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    Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    @ Public domain

    31 октября 2023, 13:50 Мнение

    Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    Суэцкий канал, построенный в XIX веке, соединяет Средиземное и Красное моря. Он резко сокращает морской путь из Европы в Азию, избавляя суда от необходимости огибать Африканский континент. Это сокращение пути означало большую логистическую экономию – как времени, так и средств. Поэтому тот, кто контролировал канал, мог и политически надавить на остальных участников мировой торговли, и заработать.

    В эпоху мировых войн Египет, по территории которого проходит канал, был британской колонией, само же сооружение находилось под англо-французским управлением. Правда, в 1936 году Каир добился для себя независимости, но при этом на его территории все равно были расквартированы британские войска.

    Подписанный в 1936 году договор позволял Британии полностью контролировать зону канала еще как минимум 20 лет. Египетское правительство все время пыталось сократить этот срок задним числом, но англичане, естественно, большого понимания в этом вопросе не демонстрировали. При этом тема обретения суверенитета над каналом в египетском обществе была очень горячей и провоцирующей беспорядки. В 1951 году, на фоне массовых демонстраций, египтяне все-таки расторгли договор в одностороннем порядке.

    Правда, британские войска в зоне канала все равно остались. Зато у англичан как по мановению руки пропало электричество, кабельная связь и подача воды. Египетские работники, обслуживавшие интересы английских военных, исчезли. Зато появились вооруженные арабы не совсем понятной принадлежности, которые принялись палить в британцев из засады, взрывать объекты инфраструктуры и вредить другими доступными способами.

    Англичане ответили на это стрельбой во всех, кто казался им подозрительным. В зону канала было переброшено подкрепление, включая десантников и танки. К январю 1952 года в районе канала уже шли полноценные бои с пулеметными очередями и выстрелами танковых орудий. Арабские националисты ответили погромами всего британского в Каире. После чего Лондон все-таки нашел способ всерьез надавить на королевское правительство, которое вернуло электричество и приструнило партизан.

    Но в ответ от разъяренной улицы получило лишь революцию – в июле 1952-го королевская власть была сметена, и Египет возглавил полковник Гамаль Абдель Насер. Партизанская кампания продолжилась, и к 1954 году англичан наконец доконали – они начали вывод войск, который завершился летом 1956-го.

    Практически сразу же Насер объявил о национализации канала, хотя концессия на него истекала только в 1968-м.

    Удар под шумок

    Англичане и владевшие большой долей Суэцкого канала французы крепко призадумались. 1950-е разительно отличались от 1930-х – надорванные Второй мировой, некогда великие европейские империи расползались по швам. Сил военным путем надавить на местных уже не было. Но, не справившись самостоятельно, британцы могли поставить на кого-то еще. И тут имелся хороший вариант.

    Им оказался молодой Израиль. Еврейское государство победило арабов в войне 1940-х годов, но в 1950-е тот же Египет в огромных количествах закупил в СССР самую современную военную технику. Справиться с ним в одиночку еврейскому государству было тяжело. Но если заручиться помощью двух держав...

    Получив в свое распоряжение канал, Египет был готов пропускать через него кого угодно – в конце концов, деньги сами себя не заработают. Но было одно исключение – израильские корабли и суда. Таким образом, у Израиля, Франции и Британии появились мотивы начать войну против Египта – кому вернуть контроль над Суэцким каналом, а кому отщипнуть кусок территории от опасного соседа.

    Израиль атаковал Египет 29 октября, начав успешно захватывать Синайский полуостров, а 31-го к нему присоединились и англо-французы, нацелившиеся на Суэцкий канал. Основной ударной силой их морской группировки были авианосцы – их собрали семь штук. Остальное составляли корабли сопровождения, включая один линкор эпохи Второй мировой. Важную роль играли суда с десантом. Всего же флот вторжения насчитывал более 130 кораблей и судов.

    Египтяне тут же заблокировали канал, затопив там десятки вспомогательных судов, и стянули войска на его оборону. Это не спасло их – 5 ноября англичане и французы высадили в Порт-Саиде, у входа в Суэцкий канал, воздушные десанты, беря под контроль ключевые объекты – например, аэродром. На следующий день последовала высадка с моря. Завязались городские бои – египтяне дрались отчаянно, но враг продвигался вглубь страны. Казалось, что поддержка корабельной артиллерии, авиация и превосходство англо-французов в качестве войск сделают свое дело.

    Но на следующий день они оказались сильно удивлены.

    Лесник, который всех выгнал

    Весь план был самодеятельностью Англии и Франции. Предполагалось, что сохранение контроля над Суэцким каналом слишком важно, и операция будет встречена с пониманием всеми союзниками.

    Но это было не так. Эйзенхауэр пришел в ярость от того, что его никто даже не потрудился поставить в известность. И он был готов играть против Франции и Англии.

    Находится при этом канал в руках Лондона, Парижа или Каира, его особенно не волновало – он считал, что инструментария ООН будет достаточно, чтобы канал работал так, как надо. Он потребовал от египтян пропускать все корабли, включая израильские. Египет, только что потерявший под атаками ЦАХАЛ Синайский полуостров и почти лишившийся Суэцкого канала, теперь не возражал.

    Был вне себя и Хрущев. Он зашел с козырей, пригрозив Англии и Франции ядерной войной.

    Такого неожиданного давления сразу с двух сторон Париж и Лондон, и уж тем более израильская сторона, выдержать не могли. Вскоре в зону канала были введены миротворцы, английским и французским войскам пришлось убраться. Угрозами санкций заставили покинуть захваченный было Синайский полуостров и Израиль.

    Этот кризис очень наглядно показал, что когда сверхдержавы согласны, что кто-то на планете ведет себя неправильно, то вопрос решается крайне быстро. Региональные игроки мало что могут противопоставить. А когда есть разногласия (или сверхдержавам плевать / не до того), войны длятся годами, а может, и десятилетиями. Ярчайшие примеры тому – Вьетнам и Афганистан.

    В 1991 году наша страна потерпела величайшее крушение и перестала быть сверхдержавой. В мире осталась только одна такая сила – США. И если для Вашингтона чья-то активность была принципиально недопустима, то для такого актора все заканчивалось крайне печально – все помнят незавидную судьбу, к примеру, сербов.

    Но сегодня в этом миропорядке что-то треснуло. Региональные державы уже не готовы становиться по стойке «смирно» по первому окрику гегемона. Сегодняшние битвы идут в том числе и за возможность решать свои проблемы без оглядки на мнение Штатов – и в таком мире ситуация, развернувшаяся в октябре 1956 года, закончилась бы совсем иначе.

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