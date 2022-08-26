Украинское образование готовит пушечное мясо

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Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может. Подробности...

Реальную политику заменили пиар-кампании

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...
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За свой фрейм нужно бороться

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Подробности...
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Почему Украина не состоялась как государство

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Зачем украинцы обстреливают АЭС

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    Украинское образование готовит пушечное мясо

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		26 августа 2022, 16:45

    Министерство образования Украины внесло изменения в школьные программы по истории, литературе, географии и основам безопасности населения. Разумеется, предусмотрен отдельный блок, посвященный событиям последних восьми лет. Также обновлен перечень терминов и понятий, в частности таких как «присвоение суверенитета», «русский мир», «рашизм», вместо понятия «политика русификации» введено словосочетание «політика російщення».

    Украина дает, конечно, уникальный материал для осмысления. Фактически мы наблюдаем процесс национальной деконструкции, демонтажа, разрушения нации. Вообще-то схожие процессы идут далеко не только там, но именно Украина реализует соответствующую политику не просто последовательно, но и максимально стремительно и агрессивно.

    Возникновение и формирование наций – процесс частично естественный, а частично целенаправленно-управляемый. Два предыдущих века – XIX и XX – он шел невероятно бурно и массово по всей планете, причем доминировала в нем именно вторая составляющая, поскольку «старые» нации к тому моменту уже состоялись, но их пытались нагнать (а заодно освободиться от их власти) множество «молодых» наций. В этот процесс были вовлечены десятки, если не сотни этнокультурных общностей – и все они проходили очень похожий путь: от «пробуждения народного самосознания», над которым работали представители интеллигенции, до национального строительства в виде государственной политики.

    Россия – как советская, так и дореволюционная – внесла огромный вклад в этот грандиозный процесс. Например, движение младолатышей во второй половине позапрошлого века, как раз занимавшееся «латышским народным пробуждением», стало возможным благодаря тому, что тогдашняя система позволяла талантливым выходцам из крестьянских низов, где латыши испокон века находились под властью немцев, вырываться из предуготованной им участи. Эти люди делали успешную карьеру в Российской империи, нередко в Петербурге и Москве, но помнили о своих корнях и работали над тем, что обычно называют «укреплением национального самосознания».

    Еще совсем недавно все эти процессы было принято воспринимать и оценивать исключительно положительно. Теперь мы – в том числе благодаря Украине – смотрим на ситуацию куда более скептически. Но надо помнить один принципиально важный момент: в те времена нацстроительство предполагало вовлечение народа в современность и его движение в ногу с прогрессом, потому что зачастую соответствующие этнические группы были бедными, ущемляемыми, необразованными, что закрепляло их тяжелое положение. А идти в ногу со временем означало достойное образование, переход от традиционной крестьянской к городской культуре, возникновение национальной интеллигенции, буржуазии и политического класса, развитие «высокой» культуры, национальной литературы, искусства и науки, и многое-многое другое – вплоть до обретения суверенитета. И да, именно развитие образования на родном языке – сначала начального, а потом среднего и высшего – неизменно было едва ли не главным инструментом созидания нации.

    К настоящему времени стало понятно, что те прекраснодушные мечты оказались по большей части иллюзиями. Вроде как обретшие формальную независимость страны во многих случаях оказались в новых формах неоколониальной зависимости, причем и в Африке, и в Азии, и в Восточной Европе. Выяснилось, что развитие собственных научных школ (особенно в точных дисциплинах) большинству наций не по силам и не по карману, им остается по преимуществу всякая «гуманитарщина» с национальным уклоном. Национальная культура растворяется в глобальной. Да и просто зачастую идет процесс депопуляции – как в результате вымирания, так и разбегания населения.

    Данные процессы проявляются много где, но Украина и тут выделяется своей экстраординарностью. Причины, в общем, вполне очевидны: слишком тесная культурно-историческо-этническая связь с Россией постоянно подталкивала идеологов и практиков украинского нацстроительства к выстраиванию национальной идентификации через противопоставление украинцев русским. Кстати, именно поэтому так и не появилось украинской городской и «высокой» культуры – и мы продолжаем повсеместно наблюдать вышиванки, разбивание огородов в центре столицы и прочие традиционно-сельские атрибуты. У Украины просто не было возможности для маневра, который совершили многие другие народы, когда к наследию метрополии добавляются традиционные местные «рюшечки» и это решает задачу – тем более, что сто лет назад представление о прогрессе было у человечества более-менее единым.

    Все это абсолютно закономерно воплощалось на Украине и в сфере образования. Причем начало было положено еще до краха СССР, а уж после обретения независимости было поставлено на конвейер. 30 лет Россия веселилась над перлами из украинских пособий по истории про великих древних протоукров, выкопавших Черное море, и с недоумением наблюдала за постепенным обелением там же украинских националистов – пособников нацистов. Все это – как и неуклонное сокращение преподавания на русском языке – было задолго до 2014 года. Майдан и госпереворот, за которыми последовали возвращение Крыма в Россию и восставший Донбасс, просто окончательно отпустили тормоза и сдернули последние маскировочные сетки с данных процессов.

    Нацификация украинского образования за последние восемь лет стала совершенно открытой и приобрела лихорадочный темп. Плюс активно идет работа над интеллектуальной и образовательной деградацией украинцев. Например, нынешнее введение в школьные программы монструозного интернет-сленга (типа пресловутого «рашизма») работает на решение как раз этой задачи. Есть подозрение, что недалек тот день, когда «Россия» и имена людей, в которых украинское общество видит врагов, в украинских учебниках по примеру интернет-пабликов начнут писать с маленькой буквы.

    Для Запада это абсолютно рациональная и выверенная стратегия по подготовке пушечного мяса для войны с Россией – успешно реализуемая, что доказывает безропотность украинского общества, чьих отцов, мужей и братьев Киев отправляет на убой, и всем все нормально.

    Ирония судьбы в том, что столь экстремальными – и экстремистскими – методами выстраивая и цементируя украинскую нацию, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть в принципе не может.

    Впрочем, западным вдохновителям данного процесса именно такой результат и нужен.

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