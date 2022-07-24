России нужна новая воинская элита

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24 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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России нужна новая воинская элита

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Россия всегда была воинской империей. И сейчас нам необходимо сформировать новый верхний общественный слой, новую элиту, которая возьмет на себя ответственность за строительство новой цивилизации. Такую силу формирует война. Подробности...

Почему Россия не развалится, как Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас. Подробности...
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Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

Новая военная реальность для Днепра

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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    Владимир Можегов

    России нужна новая воинская элита

    Владимир Можегов
    публицист
    		24 июля 2022, 16:35

    Всякая настоящая империя начинается с военной элиты. Рим осознал себя империей в войнах с Карфагеном. Те же войны выпестовали воинскую элиту Рима, которая и определила его могущество на все последующее время. Власть Августа, завершившего гражданские войны и открывшего классическую эру имперского Рима, опиралась уже на мощную преторианскую гвардию, верную императору. Так же поступала и наследующая Западной Восточная Римская империя. Государства – наследники Рима, Австро-Венгрия и Российская империя, были сильны, пока сильны были их воинские элиты. Только разложение воинских элит революционными и масонскими идеями и участие в безумной войне, в которой два осколка Рима искусно стравили друг с другом, и обрушило до тех пор великие государства.

    У сегодняшней России также есть один-единственный путь к большому будущему: через создание новой воинской элиты. Новый Рим должен родиться в новых войнах с Карфагеном и обновить мир так же, как две тысячи лет назад обновил его античный Рим. И дело здесь не в имперских амбициях и прочей чуши, которой полнится сегодня мировая либеральная пропаганда. Дело в неумолимой логике истории, логике самой природы, простой и понятной всем здоровым людям истине: с сегодняшним либеральным Карфагеном во главе человечество ждет только окончательное разложение и гибель. Избежать гибели можно только обновив человечество. Обновление же возможно только через войну. Пять с половиной тысяч лет человеческой цивилизации, увы, не предоставили иного рецепта. Даже христианская истина утверждала себя в мире с Библией в одной руке и мечом в другой. И еще раз – никак иначе, как только через войну, обновить и спасти мир невозможно.

    Так было и в дни становления античного Рима. О чем в свое время замечательно писал Г.К. Честертон, назвавший войну Рима с Карфагеном схваткой богов и бесов: «Никого не убедишь оставить чуму в покое. Именно это мы должны понять, даже если нам придется поступиться некоторыми нравственными взглядами, иначе мы не поймем, что же случилось, когда на другом берегу (Средиземного моря) закрыл римлянам небо Карфаген темный, как Азия, и порочный, как империализм… Он был старше, и много сильнее, и много богаче Рима… Он назывался Новым потому, что он был колонией, как Нью-Йорк… И, как во всех колониальных центрах, в нем царил дух коммерческой наглости… Очень сильный в преуспевающих торговых странах и всем нам хорошо знакомый. Это  холодный здравый смысл и проницательная практичность дельцов…

    В Новом городе, который римляне звали Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее «без дураков», называлось Молохом; по-видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала… Молох не был мифом; во всяком случае, он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Чтобы это понять, попытайтесь себе представить, как манчестерские дельцы, при бакенбардах и цилиндрах, отправляются по воскресеньям полюбоваться поджариванием младенцев… Почему практичные люди убеждены, что зло всегда побеждает? Что умен тот, кто жесток, и даже дурак лучше умного, если он достаточно подл? Почему им кажется, что честь  это чувствительность, а чувствительность  это слабость? Потому что они, как и все люди, руководствуются своей верой… Они считают, что миром движет страх и потому сердце мира  зло. Они верят, что смерть сильней жизни и потому мертвое сильнее живого…

    Карфаген пал потому, что был верен своей философии и довел ее до логического конца, утверждая свое восприятие мира. Молох сожрал своих детей. Боги ожили снова, бесы были разбиты. Их победили побежденные; можно даже сказать, что их победили мертвые. Мы не поймем славы Рима, ее естественности, ее силы, если забудем то, что в ужасе и в унижении он сохранил нравственное здоровье, душу Европы. Он встал во главе империи потому, что стоял один посреди развалин…». («Вечный человек»)

