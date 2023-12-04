  • Новость часаВоенкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    @ REUTERS/Vasily Fedosenko

    4 декабря 2023, 09:06 Мнение

    Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    Василий Стоякин Василий Стоякин

    директор Центра политического маркетинга

    Плохие для Запада новости с Украины станут концом Зеленского
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея МП Bradley
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    Сокуров сообщил о завершении карьеры

    Казалось бы, после того, как все фракции Верховной рады Украины выступили против проведения выборов до завершения СВО, вопрос должен быть снят с повестки дня. Однако мы понимаем, что меморандума тут недостаточно, даже если учесть, что он апеллирует к действующему Избирательному кодексу, запрещающему выборы во время военного положения (подписание соглашений и меморандумов, в которых договаривающиеся стороны обещают соблюдать законы – очаровательная особенность украинского политического процесса).

    Суть в том, что Верховная рада, выборы в которую уже не состоялись в определенные Конституцией сроки, уже с 30 октября имеет сомнительную легитимность. Президент Зеленский вступит в такое состояние 1 апреля 2024 года (скорее даже в последних числах декабря, если не начнется избирательный процесс). Непосредственных юридических последствий это не влечет, но ситуация становится неопределенной.

    Запад не требует от Украины обязательно провести выборы (во всяком случае, так утверждают в Киеве), но намеки делает более чем прозрачные. Украинские же политики упорно делают вид, что намеков не понимают. А это снижает уровень доверия Запада к украинской власти, которая должна продемонстрировать готовность к проведению выборов.

    Зачем Западу выборы?

    Во-первых, Украина, уверяющая, что защищает демократию от «российского авторитаризма», должна показать, что она действительно привержена демократии. А то ерунда какая-то получается – на «оккупированных территориях» выборы проходят, а на не оккупированных – нет (на самом деле всё правильно: на территориях, находящихся под контролем американской оккупационной администрации никаких выборов быть и не должно – и это особенно нервирует американские власти).

    Во-вторых, для Запада выборы – инструмент контроля над Зеленским, который всех уже изрядно утомил. Кстати, само согласие на проведение выборов – тест на послушание, и Зеленский его не прошел.

    Звучащие иногда мнения о том, что в случае проведения выборов Западу легче будет поставлять помощь, вряд ли основательны. Объемы помощи больше связаны с возможностями Запада ее поставить и способностью Украины поставленное переварить (понятно, что незаметно украсть два танка из ста проще, чем два из десяти), чем с политическими факторами. Степень русофобии украинского режима не зависит от того, исполняет она демократические ритуалы или нет.

    Буквально утром 30 ноября возможность проведения выборов сохранялась – всего-то нужно было внести изменения в Избирательный кодекс и идти на выборы. Уже вечером 30 ноября эта возможность была заблокирована.

    Разумеется, меморандум парламентских фракций сам по себе препятствием не является – как приняли, так и отменят. Но его принятие показывает наличие определенного консенсуса среди депутатов. То есть никаких гарантий внесения нужных изменений в законодательство нет.


    Что остается? Остается организация военного переворота. Но тут всё сложно, прежде всего потому, что украинский офицерский корпус не осознаёт себя в качестве политического субъекта. Кроме того, образованная в результате военная хунта по определению будет иметь более низкую легитимность… юридическую. С общественной легитимностью не всё так однозначно. Во всяком случае, в этом нас пытается убедить журнал The Economist.

    «Внутренние опросы общественного мнения, просмотренные журналом The Economist, показывают, что президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, сейчас запятнан коррупционными скандалами в своем правительстве и обеспокоенностью по поводу направления развития страны. Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что вдвое меньше, чем у до сих пор уважаемого генерала Залужного (+70%). У главного шпиона Украины Кирилла Буданова рейтинг выше президентского (+45%)».

    Отметим сразу, что приведенные цифры похожи на правду, но в то же время являются манипуляцией.

    Во-первых, не стоит доверять «внутренним опросам» – никогда не ясно, кто и с какими целями их проводил. Единственное исключение – если у вас есть полный набор данных относительно проведенного исследования, но в случае исследований, которые политический штаб проводит в своих интересах, такие данные представителям СМИ не показывают.

    Во-вторых, в условиях современной Украины вообще не надо доверять никаким данным – из-за миграции выборки сломаны, люди психологически напряжены, никому не доверяют (в том числе людям, называющим себя социологами), находятся под влиянием пропаганды… В общем, погрешности там запредельные даже в том случае, если исследование действительно проводилось людьми, которые умеют их проводить.

    В-третьих, любой политтехнолог вам скажет, что рейтинг доверия совершенно не обязательно преобразуется в электоральный рейтинг и уж точно вообще никогда не преобразуется в него полностью.

    К тому же в данном случае есть основания подозревать жульничество – скорее всего, приведены проценты только полностью доверяющих. Если же взять с доверяющими, то рейтинг будет сравним, к тому же надо знать количество людей, отказавшихся отвечать по причине недостаточной информированности (у Залужного и, тем более, Буданова таких будет намного больше).

    В общем, The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    Другие материалы автора


    Главное
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца
    Гособвинитель предложил сменить статью бывшим офицерам Минобороны
    Зеленскому припомнили обещание сделать 2023-й «годом победы»
    В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине
    Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Пекине
    Задержаны подозреваемые в убийстве подростка на остановке в Иркутске
    Омбудсмен Дагестана призвала пересмотреть подходы к воспитанию детей

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Прозрачное поле боя ослабило танки

    Российские военные впервые уничтожили танк Leopard 1A5 за счет тактического мастерства и адаптации к меняющимся условиям боя. Произошедшее стало новым поводом заявить о том, что танк больше не способен прорывать оборону противника. Однако в экспертной среде призывают не списывать танки со счетов, потому что этот вид машин продолжает развиваться. Подробности

    Перейти в раздел

    Плохие для Запада новости с Украины станут концом Зеленского

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к плохим новостям с Украины, а также переложил на Киев «принятие трудных оперативных решений». В Белом доме же указали, что у США «заканчиваются чеки в чековой книжке». На этом фоне пользующийся поддержкой Берлина мэр Киева Виталий Кличко открыто раскритиковал Владимира Зеленского. Почему Запад начал списывать на Зеленского все прошлые и будущие провалы на фронте и как США и ЕС сыграют на внутриукраинском расколе? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    • Зеленский признал свой провал

      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............