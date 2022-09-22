Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

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Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике? Подробности...
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Россия мобилизует силы для победы на Украине

Россия ликвидирует численный диспаритет с ВСУ на фронте Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?  Подробности...
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Частичная мобилизация изменит сущность всей СВО

Количество войск имеет значение Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине? Этих задач несколько, и некоторые из них имеют принципиальное значение. Пополнение должно изменить сам характер ведущихся на Украине военных действий. Подробности...
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Расширение границ России готовы признать в Европе

«Для нас всегда важно иметь таких друзей, как вы», – сказал Путин Додику Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки Москвы и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель – не допустить «захвата» республиканцами Конгресса в ходе предстоящих выборов. Для этого консерваторов необходимо не только утвердить в общественном мнении как «врагов Америки» и «экстремистов», но и признать экстремистами де-юре. Подробности...

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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    Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

    Владимир Можегов
    публицист
    		22 сентября 2022, 11:50

    Американские консерваторы давно говорят о том, что страна все более явно приближается к ситуации 1861 года, когда нежелание Вашингтона считаться с интересами и взглядами штатов Юга привело к гражданской войне.

    Так, Патрик Дж. Бьюкенен, ветеран американского консерватизма, основатель журнала The American Conservative, констатируя тотальное размежевание сегодняшних американцев по вопросам морали и не менее тотальную утрату доверия к основным общественным институтам, вопрошает: «Что нас объединяет сегодня, кроме Перл-Харбора или 11 сентября? Где точка соприкосновения, на которой можно еще стоять? Существует ли вообще такое основание, учитывая различия в религии, расе и этнической принадлежности, а также кажущиеся непримиримыми разногласия по вопросам морали, идеологии, культуры и политики? Закончился ли великий эксперимент?»

    Консерваторы задают такие вопросы уже давно. Однако в последнее время, особенно после рейда ФБР в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, риторику консерваторов вдруг неожиданно перехватили мейнстримные либеральные СМИ, хором заговорив о грядущей «гражданской войне».  

    Так, «Нью-Йорк Таймс» приводит данные Калифорнийского университета и центра исследований насилия, опросы которого показывают: половина (из более 8000) респондентов уверены, что «в ближайшие несколько лет в Соединенных Штатах будет гражданская война». При этом каждый пятый житель США считает, что в некоторых обстоятельствах политическое насилие оправдано, а еще 40% граждан согласны, что наличие сильного лидера важнее «демократии». Основатель центра Гарен Уинтемьют говорит, что проведенный опрос буквально ошеломил его. И, конечно, обвиняет в происходящем Трампа, указывая на беспрецедентный всплеск продаж оружия, который начался в 2020-м и продолжает расти. Согласно другому опросу консервативного «Исследовательского центра американской жизни», более 30% опрощенных согласны с тем, что традиционный американский образ жизни исчезает, и придется применить силу, чтобы его спасти. 

    Бывший министр труда при Билле Клинтоне Роберт Райх заявляет в «Гардиан»: «Вторая гражданская война в США уже идет». Правда, тут же смягчает тезис: «Но это не война, а своего рода мягкое разделение, аналогичное несчастливым женатым людям, которые не хотят пережить травму формального развода».

    Фото: Zuma/ТАСС

    А вот ведущая MSNBC Тиффани Кросс ставки повышает: «Люди продолжают говорить, что грядет гражданская война – я бы сказала, что гражданская война уже здесь». И, разумеется, обвиняет в «разжигании» «экстремистскую сеть» консервативных медиа, «от OAN до Newsmax», «к пропагандистской сети» которых каждую ночь подключаются «миллионы людей». 

    Марк Фишер, старший редактор газеты The Washington Post, заявляет в своей колонке: все сегодня (включая политиков, ученых и экстремистов) «согласны с идеей о том, что гражданская война неизбежна и притом необходима». Причем аргументы, приводимые им, те же, что и у Бьюкенена: обрушение доверия к институтам (полиция, СМИ, церковь, правительство), юридические конфликты из-за права на аборт и т. д. Но накат следует исключительно на консерваторов: вновь оживились разговоры о референдуме по выходу Техаса из США, а республиканцы штата начали именовать Байдена «исполняющим обязанности президента», волнуется Фишер. После чего начинает пугать читателей «фашистским лицом» правого экстремизма: «Однажды начнется настоящий организованный терроризм по плану, направленный на свержение правительства», приводит он слова, якобы сказанные ему некогда Уильямом Пирсом (умершим в 2002 году), автором «Дневников Тернера», популярной среди правых книги, в которых описывается новая гражданская война в США. Завершается колонка надеждой на то, что привлечение к ответственности виновных в захвате Капитолия 6 января 2021 года и расследование роли Трампа в разжигании этой атаки «каким-то образом сгладит крайнюю остроту ситуации».

