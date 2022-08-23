Дугина была человеком Нового времени

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23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
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Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...

В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
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Великий шаг к Великой Победе

Борис Грызлов
Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.
79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
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  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
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    Антон Беликов

    Дугина была человеком Нового времени

    Антон Беликов
    художник, кандидат философских наук
    		23 августа 2022, 11:56

    Мы встречались с Дашей Дугиной недели три назад. Много говорили. Обсуждали будущее и совсем не говорили о войне. Я тогда подумал, что Даша – человек Нового времени, собственной своей жизнью нащупывающая очертания будущего, опираясь в генах, да и в судьбе на волю яростного своего отца.

    Так бывает, что нация становится одержима смертью. Как инки с их массовыми человеческими жертвоприношениями и кровавыми войнами ради пленных, чтобы принести их в жертву, как немцы три четверти века назад с их лагерями смерти и машинерией массовой войны, как финикийцы с их убийством собственных детей. Украинцы поют: «Ще не вмерла», но они одержимы смертью. Будучи в прямом смысле нами, они не могут умереть без нас, они хотят, чтобы мы умерли. Умерли все. Они убивают женщин, потому что вместе с женщиной умирает сосредоточенное в нерожденных детях будущее.

    Когда я в первый раз оказался в Донецке в 2016 году, меня потряс контраст: в центре вечеринка, девушки в коротких юбках, шампанское в бокалах на тонкой ножке, диджей, светомузыка, а в нескольких остановках – ледяной ветер в руинах аэропорта, железо вороненое и ржавое, папиросы в раздавленных работой пальцах. Край ночи. Этот контраст казался невозможным, невыносимым, неправильным. А вернувшись в Москву, я понял, что люди так устроены. Так настроены – не замечать ужаса, жить по-прежнему. Я не мог избавиться от чувства, что вот артиллерия бьет по МГУ, где я учился, что вот возле фонтана у театра Натальи Сац стоит минометная батарея, а с одиннадцатого этажа первого гуманитарного работает снайпер, горит библиотека… а на Патриарших в это же время люди просят баристу сделать музыку погромче, чтобы заглушить канонаду, люди пьют кофе, обсуждают права меньшинств и сериалы на «Нетфликс». Невозможно? Но я уже видел это. По Ленинскому ехали танки. Горел Белый дом. Трупы в Останкино.

    В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.

    Чего вам еще надо? Это уже красная линия или еще розовая?

    Не может у нас теперь быть мира с Украиной, как не может быть примирения человека с его гангреной. Всякий говорящий о примирении с Украиной сейчас – враг. Время на разговоры прошло (у нас было тридцать лет, и мы наговорили достаточно), приходит время исцелить болезнь руками воинов. Нам нужны Писарро, Жуков, Сципион.

    Всех пацифистов и заукраинцев отныне следует считать соучастниками этого убийства и всех других убийств русских людей.

    Фото: из личного архива

    Глумящиеся над горем отца, видевшего смерть собственной дочери, этим своим глумлением добровольно отказываются от статуса человеческих существ.

    Законы человеческие и божественные больше не касаются тех, кто сжигает людей заживо, взрывает женщин, раскидывает «лепестки», бьет «Градами» по спящим жилым кварталам.

    У нас нет выбора: или мы ударим «Искандером» по Банковой, или они ударят «Хаймарсами» по Тверской.

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