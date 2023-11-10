Отношения США и Турции будут только ухудшаться

Религиозное измерение палестино-израильского конфликта поставило стратегических партнеров и союзников – США и Турцию – по разные стороны баррикад. Ни в Вашингтоне, ни в Анкаре не готовы поступиться своими взглядами и подходами относительно первопричин обострения. Перспективы дружбы двух стран – под угрозой перехода во вражду.

Тем более, что с турецкой стороны в процесс включилось общество. На днях группа протестующих против политики Израиля и США граждан попыталась прорваться на авиабазу Инджирлик. Там дислоцируются ВВС США. Манифестантам преградили путь местные силовики, которые использовали для их разгона слезоточивый газ. Но от требования закрыть как минимум одну эту базу США в Турции протестующие не отказались. А учитывая антиамериканские настроения в обществе, никто не застрахован ни от повторения, ни от расширения этого инцидента на другие объекты Америки в республике. К слову, символично, что последний раз такой же штурм Инджирлика был предпринят сторонниками президента Эрдогана летом 2016 года. Тогда американских военных подозревали в содействии путчистам, которые хотели отстранить действующего турецкого лидера от власти.

Примечательно и другое: как тогда в 2016-м, так и сейчас для турок-сторонников Эрдогана и его исламистской ПСР противостояние с США окрашено в религиозные для мусульман зеленый и черные цвета.

Более того, неприятие США в Турции приняло такой размах, что теперь, судя по всему, даже турецкие официальные лица опасаются контактов со своими американскими коллегами. Об этом красноречиво сообщает и ночной визит госсекретаря Энтони Блинкена. Его у трапа самолета в Анкаре с турецкой стороны встретил только заместитель губернатора столицы – мягко говоря, совсем не уровень для госсекретаря. В то время как до обострения на Ближнем Востоке турецкий лидер не считал зазорным лично встречать того же Блинкена в аэропорту.

Во время последующей встречи Блинкена с главой МИД Турции Хаканом Фиданом произошла еще одна коллизия. На столе переговоров стоял макет священной для мусульман мечети Купол Скалы в Иерусалиме. И для Востока, и для Запада – намек более, чем прозрачный.

Зафиксированные на камеру попытки Блинкена сгладить атмосферу дружескими объятиями своего визави успехом также не увенчались. В доли секунды Фидан искусно увернулся от них. Очевидно, что друзья и союзники по НАТО так не общаются.

Вспоминаются и слова Эрдогана в связи с отправкой авианосцев США к берегам Израиля, которой Америка «подлила масла в огонь».

Всем этим недружеским жестам есть объяснение из недавнего прошлого. Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Достаточно вспомнить, что представители политического крыла ХАМАС безопасно проживали в Стамбуле с турецкими паспортами. И сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец». Вот почему его попытки в сентябре 2023-го договориться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху об экономическом сотрудничестве часто не находили понимания у турецких избирателей. Да и в исламском мире на это косо смотрели.

Американская сторона же, напротив, ожидаемо стимулировала активизацию турецко-израильских контактов по многим причинам. Главная из них в том, что Белый дом заинтересован в скорейшем появлении главного конкурента китайского «Шелкового пути – 2», он же «Пояс и путь» – экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. Израильские дороги и порты участвуют в проекте. Из этого следует, что Восточное Средиземноморье должно стать зоной стабильности.

Добиться поставленной задачи, не заручившись поддержкой Турции – невозможно, учитывая ее влияние в регионе.

Другая, не менее важная и для самой Турции причина – для нормализации военно-технического сотрудничества с США необходимо добиться лояльности еврейского лобби, в том числе и в Конгрессе. Анкара небезосновательно связывала обрушение военного сотрудничества с Вашингтоном с позицией израильского лобби. В конце концов, Турцию по-прежнему не вернули в программу по производству новейшего американского истребителя F-35, а санкции в отношении Управления оборонной промышленности республики также в силе. Это произошло после покупки турками российских ЗРК С-400 «Триумф».

Мало того, многие конгрессмены до сих пор категорически против отправки Турции даже F-16 – из-за «недружественной политики Анкары». Формулировка «недружественная» в отношении Турции в США звучит уже достаточно давно. Ее разделяют и в экспертном сообществе. В большом докладе американского Совета по международным делам (CFR) под заголовком «И не друг, и не враг» составители отмечали: «Стратегические отношения между США и Турцией закончились, поскольку Анкара, несмотря на свое формальное членство в НАТО, не партнер Вашингтона. Более того, США не стоит стесняться противостоять Турции в открытую, если последняя подрывает политику Вашингтона».

Допускать разрыв отношений Турции и США было бы нереалистично. Вашингтон и Анкара слишком долго были вместе, чтобы порвать отношения в один миг. Но в нынешних условиях, которые могут затянуться на неопределенный срок, представить себе реанимацию полноценного диалога тоже невозможно.