    Крис МакГил в «Гардиан» продолжает нагнетать страсти, ужасаясь тому, что каждый третий американец верит в ультраправую теорию заговора о «великой замене» белых американцев меньшинствами, и, приводя слова американских генералов в отставке, предупреждает о «возможности смертельного хаоса внутри наших вооруженных сил», если результаты президентских выборов 2024 года будут оспорены. «Если фракция Трампа победит, мы увидим чрезвычайно высокий рост уровня насилия», – завершает МакГил свою статью. 

    Об уровне истерии говорит и недавнее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что все, кто не согласен с большинством американцев (имеются в виду, разумеется, либерал-демократы), имеют «экстремальный способ мышления». Чуть ранее Жан-Пьер заявила, что Байден считает сторонников Трампа экстремистами и угрозой демократии.

    Что все это значит? Действительно ли Америка стоит на грани большой гражданской войны? Или мы имеем дело с чем-то иным? 

    С одной стороны, невозможно не согласиться: уровень сегодняшнего противостояния либералов и консерваторов в США давно уже перешел все «красные линии», а традиционные политические качели «республиканцы» – «демократы» давно утратили свой сезонный характер, обратившись в противостояние двух непримиримых армий. 

    С другой стороны, надо трезво понимать: сегодняшний уровень государственного аппарата и контроля над личностью делает неконтролируемый хаос практически невозможным. Погромы BLM 2020 года стали реальностью лишь потому, что были инспирированы на самом высоком уровне либерального истеблишмента и поддержаны властями штатов, в которых они проходили. Это был спектакль, как и так называемые цветные революции – также постановочные во многом мероприятия, всякий раз поддерживаемые либеральным лобби внутри правительств, которые они «свергают». Всякое же неконтролируемое сверху насилие подавляется в той же Америке быстро и жестоко. И наивно думать, что неорганизованные и тяжелые на подъем реднеки (чья философия, в сущности, крайне либеральна), готовые до конца защищать свой дом, но не дом соседа, окажутся способны на серьезное насилие и организованный отпор. По-настоящему серьезное сопротивление «глубинному государству» может быть оказано лишь на уровне правительств штатов, но такой штат сегодня в Америке, пожалуй, всего один – Техас. 

    Недолгое президентство Трампа показало слабость его как политического стратега, оказавшегося неспособным организовать работу своего правительства в условиях бойкота и помешать массовым фальсификациям выборов. Глубинное государство оказалось гораздо сильнее.

    Так что разгоняемый в либеральной прессе тезис об «ужасных консерваторах», которые завтра начнут терроризировать Америку и развяжут настоящую гражданскую войну, конечно, чушь. И темник, спущенный сегодня мейнстримным СМИ, имеет под собой, вероятно, совсем иной смысл. 

    Очевидно, что демократы (финансовый капитал и идеология глобализма, которые за ними стоят), пропустив в 2016 году удар от Трампа, не намерены допустить новой подобной катастрофы. Тучи над партией Байдена, однако, сгущаются, и предстоящие промежуточные выборы в ноябре, если не предпринять решительных шагов, грозят обратить власть демократов в «тыкву». С целью не допустить подобного исхода и затеяна эта широкая кампания в мейнстримной прессе. 

    Главная ее цель – не допустить «захвата» республиканцами Конгресса в ходе предстоящих выборов. Для этого консерваторов необходимо не только утвердить в общественном мнении как «врагов Америки» и «экстремистов», но и признать экстремистами де-юре. 

    Многие скажут, что таких рычагов у «глубинного государства» просто нет. Достаточно вспомнить, однако, историю Первой и Второй мировых войн, когда на месте демократической власти в США фактически оказывалась диктатура, чуть драпированная – в первом случае образом «кабинетного ученого» Вильсона, а во втором – парализованного невротика Рузвельта, чтобы ответить скептикам: если возникнет такая необходимость – рычаги найдутся. 

    «Триумвират банкиров», в руках которого оказалась сосредоточена политическая власть в Америке 1914–1918 годов (Берни Барух – глава Совета военной промышленности и Комиссии Советников по вопросам Обороны, Пол Варбург – вице-председатель ФРС, Юджин Мейер – глава программы кредитования и финансирования войны) и «команда Рузвельта», игравшая «президента в инвалидном кресле» во время Второй мировой, дают общее понимание того, что будет представлять из себя либеральная диктатура Америки ближайшего будущего. В течение которой жизнь в теле «самоходного деда» Джо Байдена будет поддерживаться столько, сколько это будет необходимо.

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