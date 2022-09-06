Зачем президенту Путину лететь на G20

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6 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Газовый разрыв Европы и России состоялся

Россия разорвала газовые отношения раньше, чем планировала Европа REUTERS/Hannibal Hanschke
Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Как Сталин заставил сражаться советских летчиков

Среди летчиков ВВС РККА встречались не только герои Фотохроника ТАСС
Восемьдесят лет назад в Красной армии появились штрафные эскадрильи Военно-воздушных сил. Летчики-штрафники остаются одной из самых малоизученных страниц Великой Отечественной. «Наша истребительная авиация, как правило, действует очень плохо», – эти слова Сталина многое объясняют. За что же летчиков делали штрафниками? Подробности...
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Европа начинает митинговать за Россию

Митинг в Праге собрал десятки тысяч людей Petr David Josek/AP/ТАСС
Население Европы прямо на глазах начинает излечиваться от русофобии. По крайней мере, именно к таким выводам можно прийти по итогам прокатившихся в ЕС в последние дни митингов, требующих от своих правительств снизить цены и прекратить поддерживать Украину. Митингующих уже назвали «пророссийскими силами» – но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Зачем президенту Путину лететь на G20

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу? Подробности...

Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...

Ирак приблизился к новой катастрофе

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Подробности...
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Чехи взбунтовались против Украины

Британцы выбрали русофобку

Обсуждение: 4 комментария

Кто начал первую холодную войну

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Геворг Мирзаян

    Зачем президенту Путину лететь на G20

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		6 сентября 2022, 12:10

    Два с небольшим месяца осталось до проведения 15–16 ноября на острове Бали (Индонезия) саммита G20. Встречи лидеров ведущих стран мира, на которой – в отличие от абсолютного большинства предыдущих саммитов группы – действительно могут решаться общемировые проблемы. Ведь на индонезийском саммите впервые с начала специальной российской операции на Украине Владимир Путин может встретиться с глазу на глаз с президентом США Джозефом Байденом, а также с представителями «маленькой шестерки» из числа глав Франции, Германии, Италии и т. п. Самые смелые эксперты даже не исключают вероятности заключения какого-то соглашения по Украине – если к этому времени, конечно, Америка и Европа смирятся с новой реальностью, которую создаст Россия.

    Правда, все эти встречи и переговоры возможны лишь при одном сценарии – если Владимир Путин поедет на саммит. А эта поездка под вопросом. Несколько месяцев назад Кремль дал понять, что российский президент примет участие в мероприятии, но оговорился, что формат участия (очно или заочно) не определен. Сейчас же пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об условиях, при соблюдении которых российский лидер может принять участие в очном формате. «Для того чтобы принять решение о формате нашего участия… будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности», – пояснил Песков.

    Все на Западе прекрасно понимают, что Владимир Путин является важнейшим центром принятия решений в России. Все волевые решения – в том числе и касательно Украины – принимаются лично им. Поэтому обеспечение личной безопасности главы государства – более чем важный фактор. Скорее всего, итоговое решение все-таки будет приниматься ближе к саммиту. Однако (при условии, конечно, что меры безопасности будут признаны российской стороной надежными) очень хотелось бы, чтобы Владимир Путин прибыл на Бали лично.

    Да, кто-то из экспертов скажет, что российский лидер не должен участвовать в клоунаде. С большой долей вероятности на саммит прибудет главный аниматор Украины – Владимир Зеленский. Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение (в ином случае западные страны угрожали бойкотировать мероприятие), – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу?

    Затем, чтобы сорвать цели Запада. США и их «маленькая шестерка» так и не смогли добиться глобальной изоляции России, поэтому очень рассчитывали на хотя бы символическую изоляцию. На то, что Индонезию удастся заставить не пригласить Путина на G20. На то, что ключевые международные проблемы будут обсуждаться без России, а сам индонезийский саммит превратится в очередной форум, где половина участников будет осуждать Москву, а половина – молчать в тряпочку.

    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

    Но этого не произошло. Индонезийские власти поступили как настоящие хозяева саммита, пригласив Путина принять в нем участие (пусть и параллельно отправив приглашение Зеленскому). Поэтому было бы очень красиво и достойно, если бы российский лидер появился на саммите и принял участие во всех его мероприятиях, включая торжественный обед и фотографирование. Если же западные лидеры откажутся принимать участие в совместных с Владимиром Путиным церемониях, то они, получается, сами себя изолируют – как это было во время саммита министров иностранных дел стран-членов G20, в работе которого принимал участие Сергей Лавров. Изолируют – и тем самым покажут собственную слабость.

    Помимо очевидной имиджевой победы Россию на саммите G20 могут ждать и сущностные переговоры. Подобного рода саммиты – это не только общие заседания и фотографирования, но и встречи на полях с участниками в двустороннем формате. И у Владимира Путина (а также других высокопоставленных членов российской делегации, которые прилетят с президентом) появится возможность с глазу на глаз переговорить со своими коллегами из Индии, Китая, Бразилии, Аргентины и ряда других интересных нам стран. Разъяснить российскую позицию, обсудить совместные проекты, поговорить о способах обхода западных санкций. Наконец, на саммите не исключена и встреча с Байденом (которую индонезийские хозяева вроде как хотят организовать) – ведь после промежуточных выборов в Конгресс президент США вполне может на нее согласиться. Чем бы эта встреча ни закончилась, она сама по себе уже станет победой российской дипломатии, поскольку Байден сам, своими руками, похоронит миф об изоляции России.

    Именно поэтому на саммит все-таки надо лететь. Именно поэтому там нужно терпеть снобистское отношение ряда европейских политиков (в частности, свеженазначенного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, за которую британцы не голосовали) и вопли украинского аниматора. Российская Федерация – ответственная великая держава, а ее лидер – взрослый (в отличие от ряда европейских коллег) политик, привыкший решать проблемы, а не носить обиды за пазухой.

    Впрочем, до саммита еще два с лишним месяца. А учитывая темпы происходящих сейчас в мире событий, за это время могут произойти события, которые сделают саммит G20 обязательным для присутствия там всех лидеров – или же выхолостят его значение до нуля.
    Посмотрим.

     

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