украину. Более того, они надеются, что России придется потом эту территорию восстанавливать. А значит, чем хуже – тем лучше. Они будут действовать так же, как во Второй Мировой, когда нефтяные месторождения Плоешти и Дрезден стёрли в пыль бомбами перед самым подходом Красной Армии. И биологическое оружие, которое разрабатывали в американских лабораториях, пойдёт в ход, и взрывы хранилищ химикатов, и снаряды с урановыми сердечниками, и теракты на АЭС. 

    Последние, конечно, затронут и Европу, но и её США больше не надеются удержать под контролем. Потому и идут так легко на разрушение европейской экономики и финансовой системы. Ведь союз России и Китая – далеко не самый страшный сон англосаксов. Есть нечто более страшное – единое экономическое пространство хартленда – от Бискайского залива до Японского моря и от Скагеррака и Норильска до мыса Агульяс и Гоа. В таком мире Вашингтон и Лондон не просто теряют все свои рычаги контроля мировой торговли, они вообще никому не нужны и не интересны.

    А значит, будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф.

    В этом контексте выходка Гаагского суда с ордером на арест Путина – всего лишь ещё одна вишенка на торте. Европейских политиков нужно поставить в положение, при котором они даже теоретически не смогут договариваться с Россией. И если в Киеве можно просто провести через Раду соответствующий закон, то с европейцами приходится пока действовать тоньше. Тут и самозваный международный суд, который сами США не признают, сгодится.

    Хотя скоро и такие изыски не потребуются, когда все страны ЕС удастся в лучших уголовных традициях повязать кровью, принудив участвовать в военных преступлениях на Украине. Да и не только там –  история со взрывом Северных потоков постепенно обрастает соучастниками и подельниками – уже и немецкий след отыскался…

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