Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Взгляд
3 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
Разделы

Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
Перейти в раздел…

Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...

Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...
Перейти в раздел…

В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

Перейти в раздел…

Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...

Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...

Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Польше назвали поставляемое ВСУ вооружение металлоломом и рухлядью
    Момент взрыва в Краматорске попал в эфир французского телеканала (видео) Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий Эксперт назвал валюты для сбережений в 2023 году Раненый на Украине француз пожаловался на равнодушие властей
    Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске В Совфеде призвали лишить Меладзе российского гражданства Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов Убийцей инспектора МАДИ в Москве оказался боец ММА
    В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Членство Турции в НАТО поставили под вопрос Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины Дед Мороз избил прохожего в центре Москвы из-за стиха

    Главная тема


    Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом

    «сами переходят»


    В Минске рассказали об общении офицеров НАТО по-русски

    «гости анкары»


    СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»

    «ничего не можем сделать»


    В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине

    Видео

    конфликт на Балканах


    Новую войну за Косово отменили только на время

    подведение итогов


    Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

    АПЛ «Генералиссимус Суворов»


    Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

    объекты энергетики


    Удары по Украине подверглись корректировке

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
    Глеб Простаков

    Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		3 января 2023, 12:35

    Предельные цены на нефть и газ, введенные Евросоюзом и частично поддержанные странами G7, позволяют сделать несколько важных выводов о характере и перспективах развернувшегося энергетического противостояния.

    Вывод первый и самый очевидный: ни Запад, ни Россия, не только не готовы к жесткому клинчу здесь и сейчас, но и совсем не хотят этого. Предельные цен на нефть (60 долларов за баррель) и газ (около 1900 долларов за тысячу кубометров) не отражают сегодняшних реалий. Эти цены значительно выше текущих котировок, что в принципе делает «потолок цен» нерабочим инструментом.

    ЕС долго грозился ввести предельные цен и сделал это без последствий для себя и продавца. Москва в ответ угрожала, что не станет поставлять углеводороды странам, поддержавшим «потолок», но пришла к выводу, что делать это стоит только тогда, когда непосредственно столкнется с ограничением своих доходов. А пока же, как сказал президент Путин, введенные «потолки» никак не сказываются на состоянии российского бюджета. 

    О чем, кстати, свидетельствует и подписанный президентом указ, который запрещает продажу нефти по предельным ценам только с 1 февраля 2023 года, то есть даже позже, чем начинает действовать «потолок цен». По всему видно, что противоборствующие стороны и сами не знают, куда их заведут введенные ограничения. И санкции, и контрсанкции в энергетической сфере содержат в себе предохранитель, позволяющий оперативно отменить их в случае, если что-то пойдет не так.

    Решение – и по нефти, и по газу – носит отложенный характер. Нефтяные ограничения де-факто вступают в силу с середины января, газовые – с начала февраля. Налицо – желание ЕС максимально оттянуть последствия, вызванные собственными решениями. Санкции, которые инициировали как способ нанесения ущерба российской экономике, теперь вводятся в большей мере для достижения пиар-эффекта. В краткосрочной перспективе закупки российских нефти и газа продолжатся. В среднесрочной – будут осуществляться в условно «реверсном» режиме, когда российское сырье перепродается Европе (естественно с наценкой) третьими странами, теми же Китаем или Турцией.

    Фото: Michael Szönyi/Global Look Press

    В долгосрочной же перспективе произойдет перераспределение рынков. Ниши, освобожденные Россией в Европе, будут заняты США, а также добывающими странами Ближнего Востока и Северной Африки. И наоборот, Россия закрепит свой статус ключевого поставщика для КНР, Индии и ряда других государств. И, кстати, инициированная Москвой история с «газовым союзом» с привлечением Казахстана и Узбекистана – это попытка заранее найти консенсус и избежать драки между поставщиками при очень непростой истории с перераспределением энергетических рынков в планетарном масштабе.

    Ну а пока и США, и ЕС гребут российские углеводороды как не в себя. Кстати, США по праву сильного и вовсе трактует введенные ЕС ограничения так, как посчитает нужным. Так, например, американский Минфин заявил, что ценовые ограничения не будут распространяться на нефть, доставленную покупателям аж до 1 апреля и загруженную в танкеры до 5 февраля 2023 года. А, значит, ускоренные закупки российской нефти со стороны США продолжатся даже тогда, когда ЕС перестанет ее приобретать. Это, к слову, еще одно подтверждение того, что внутри западной коалиции единогласие и консенсус – понятия относительные, а присоединившиеся к «потолку» страны присоединяются к нему на своих условиях.

    Вывод второй: эффективность ценовых ограничений с точки зрения целей Евросоюза – тоже под вопросом. Любой потолок цен, установленный значительно выше текущих цен, имеет «гравитационный» эффект: цены стремятся к своим максимально возможным значениям просто потому, что могут. Кроме того, предельные цены – не лучший сигнал для альтернативных России поставщиков, у которых все еще есть выбор – поставлять нефть и СПГ на азиатские рынки или европейские. Вводить ценовые ограничения в условиях дефицита ресурса – не лучшая стратегия для Евросоюза в нынешних обстоятельствах.

    Вывод третий: введение предельных цен де-факто подменяют собой другие, гораздо более действенные, но куда более сложные механизмы, которые так и не презентовал Евросоюз. А именно: совместные закупки газа, а также меры по снижению потребления. Так, страны ЕС решили, что только 15% от общего объема газа, необходимого для заполнения подземных хранилищ, будет приобретаться через механизм совместных закупок. Едва ли 13,5 млрд кубометров газа, закупаемых таким образом, даже отдаленно могут повлиять на газовые цены. На газовый картель покупателей точно не похоже.

    Что касается экономии, то промышленный спад, более теплая, чем ожидалось, зима и подчас истерические ограничение на бытовое потребление, вероятно, позволят Евросоюзу пройти зиму без эксцессов. По крайне мере, никто не замерзнет. Но сразу после завершения отопительного сезона цикл должен повториться – подземные хранилища газа необходимо снова заполнять. В 2023 году – уже без значительного объема российского газа, который продолжит поступать по украинской ГТС в усеченных объемах и лишь в несколько стран ЕС, получивших такие преференции (в частности, в Болгарию, Сербию и Венгрию). Да и сам украинский маршрут едва ли можно назвать надежным с учетом ведущихся на территории страны боевых действий и вполне вероятных диверсий.

    Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Горизонт планирования сжался до месяцев. Планы по водородной и другой зеленой энергетике нужно срочно пересматривать с учетом новых реалий. Бюджеты, выделяемые на гигантские инфраструктурные проекты – пересматривать с учетом возросших издержек и новых геополитических реалий. И кажется, что Европа ко всему этому совершенно не готова.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •