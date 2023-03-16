Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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России потребовались дроны-перехватчики

России нужно готовиться к противостоянию дронов Gene Blevins/Zuma/ТАСС
В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

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    Глеб Простаков

    Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    16 марта 2023, 11:46

    Внимание к истории с диверсиями на «Северных потоках» принимает для США наихудший оборот из возможных. Тему не удалось заговорить, а точнее – замолчать, а долгоиграющие последствия инцидента будут вылезать в самых неожиданных местах. Покорность европейских, в частности германских, элит не позволяет поднять диверсии на флаг потенциального разрыва отношений между США и ЕС. Американский контроль над европейскими управленцами оказался даже большим, чем можно было предполагать до начала прошлогодних событий на Украине. Но теперь к американскому контролю над топ-менеджерами стран ЕС, верхушкой Евросоюза, а также полной зависимости в сегменте безопасности прибавилась зависимость энергетическая, сделав стокгольмский синдром всеобъемлющим и непреодолимым.

    Другое дело – внутренняя политика самих США. Явственные доказательства государственного терроризма администрации Байдена могут стать взрывным аргументом для ее оппонентов на предстоящих президентских выборах и до них. Именно это словосочетание, «государственный терроризм», может послужить тем фактором, который окончательно поляризует американское общество до состояния, грозящего перерасти в гражданские столкновения. Как в свое время тема рабства стала если не первопричиной, то значимым идеологическим водоразделом, предопределившим гражданскую войну в США 1861–1866 годов. Государство-террорист не может быть таковым только по отношению к врагам – раз примененные, эти методы обязательно применят на территории самих Штатов.

    Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Например, сделать вброс через демократические СМИ о том, что к диверсиям на «Потоках» якобы причастна украинская группа, которую профинансировал украинский же олигарх. И вот уже Der Spiegel публикует фото некой яхты Andromeda (буквально с греческого – «заботящаяся о муже»), которая могла быть использована для организации подрыва. И тут же – сериальные подробности, достойные шаблонных продуктов Netflix или HBO, о группе из шести диверсантов с поддельными украинскими паспортами, через Польшу и Германию пробиравшуюся к датскому острову Борнхольму, где и был совершен подрыв.

    Яхту вместе с ее экипажем, конечно, будут долго разыскивать, а найдя, могут обнаружить, что членов экипажа по большей части уже нет в живых, а оставшиеся и вовсе не знали, на кого работают. В общем, уместны любые сюжетные повороты, единственное условие, как водится – не выйти на самих себя.

    Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Во-первых, о том, что эта тема всерьез напрягает власти США. Расследование журналиста Сеймура Херша вкупе с его обещаниями выдать новые подробности инцидента требовали незамедлительной реакции. Рассказы о том, что возрастной журналист сошел с ума и повернулся на теориях заговора, уже не работают. Нужна была контрверсия, и она появилась. Во-вторых, в том, что козлом отпущения решили назначить именно украинцев, нет ничего удивительного. К Украине относятся как к инструменту взлома России, почему бы не использовать Киев и как громоотвод для истории с «Северными потоками». Все во благо демократии и власти демократов.

    Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press

    Обвинить в теракте европейцев, видимо, даже американцам показалось верхом цинизма. Мало того что Берлин безропотно проглотил акт войны против собственного экономического суверенитета, вешать на него еще ответственность за самоубийственные действия было уже слишком – даже битая собака может огрызнуться. Канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне посетил США, судя по всему, вернулся ни с чем. Отменять закон о снижении инфляции и другие меры, высасывающие из Европы ее промышленность, Вашингтон не намерен. А для гонки субсидий существенных резервов у самого ЕС, по-видимому, не осталось. Так что в просьбах было отказано, но пинок Шольцу в виде обвинений в «самоподрыве» давать не стали, позволив канцлеру сохранить остатки самоуважения.

    К слову, вопрос вины за теракт – не только вопрос справедливости и наказания, но и денег. Германские компании Uniper и RWE, а также французская Engie, как известно, подали на Газпром в суд в связи с недопоставками газа по контрактам. Совокупная цена вопроса – около 40 млрд долларов, что в среднестатистические доковидные годы сопоставимо со всей выручкой Газпрома от экспорта топлива в страны Европы. Будь в подрыве «Северных потоков» признаны виновными Соединенные Штаты Америки, международные иски тут же поменяли бы своего адресата. Но, конечно, представить себе это в нынешнем Зазеркалье почти невозможно. А потому – будут искать яхту Andromeda и ее загадочный бравый экипаж, способный не только погружаться на сверхбольшие глубины, закладывать тонны взрывчатки, но и таскать за собой огромную декомпрессионную камеру, незаметно исчезать с радаров и прочие неимоверные трюки.

    В Киеве, к слову, поспешили откреститься от обвинений в причастности к диверсии. Впрочем, и The New York Times, и Washington Post особо подчеркивали, что Зеленский ничего-де не знал, а всю операцию от начала и до конца организовал и профинансировал тот самый таинственный олигарх. Перебирая в уме имена этих самых олигархов, трудно представить себе кого-то, кто хоть отдаленно мог бы такое провернуть. Ни Ахметов, ни Коломойский, ни Пинчук с Порошенко. Они едва ли могли даже подумать о чем-то таком, даже если призом за подвиг стала бы «золотая виза», позволившая им сбежать со своими капиталами с Украины и легально проживать в Лондоне, Нью-Йорке или на юге Испании.

    Так или иначе, история подрыва «Северных потоков» останется одной из центральных тем международной политики в ближайшие месяцы и годы. По своим последствиям для судьбы европейского континента этот теракт не имеет равных в истории. Если сейчас, будучи заложниками, европейцы играют в навязанную Штатами игру, предпочитая не выпадать из медийного мейнстрима, сколь бы неимоверные версии тот ни продвигал, то в некоем обозримом завтра появятся реакционные силы, которые попытаются сохранить остатки европейской субъектности. Именно эти силы – неважно даже, дружески или враждебно они настроены по отношению к России – могут использовать историю с «Северными потоками» с тем, чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону. Если, конечно, тот сам не рухнет под грузом внутренних противоречий.

     

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