Косово открыло россиянам глаза на Запад

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1 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Кто разжигает новую войну на Балканах

На Балканах может повториться 1999 год Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Многолетний конфликт в Косово вновь обострился. Военные непризнанной Россией республики и спецназ Сербии были стянуты к линии разграничения, но в последний момент стычки удалось избежать. Что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Косово открыло россиянам глаза на Запад

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России. Подробности...

Отважны жинки стран полночных, жаль только – дуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит. Подробности...
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Русским важна справедливость в любой ее форме

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас. Подробности...
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Как Сталин натравил Японию на США

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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
    Игорь Караулов

    Косово открыло россиянам глаза на Запад

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		1 августа 2022, 18:16

    Обострение ситуации вокруг Косово гулко отозвалось в российском обществе. На какое-то время даже украинская тема отошла на второй план. «Косово jе Србиjа», – пронеслось по социальным сетям. «Косово – это Сербия». В общем, сегодня, как и не раз до этого, мы – тоже сербы. Но почему же для России так важна судьба Косово?

    Русские и сербы солидарны друг с другом в косовском конфликте, но в восприятии Косово этими двумя народами есть очевидные и естественные различия. Для сербов это часть их многовековой истории, исконная и славная земля, которая за считанные десятилетия была заселена чужаками и потом отторгнута при помощи американцев вопреки нормам международного права.

    В истории России Косово стало болевой точкой с марта 1999 года, когда натовские бомбы обрушились на Югославию. Для гражданского самосознания это был холодный душ: большая война вновь вернулась в Европу. Когда мы говорим: «Косово – это Сербия», мы не только поддерживаем сербский народ, но и имеем в виду нечто своё.

    Это «своё» – прежде всего урок, который Россия тогда извлекла и ценность которого сегодня огромна. Урок, который в итоге стал определяющим для нашего исторического выбора, и в этом смысле все мы, сегодняшние сторонники суверенитета страны – «родом из Косово».

    В то время у многих в нашей стране открылись глаза. Люди начали понимать, как на самом деле устроен мир, как легко отбрасываются благовидные принципы демократии и прав человека, какое значение имеет грубая военная сила и как важно уметь ей противостоять. В то время как Сербия фактически теряла Косово, Россия обретала себя, проецируя на себя сербскую ситуацию. Пришло осознание простой вещи: и нас могли бы при случае раздавить точно так же, если бы не ядерное оружие, чудом сохранившееся у нас после десятилетия раздаривания, раздачи и распродажи всевозможных атрибутов великой державы.

    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Не знаю, способны ли американцы связать эти две вещи – свою агрессию 1999 года и сегодняшние действия России, включая как специальную военную операцию, так и экономическое противостояние между Россией и Западом, и работу по формированию альтернативных союзов на международной арене. Если бы они были на это способны, то, вероятно, должны были бы признать, что их тогдашняя победа была пирровой.

    Да, маленькая и слабая страна, к тому времени уже полуразвалившаяся, была предсказуемо разгромлена «коалицией», то есть шайкой из дюжины государств во главе с мировым гегемоном. Да, удалось окончательно сломать Югославию, стереть с карты мира само её имя и обкорнать Сербию, унизив ненавидимый славянский православный народ.

    Но ошибка США была в том, что они эту ненависть показали, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Соответственно, это была лишь частичка великой ненависти Запада к России. Более того, на примере косовских бандитов, торговцев наркотиками и человеческими органами, ради торжества которых натовские самолёты бомбили Белград, наиболее проницательные из русских поняли, что нет на свете такого зла, которое Запад не поддержал бы в борьбе против нашей цивилизации. Впоследствии так и произошло на Украине.

    Если бы американцы не позарились тогда на Косово, которое не так уж им было нужно, то бдительность России можно было бы усыпить ещё на десять или двадцать лет, вплоть до точки невозврата – точки, после которой всякая воля к сопротивлению была бы изжита. Но случилось то, что случилось, и судьба Косово на долгие годы стала базовым обстоятельством, с учетом которого Россия трактовала международное право.

    «Прецедент Косово – это страшный прецедент. Он, по сути дела, взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия», – так сказал Владимир Путин 22 февраля, но не 2022-го, а ещё 2008 года. Москва ссылалась на этот прецедент и в августе 2008 года, защищая Южную Осетию, и в марте 2014 года, поддерживая выбор народа Крыма. И сегодня правота России также во многом основана на косовском прецеденте, несмотря на все попытки оппонентов показать, что «это совсем другое дело». Двойные стандарты, которыми руководствуются США, оказалось гораздо легче декларировать, чем реализовать на практике.

    И сегодня мы должны быть благодарны сербам за принесённую ими жертву.

    На уровне принципов Сербия никогда не откажется от Косово, а мы – от поддержки сербов. Однако все прекрасно понимают, что в реальности вернуть Косово сербам было бы не проще, чем Армении вернуть гору Арарат, которая имеет для армян столь же священное значение. Сегодня Сербия не сильнее в военном отношении, чем Югославия образца 1999 года. Сегодня Сербия со всех сторон окружена странами – членами НАТО. И войска НАТО сегодня размещены непосредственно на территории Косово. Собственно, сегодня перед Сербией стоит куда более скромная задача – защитить права сербского меньшинства на территории Косово, – но и её было бы сложно выполнить, если бы дело дошло до вооруженных столкновений.

    На ваш взгляд

     
    Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?





    Россия хочет помочь. Но в чём состоят её сегодняшние возможности? 23 года назад российское общество тяжело переживало своё бессилие, которое было лишь отчасти компенсировано броском на Приштину. Сегодня наша страна гораздо сильнее, но вступать в прямое столкновение с НАТО из-за Косово мы явно не будем. В конце концов, кроме косовской травмы, у нас есть и ещё одна историческая травма, сараевская; один раз российское государство уже вступило в гибельную для себя войну из-за братьев-сербов, второй раз мы себе этого позволить не можем.

    Однако ключ к решению косовской проблемы всё равно находится у России. Дело в том, что с момента, когда Россия начала СВО, косовский конфликт нельзя считать чем-то отдельным и обособленным. Все противоречия в Европе, да и не только в Европе, сегодня сплелись в один тугой узел. Собственно, и обострение этого конфликта было инспирировано американцами именно сейчас ровно для двух целей. Во-первых, лишний раз уязвить Россию и отвлечь её ресурсы с украинского направления. Во-вторых, по возможности загнать Сербию в стойло антироссийских санкций. Президент Вучич находится в тяжелой ситуации: откровенно антироссийские шаги могли бы стоить ему политической карьеры, однако велик соблазн выменять частичный отказ от сотрудничества с Россией на частичные послабления для сербского населения Косово. Видимо, именно ради такого торга вашингтонские марионетки в Приштине согласились на месяц отсрочить силовую операцию против косовских сербов. Однако, чем быстрее и успешнее будет идти российская спецоперация, тем больше будет шансов на всеобъемлющую договоренность с Западом, которая учитывала бы и интересы сербского народа.  

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