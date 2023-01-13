Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

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13 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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К чему готовятся военные России и Белоруссии

Недавно созданная российско-белорусская группировка ведет боевое слаживание Константин Морозов/РИА Новости
Сотрудничество Москвы и Минска в сфере безопасности достигло беспрецедентного уровня, отметил Александр Лукашенко. Одновременно в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск России Олег Салюков – один из новых замов командующего СВО. В это же время Киев усиливает провокации на украино-белорусской границе. На что способны союзные силы в случае агрессии с юга или запада? Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии Ashley Chan/SOPA/Reuters
Херсон, находящийся сейчас под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Население уже требует уволить назначенных Киевом чиновников. Почему у Зеленского не получилось создать из Херсона пропагандистскую «картинку» после того, как войска РФ были вынуждены его оставить. Подробности...
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Шведы загубили расширение НАТО на север

Процесс вступления Швеции в НАТО будет на какое-то время заморожен REUTERS/Dado Ruvic
Турция требует от Швеции невозможного. В эту формулировку уперся вопрос того, почему Стокгольм и Хельсинки до сих пор не стали членами Североатлантического альянса. Формально этому препятствует турецкий парламент. Фактически шведы сами виноваты в том, что их держат за порогом НАТО.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться. Подробности...

Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть. Подробности...
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Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

НАТО не может расшириться на север

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Россиянка Анна Линникова эффектно прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Алексей Зензинов

    Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		13 января 2023, 17:20

    Россия была и остается страной, где объяснение дням сегодняшним ищут не в соцопросах или экономических исследованиях, а в литературе. К примеру, нет ничего актуальнее фразы из романа «Бесы» Достоевского: «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».

    Особенно возрастает желание вычистить сапоги, когда наш либерал оказывается за границей. Он, конечно, с детства заучил, и потому уверен, что настоящая свобода и демократия с правами человека – только на Западе. А с другой стороны, раз уж посчастливилось туда попасть, там-то и нужно показать свою приверженность истинным ценностям, хотя бы даже ради этого пришлось от матери с отцом отречься. Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что, в отличие от кошмарной России, в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.

    Чем приходится расплачиваться за не ко времени и не к месту ляпнутое слово, недавно испытал на себе оппозиционный телеканал «Дождь». Среди вчерашних соратников тут же нашлись желающие поддержать экзекуцию. Как сказано в повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», «почему бы даже благородному дону не принять пару розог от имени Его Преосвященства!»

    О братьях-фантастах вспомнил неслучайно: их идеи, их герои, цитаты из написанных ими книг до сих пор используют в спорах, особенно если спорщики – мужчины за сорок. Для многих Достоевский – писатель-классик из школьной программы, там же, в школе оставленный. Другое дело – Стругацкие, авторы по-прежнему востребованные. Их читают самые разные люди: политологи и политики, публицисты и артисты, программисты и дизайнеры, продюсеры, блогеры… Те, кто воспринимают себя как духовную элиту общества по традиции, идущей со времен хрущевской «оттепели».

    Тогда часть советской интеллигенции, преимущественно московско-ленинградского разлива, захотела не только воспользоваться теми же благами, что и представители власти, но и ощутимо влиять на власть. Технари и гуманитарии решили: советско-партийный аппарат должен поделиться с ними полномочиями, ведь «физикам и лирикам» отведена особая роль в истории.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Суть этой концепции излагают Дмитрий Володихин и Геннадий Прашкевич, авторы биографии братьев Стругацких. «Интеллигенция обязана заставлять власть и неподатливый народ принимать ее принципы. Она видит будущее – чистое, красивое, благоустроенное. Но дойти туда можно, лишь сломив упорство фашистов, оказавшихся у власти или рвущихся туда, и перевоспитав массы. Видение мира, присущее книжникам, ученым, мудрецам, – истинное; если правительство выбрало другой идеал, то оно либо заблуждается, либо становится врагом. В любом случае при столкновении по всем существенным вопросам представлений интеллигенции с представлениями власти или, скажем, народа права интеллигенция». 

    Амбиций не занимать.

    Непогрешимость – как у римского понтифика.

    Самомнение – выше башен Москва-Сити. «Мы здесь власть!» Помните еще такую кричалку?

    Обязательная, как программа лояльности в торговой сети, и такая же надуманная угроза фашистов, якобы стоящих на пути людей с хорошими лицами. Фашизм в глазах либеральной интеллигенции – это Традиция. Именно так, с большой буквы, у Володихина и Прашкевича. По их мнению, традиционные ценности позволяют удерживать общество в подмерзшем состоянии, удобном для власти, которая попутно уничтожает интеллигентов – людей, открывающих будущее.

    У открывателей общие ценности, общие лозунги. «Империя обречена», «что нам делать с таким народом». Конечно, не Стругацкие вливали эти шлаки в головы почитателей, но имеющий уши да услышит. Фанаты «Трудно быть богом» и «Обитаемого острова» сначала играли в дона Румату Эстерского и Максима Каммерера, потом вставали в пикеты и собирали подписи под коллективными письмами то ли протеста, то ли сочувствия. А дальше вслед за подписями начали собирать деньги, чтобы защитники доброй памяти лютых кровопийц могли купить себе несколько лишних ершиков для унитазов и пару дронов-камикадзе.

    Мы читали одни и те же тексты и сделали разные выводы. Когда-то в детстве один пацан играл в дона Румату, а другой в дона Рэба. Нетрудно быть богом, когда у тебя за спиной мега-цивилизация, Институт прогрессорства, немерено гуманитарки, а в случае чего – спутник с лазерным высокоточным оружием на орбите. И очень трудно оставаться самим собой – политиком, ответственным перед народом и Богом за свою страну, которую там, в другой галактике изучают в школе как пример безжалостного государства.

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