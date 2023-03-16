Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Внимание к истории с диверсиями на «Северных потоках» принимает для США наихудший оборот из возможных. Тему не удалось заговорить, а точнее – замолчать, а долгоиграющие последствия инцидента будут вылезать в самых неожиданных местах. Покорность европейских, в частности германских, элит не позволяет поднять диверсии на флаг потенциального разрыва отношений между США и ЕС. Американский контроль над европейскими управленцами оказался даже большим, чем можно было предполагать до начала прошлогодних событий на Украине. Но теперь к американскому контролю над топ-менеджерами стран ЕС, верхушкой Евросоюза, а также полной зависимости в сегменте безопасности прибавилась зависимость энергетическая, сделав стокгольмский синдром всеобъемлющим и непреодолимым.

Другое дело – внутренняя политика самих США. Явственные доказательства государственного терроризма администрации Байдена могут стать взрывным аргументом для ее оппонентов на предстоящих президентских выборах и до них. Именно это словосочетание, «государственный терроризм», может послужить тем фактором, который окончательно поляризует американское общество до состояния, грозящего перерасти в гражданские столкновения. Как в свое время тема рабства стала если не первопричиной, то значимым идеологическим водоразделом, предопределившим гражданскую войну в США 1861–1866 годов. Государство-террорист не может быть таковым только по отношению к врагам – раз примененные, эти методы обязательно применят на территории самих Штатов.

Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Например, сделать вброс через демократические СМИ о том, что к диверсиям на «Потоках» якобы причастна украинская группа, которую профинансировал украинский же олигарх. И вот уже Der Spiegel публикует фото некой яхты Andromeda (буквально с греческого – «заботящаяся о муже»), которая могла быть использована для организации подрыва. И тут же – сериальные подробности, достойные шаблонных продуктов Netflix или HBO, о группе из шести диверсантов с поддельными украинскими паспортами, через Польшу и Германию пробиравшуюся к датскому острову Борнхольму, где и был совершен подрыв.

Яхту вместе с ее экипажем, конечно, будут долго разыскивать, а найдя, могут обнаружить, что членов экипажа по большей части уже нет в живых, а оставшиеся и вовсе не знали, на кого работают. В общем, уместны любые сюжетные повороты, единственное условие, как водится – не выйти на самих себя.

Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Во-первых, о том, что эта тема всерьез напрягает власти США. Расследование журналиста Сеймура Херша вкупе с его обещаниями выдать новые подробности инцидента требовали незамедлительной реакции. Рассказы о том, что возрастной журналист сошел с ума и повернулся на теориях заговора, уже не работают. Нужна была контрверсия, и она появилась. Во-вторых, в том, что козлом отпущения решили назначить именно украинцев, нет ничего удивительного. К Украине относятся как к инструменту взлома России, почему бы не использовать Киев и как громоотвод для истории с «Северными потоками». Все во благо демократии и власти демократов.

Обвинить в теракте европейцев, видимо, даже американцам показалось верхом цинизма. Мало того что Берлин безропотно проглотил акт войны против собственного экономического суверенитета, вешать на него еще ответственность за самоубийственные действия было уже слишком – даже битая собака может огрызнуться. Канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне посетил США, судя по всему, вернулся ни с чем. Отменять закон о снижении инфляции и другие меры, высасывающие из Европы ее промышленность, Вашингтон не намерен. А для гонки субсидий существенных резервов у самого ЕС, по-видимому, не осталось. Так что в просьбах было отказано, но пинок Шольцу в виде обвинений в «самоподрыве» давать не стали, позволив канцлеру сохранить остатки самоуважения.

К слову, вопрос вины за теракт – не только вопрос справедливости и наказания, но и денег. Германские компании Uniper и RWE, а также французская Engie, как известно, подали на Газпром в суд в связи с недопоставками газа по контрактам. Совокупная цена вопроса – около 40 млрд долларов, что в среднестатистические доковидные годы сопоставимо со всей выручкой Газпрома от экспорта топлива в страны Европы. Будь в подрыве «Северных потоков» признаны виновными Соединенные Штаты Америки, международные иски тут же поменяли бы своего адресата. Но, конечно, представить себе это в нынешнем Зазеркалье почти невозможно. А потому – будут искать яхту Andromeda и ее загадочный бравый экипаж, способный не только погружаться на сверхбольшие глубины, закладывать тонны взрывчатки, но и таскать за собой огромную декомпрессионную камеру, незаметно исчезать с радаров и прочие неимоверные трюки.

В Киеве, к слову, поспешили откреститься от обвинений в причастности к диверсии. Впрочем, и The New York Times, и Washington Post особо подчеркивали, что Зеленский ничего-де не знал, а всю операцию от начала и до конца организовал и профинансировал тот самый таинственный олигарх. Перебирая в уме имена этих самых олигархов, трудно представить себе кого-то, кто хоть отдаленно мог бы такое провернуть. Ни Ахметов, ни Коломойский, ни Пинчук с Порошенко. Они едва ли могли даже подумать о чем-то таком, даже если призом за подвиг стала бы «золотая виза», позволившая им сбежать со своими капиталами с Украины и легально проживать в Лондоне, Нью-Йорке или на юге Испании.

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Так или иначе, история подрыва «Северных потоков» останется одной из центральных тем международной политики в ближайшие месяцы и годы. По своим последствиям для судьбы европейского континента этот теракт не имеет равных в истории. Если сейчас, будучи заложниками, европейцы играют в навязанную Штатами игру, предпочитая не выпадать из медийного мейнстрима, сколь бы неимоверные версии тот ни продвигал, то в некоем обозримом завтра появятся реакционные силы, которые попытаются сохранить остатки европейской субъектности. Именно эти силы – неважно даже, дружески или враждебно они настроены по отношению к России – могут использовать историю с «Северными потоками» с тем, чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону. Если, конечно, тот сам не рухнет под грузом внутренних противоречий.