Зачем президенту Путину лететь на G20

Два с небольшим месяца осталось до проведения 15–16 ноября на острове Бали (Индонезия) саммита G20. Встречи лидеров ведущих стран мира, на которой – в отличие от абсолютного большинства предыдущих саммитов группы – действительно могут решаться общемировые проблемы. Ведь на индонезийском саммите впервые с начала специальной российской операции на Украине Владимир Путин может встретиться с глазу на глаз с президентом США Джозефом Байденом, а также с представителями «маленькой шестерки» из числа глав Франции, Германии, Италии и т. п. Самые смелые эксперты даже не исключают вероятности заключения какого-то соглашения по Украине – если к этому времени, конечно, Америка и Европа смирятся с новой реальностью, которую создаст Россия.

Правда, все эти встречи и переговоры возможны лишь при одном сценарии – если Владимир Путин поедет на саммит. А эта поездка под вопросом. Несколько месяцев назад Кремль дал понять, что российский президент примет участие в мероприятии, но оговорился, что формат участия (очно или заочно) не определен. Сейчас же пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об условиях, при соблюдении которых российский лидер может принять участие в очном формате. «Для того чтобы принять решение о формате нашего участия… будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности», – пояснил Песков.

Все на Западе прекрасно понимают, что Владимир Путин является важнейшим центром принятия решений в России. Все волевые решения – в том числе и касательно Украины – принимаются лично им. Поэтому обеспечение личной безопасности главы государства – более чем важный фактор. Скорее всего, итоговое решение все-таки будет приниматься ближе к саммиту. Однако (при условии, конечно, что меры безопасности будут признаны российской стороной надежными) очень хотелось бы, чтобы Владимир Путин прибыл на Бали лично.

Да, кто-то из экспертов скажет, что российский лидер не должен участвовать в клоунаде. С большой долей вероятности на саммит прибудет главный аниматор Украины – Владимир Зеленский. Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение (в ином случае западные страны угрожали бойкотировать мероприятие), – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу?

Затем, чтобы сорвать цели Запада. США и их «маленькая шестерка» так и не смогли добиться глобальной изоляции России, поэтому очень рассчитывали на хотя бы символическую изоляцию. На то, что Индонезию удастся заставить не пригласить Путина на G20. На то, что ключевые международные проблемы будут обсуждаться без России, а сам индонезийский саммит превратится в очередной форум, где половина участников будет осуждать Москву, а половина – молчать в тряпочку.

Но этого не произошло. Индонезийские власти поступили как настоящие хозяева саммита, пригласив Путина принять в нем участие (пусть и параллельно отправив приглашение Зеленскому). Поэтому было бы очень красиво и достойно, если бы российский лидер появился на саммите и принял участие во всех его мероприятиях, включая торжественный обед и фотографирование. Если же западные лидеры откажутся принимать участие в совместных с Владимиром Путиным церемониях, то они, получается, сами себя изолируют – как это было во время саммита министров иностранных дел стран-членов G20, в работе которого принимал участие Сергей Лавров. Изолируют – и тем самым покажут собственную слабость.

Помимо очевидной имиджевой победы Россию на саммите G20 могут ждать и сущностные переговоры. Подобного рода саммиты – это не только общие заседания и фотографирования, но и встречи на полях с участниками в двустороннем формате. И у Владимира Путина (а также других высокопоставленных членов российской делегации, которые прилетят с президентом) появится возможность с глазу на глаз переговорить со своими коллегами из Индии, Китая, Бразилии, Аргентины и ряда других интересных нам стран. Разъяснить российскую позицию, обсудить совместные проекты, поговорить о способах обхода западных санкций. Наконец, на саммите не исключена и встреча с Байденом (которую индонезийские хозяева вроде как хотят организовать) – ведь после промежуточных выборов в Конгресс президент США вполне может на нее согласиться. Чем бы эта встреча ни закончилась, она сама по себе уже станет победой российской дипломатии, поскольку Байден сам, своими руками, похоронит миф об изоляции России.

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Именно поэтому на саммит все-таки надо лететь. Именно поэтому там нужно терпеть снобистское отношение ряда европейских политиков (в частности, свеженазначенного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, за которую британцы не голосовали) и вопли украинского аниматора. Российская Федерация – ответственная великая держава, а ее лидер – взрослый (в отличие от ряда европейских коллег) политик, привыкший решать проблемы, а не носить обиды за пазухой.

Впрочем, до саммита еще два с лишним месяца. А учитывая темпы происходящих сейчас в мире событий, за это время могут произойти события, которые сделают саммит G20 обязательным для присутствия там всех лидеров – или же выхолостят его значение до нуля.

Посмотрим.