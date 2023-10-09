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    Кто есть Израиль для России

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    9 октября 2023, 14:24 Мнение

    Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Когда люди, которые шабашат на ниве «политологии», хотят тонко подколоть Россию, они говорят, что в России политическая культура «византийская». Так как мало кто помнит, каково было в Византии и где она вообще была расположена, то принято считать, что это что-то такое очень неявное, обскурантное, где все под ковром и на основе каких-то сложных договоренностей. Но тогда Израиль – это супервизантийское государство.

    Простой пример – знаменитая израильская атомная бомба, которая как бы есть и как бы ее совсем-совсем нет. И если бы это касалось только немирного атома. Во многих других областях там примерно то же самое. И Бог бы с ними, коли это иногда не касалось бы нас самым прямым образом.

    Мы ведь даже и не заметили, что произошло за три весенних месяца на ниве торговли Израиля чувствительными технологиями и оборудованием… с Украиной

    Сначала была «утечка» документов США, которые разнюхали, что Израиль, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи [Украине] под усилением давления США или предполагаемой деградацией» отношений с Россией.

    Там описывались четыре вероятных сценария, наиболее вероятным из них разведка США сочла «турецкую модель»: Израиль продавал бы системы ПВО другому государству, затем они бы оказывались на Украине, но публично израильские власти продолжали бы предлагать посредничество в разрешении конфликта». Звучит вполне по-византийски – «это не мы и не Украине, а мы только хотим быть посредниками». Тут же отозвалась Times of Israel, которая по-другому интерпретировала процесс устами, собственно, премьера Нетаньяху: «Израиль решил оказать Украине гуманитарную помощь и поддержку в сфере гражданской обороны, но никакого решения по поводу передачи летального оружия не принималось».

    Тут все понятно – русско-израильские отношения тоже весьма сложные и византийские: что там в глубине, никто не знает, но снаружи вроде бы даже с симпатией (мы же помним, как Нетаньяху приезжал в Москву на День Победы). И как бы эти тонкие отношения не очень подразумевают продажу оружия противной стороне. Наши не стали раскручивать тему: «ну мы все понимаем – на Биби давят американцы, на него давят свои – по многим поводам, и мы не хотим, чтобы кто-то другой пришел на его место». Когда за Украину вписываются русские олигархи с израильским паспортом, все звучит в СМИ совсем по-другому. То есть налицо некоторый фильтр в сторону улучшения в наших глазах позиции Израиля в русско-украинском конфликте. И информационно это поддерживалось текстами типа: «Должен сказать, у нас сложная ситуация. Израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии», – пояснял Нетаньяху. В Кнессете отмечали, что Израиль не обладает таким количеством вооружений, чтобы помочь Украине без ущерба собственной безопасности».

    Ну и хорошо, ну и ладненько, мы тут на Среднерусской возвышенности в очередной раз успокоились и пошли на рыбалку.

    А потом мы внезапно читаем, что «Израиль впервые с начала российской специальной военной операции одобрил лицензии для возможных поставок оружия Украине, на которые раньше не соглашался. Разрешения были выданы компаниям Elbit и Rafael. Предлагаемые Израилем системы используют электроприборы для создания помех и сбивания дронов, они обладают радиусом действия около 40 километров и могут устанавливаться вблизи критических объектов. В Тель-Авиве подчеркивают, что предлагаемые системы являются оборонительными и в случае поставки не могут использоваться непосредственно против российских военных».

    Типа Израиль одобрил продажи такого вида оружия из-за своего желания испытать их против якобы применяющихся в конфликте на Украине иранских дронов, о чем утверждают на Западе. Погодите, речи вроде не было ни про какие системы антидроновой борьбы. Какие-то системы Шредингера у нас тут объявились – то есть Биби таки разрешил передачу сенситивных технологий Украине, но их никто не передавал, и с Израилем у нас достаточно теплые отношения. И тему раскручивать не стали, и никто не кричал: «что себе эти евреи позволяют».

    И тут нам проговаривают следующую инфу: «Израиль не только помогает Украине важнейшими разведданными об иранском оружии, используемом Россией, но и атакует оружейную промышленность Ирана» – тут разговор, как мы понимаем, про «Герани», которые русские якобы закупили у Тегерана. Но это уже совсем не «предоставление украинской армии только гуманитарной помощи и защитного снаряжения», о чем нам рассказывал Нетаньяху. А ведь был еще разговор о поставках списанных зенитно-ракетных комплексов Hawk, как сообщил граду и миру посол Украины в Израиле. И так далее.

    И мы опять вздыхаем и говорим: «Бедный Биби, его заставили, его шантажировали проклятые американцы».

    Но теперь все еще хуже: Израиль – жертва террористического нападения группировки ХАМАС, и мы его искренне жалеем – особенно мирное население.

    Но я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости. И чтобы, когда у Моссада дойдут руки, выяснить – не на Украине ли тренировались операторы хамасовских БПЛА, потому что в Газе особо тренироваться негде.

    И тогда наступит следующий этап нашего византийства – мы примем это к сведению. Потому что все выводы, похоже, Россия для себя давно сделала.

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