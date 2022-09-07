У Польши проснулся аппетит к вражде

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Чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу

Газпром развивает технологии СПГ invest.gazprom.ru
Газпром рассказал о начале производства СПГ на побережье Финского залива рядом со ставшей всем известной станцией «Портовая». Именно сюда из Сибири приходили 55 млрд кубометров газа в год, чтобы отправиться в Германию по «Северному потоку – 1». Однако теперь этот газопровод остановлен, и возобновление его работы под большим вопросом. Ставка на СПГ – это чуть ли не единственный выход для России после действий ЕС. Однако есть сложности. Подробности...
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Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области

Если противнику удастся захватить Балаклею, то снаряды со складов будут отправлены в Донбасс Obischoff/Wikipedia
Захлебнувшись в «контрнаступлении» на Херсонском направлении, ВСУ предприняли атаку на другом важном участке фронта – в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. Почему украинское командование пошло на этот шаг и какие риски он создает для союзных армий в Донбассе и на юге Украины? Подробности...
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Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

Присущий Сочи климатический комфорт распространится в России гораздо севернее Артур Лебедев/РИА Новости
Сибирь расцветет, Европа погибнет, а Россия выиграет. Такие прогнозы на глобальное климатическое будущее нашей планеты звучат сегодня в западных СМИ. Исследования говорят о том, что действительно уже в ближайшие десятилетия жить в нашей стране станет гораздо теплее, однако для России прогнозируются и крайне опасные катаклизмы. Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У Польши проснулся аппетит к вражде

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Историческая непримиримость продаётся гораздо лучше, чем примирение; её гораздо удобнее эксплуатировать в политических целях. Требование репараций за обиды прошедших поколений являются идеальным средством для этого. Подробности...

Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Подробности...

Беспредельщикам Зеленского плевать на новый Чернобыль

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться. Подробности...
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Россия закупает оружие у КНДР?

«Северный поток» всё

Чехи взбунтовались против Украины

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Сергей Худиев

    У Польши проснулся аппетит к вражде

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		7 сентября 2022, 17:11

    Польские власти официально назвали сумму, которую намерены требовать от Германии в качестве репараций за ущерб, нанесённый стране в годы Второй мировой войны. Польские политики собираются взыскать с немцев 1,3 трлн долларов. Следующей страной, которой Варшава предъявит счёт, может стать Россия – которая не выплатила 30 млн рублей золотом, которые, по мнению польской стороны, должна была после Рижского договора 1921 года. С тех пор уже набежали проценты.

    Конечно, как бизнес-план это не сработает – репарации платят проигравшие под давлением победителей. Никто никогда не заплатит никаких репараций Ираку или Ливии. Германия платила репарации дважды – и оба раза после тяжёлых поражений и под очевидным принуждением. Когда в 1922 году Германия не смогла выполнить репарационные поставки в полном объёме, Франция ввела войска в Рурскую область – а Германия ничего не могла поделать с этим, потому что условия версальского договора лишали её полноценной армии.

    Дальнейшее развитие событий показало, что как сам версальский договор, так и (особенно) нежелание Франции смягчить его условия, обернулись и для Парижа, и для всей Европы, чрезвычайно плохо. Было бы гораздо дешевле отказаться от репараций и избежать германского реванша – по крайней мере, в той форме, в которой он произошёл в 30-х–40-х годах 20 века.

    Но, так или иначе, сейчас Польша не располагает силовыми возможностями для того, чтобы принудить Германию к чему бы то ни было – и никаких миллиардов с Берлина не стрясёт. Это, как отмечают многие комментаторы, чисто предвыборное обращение к польской аудитории – вернее к той части, которая находит идею требовать репараций привлекательной. Но сам казус интересен в нескольких отношениях.

    С окончания войны прошло более 75 лет. Те, кто застал это время хотя бы ребенком, сегодня – глубокие старики. Нынешнее поколение поляков никак не пострадало от преступлений национал-социалистов, нынешнее поколение немцев не принимало в них никакого участия.

    Современная Германия безоговорочно осудила национал-социалистическое наследие; никто не ведёт и речи о землях, отошедших к Польше после войны. В 1970 году федеральный канцлер ФРГ Вилли Брандт (сам боровшийся с нацизмом и большую часть эпохи правления Гитлера проведший в изгнании) преклонял колени перед памятником жертв варшавского восстания. В публичном пространстве Германии не существует никакого другого отношения к действиям Гитлера против Польши, кроме однозначно негативного. Кажется, немцы, со своей стороны, сделали все, чтобы достигнуть примирения с Варшавой. Это совершенно не лишило польских политиков (по крайней мере, некоторых) охоты продолжать требовать репараций. Глубочайшее покаяние немцев в преступлениях нацизма ничуть не смягчило суровой требовательности Ярослава Качиньского и его соратников.

    В этом нет ничего уникально польского – в США активисты, выступающие от имени потомков чернокожих рабов, требуют компенсаций за еще более старые обиды. Обиды ужасные, что и говорить – как и обиды, причиненные Польше – но относящиеся к давно ушедшим поколениям. В нынешних США и плантационное рабство, и расовая дискриминация уже очень давно остались в прошлом и сделались предметом ужаса и проклятия – что ничуть не удовлетворило активистов.

    Нарастающие претензии, предъявляемые от лица пострадавших, никак не зависят от доброй воли тех, кто оказывается в роли наследников злодеев. Невозможно покаяться достаточно глубоко, чтобы получить прощение. Как немцы, так и белые американцы очень старались – и без толку.

    Почему? Потому что историческая непримиримость продаётся гораздо лучше, чем примирение; её гораздо удобнее эксплуатировать. Можно попытаться привлечь избирателей успехами в экономике или улучшением здравоохранения – но для этого надо что-то реально улучшать. Несравненно дешевле разогреть старую вражду – а требование репараций за обиды прошедших поколений являются идеальным средством для этого. Можно напомнить, какое зло причинили нам враги – а то люди уже забыли. Когда враги откажутся платить – этим они покажут, какие они нераскаянные злодеи.
    Вражда приводит к тому, что люди ищут сплочения – и в качестве фигуры, вокруг которой они объединяются, оказывается тот, кто эту вражду подогревает.

    Апелляция к чувству ущемленности – «ты живёшь хуже, чем заслуживаешь, в этом виноваты другие, и их надо заставить заплатить» – помогает привлечь голоса людей, даже если сама перспектива получить какие-либо деньги остаётся зыбкой.

    В общем, кругом сплошные политические выгоды – даже если ни немцы, ни, во вторую очередь, русские, не дадут ни копейки.

    Надо сказать, что идея, что немцы нам до сих пор должны, высказывалась несколько лет назад и у нас в Думе – но, к счастью, заглохла. К счастью – потому что припоминание старых обид, хотя и может быть весьма полезным конкретным политикам, на уровне страны (и её конкретных граждан) приносит только вред.

    Чтобы улучшить своё положение, надо учиться и трудиться – а, главное, принимать ответственность за свою жизнь на себя. Если в ваших нынешних неустройствах виноваты враги, которые, к тому же, ещё и отказываются платить компенсации за это, то вы ничего не можете поделать с вашей жизнью. Все, что вам остаётся – это только портить себе кровь, исходя бессильным негодованием на врагов.

    И нам, пожалуй, не стоит отвечать на польские финансовые претензии – если они будут заявлены – припоминанием осады Троице-Сергиевой Лавры или ещё чем-нибудь из нашей долгой и печальной совместной истории. Как говорит древняя мудрость, «кто старое помянет – тому глаз вон».

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