    Фото: EPA/TASS

    Победа над Карфагеном и контроль над Средиземным морем обратили Рим в Империю. А затем Империя подчинила себе мир, держа меч в одной руке, а идею справедливой власти над миром – в другой. «Римлянин! Ты научись народами править державно. В этом искусство твое! – налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных!» – так Римскую идею формулировал «отец Запада» Вергилий. Затем эстафету Рима приняла христианская Византия. А затем пришло Новое время, в хаосе социальных революций и мировых войн неся реванш Карфагену. И когда последние осколки традиционного Рима – Российская и Австро-Венгерская империи – пали, новый атлантический Карфаген на том берегу мира обрел, наконец, новую мощь.  

    И тогда России, этому последнему Риму, не осталось ничего иного, как снова восстать из пепла и встать «одному, посреди развалин» старой христианской Европы. Именно этот момент мы и переживаем сегодня. И именно это нам снова предстоит сделать: мертвым воскреснуть, побежденным – победить. Не потому, что это «имперские амбиции», а потому что «в ужасе и в унижении» мы сегодня остались во всем мире теми единственными, кто «сохранил нравственное здоровье, душу Европы».

    Именно для этого миру нужен Рим. И именно для этого Риму нужна новая воинская элита. Элита, которая рождается и закаляется в войне. Не в бандитских разборках за «мешок злата» и залоговых аукционах, а в войне за правду, справедливость и очищение мира.

    Вообще, деградация современного мира, этого нового Карфагена, более всего заметна по деградации его элит. Невозможно не перестать удивляться, обращая взгляд от властителей прошлого – карлов, людовиков, кайзеров – к одномерным выкидышам демократии настоящего, стремительно продолжающим свою отрицательную эволюцию от карликов к мышам. Всей этой возне медийных зверушек, президентов и премьер-министров, хлопотливо копошащихся в телевизионном мирке, представляющем собой нечто среднее между террариумом и публичным домом для престарелых.

    На днях наши социальные сети облетело фото: адмирал-трансгендер Рейчел Левин, замминистра здравоохранения США, и помощник министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон стоят вместе на вечере во французском посольстве – один в форменном кителе с юбкой, другой в платье и женских туфлях. В общем, ничего необычного: просто армия нового Карфагена. С другой стороны, есть ли аргумент против современного мира более красноречивый?

    Тот же самый Рейчел Левин на днях радостно сообщил(о), что администрация Байдена активно занимается подготовкой к введению практики блокировки полового созревания детей и беспрепятственной смене пола. Это тот самый момент, когда каждому нормальному человеку на планете должно стать отчетливо ясно: этот мир неисправим. Его можно только предать огню. Карфаген снова должен быть разрушен. И «манчестерские дельцы, при бакенбардах и цилиндрах», отправляющиеся «по воскресеньям полюбоваться поджариванием младенцев» и прочие «практичные люди», убежденные, что «зло всегда побеждает… что миром движет страх и потому сердце мира – зло», верящие, что «смерть сильней жизни и потому мертвое сильнее живого», должны оказаться там же. И на этом пепелище должен быть построен новый мир. А осуществить это могут только новые воинские элиты. Настоящие, Римские. Элиты, которые рождает и закаляет война за идеалы. Элиты, вырастить которые нам только еще предстоит.

    Что ж, Россия всегда была воинской империей. И сегодня пришла пора не только об этом вспомнить, но и поставить ясные задачи. Такой задачей прежде всего должно стать формирование новой пассионарной силы, нового верхнего общественного слоя, который возьмет на себя ответственность за строительство новой цивилизации. Такую силу формирует война, формирует воюющая армия.

    Рим всегда вел войны на своих границах. Римские легионеры всегда были привилегированным классом. Армия была лучшим социальным лифтом для римского гражданина. А умелый воин всегда мог рассчитывать и на политическую карьеру, и на богатый надел земли, и на уважение сограждан. Поэтому, да. Нам жизненно необходима новая культурная, интеллектуальная, творческая элита. Но еще более насущна и необходима на сегодняшний день – новая воинская элита, воинская аристократия, которая и становится белой костью воинской империи. Нормальной аристократической элитой традиционного общества.

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