Ненависть к России лишает уехавших разума

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27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Мы объединились вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором эта война должна стать последней, после которой уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Подробности...

Как шеринг изменил всех нас и как все мы изменили шеринг

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Для определения масштабов явления чрезвычайно важна сама философия шеринга. Она исходит из того, что уже появились новые люди, которые не считают владение главным маркером социального успеха. Подробности...
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СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...
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Докуда дойдет русская армия

Обсуждение: 7 комментариев

Подарок Макрона для русской армии

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Болгары сменили власть из-за России

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
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    Ненависть к России лишает уехавших разума

    Владислав Шурыгин
    военный эксперт, член "Изборского клуба"
    		27 июня 2022, 09:54

    Не первый раз наблюдаю странный, чисто русский феномен, когда ненависть к политике государства стремительно и органично трансформируется в ненависть к стране и к её народу.

    Как ещё вчера вполне разумные, глубокие, талантливые люди-великаны вдруг стремительно мельчают, глупеют и превращаются в злобных карликов, не способных говорить более ни о чём, кроме как о своей ненависти к «режЫму». Как сладострастно вангуют России катастрофу, перечисляя все неминуемые её грядущие беды. Как горячими сухими губами шепчут ей проклятия, как упоённо ищут «стукачей» и «вату» среди своих вчерашних друзей. Как через губу бросают в сторону своего народа – «захрюканый», а главной будущей «русской победой», на алтарь которой они готовы положить всё, видят «долой режим». И очень тяжело, когда таким, укушенным упырём ненависти, человеком оказывается твой друг, на глазах превращающийся в либерального зомби:

    – Что делать с Крымом и Донбассом, осуществись твоя мечта об уходе Путина?
    – Что делать? Придется возвращать. И заплатить за то, что сделали...

    ...Можно привести ему сотню аргументов против, спросить, как быть миллионам дончан, крымчан, херсонцев, мариупольцев, для кого приход русских войск это освобождение из-под нацистского бандеровского ига*? Но какой смысл? Эти люди для него уже списаны в утиль. Их судьба, как и судьбы десятков миллионов соотечественников, кто думает не так как он, для него неважны! Они «захрюканные».

    У него и объяснение есть «логичное», почему победа в войне вредна. Оказывается, за победу в войне России придется заплатить ещё больше, чем за поражение. Мол, возвращенные обратно территории, огромные репарации, разоружение и перспектива распада по образцу СССР, это куда меньшее зло, чем затраты на восстановление разрушенных войной территорий и строительство независимой от Запада экономики и промышленности. Россия должна отступить. Даже ценой утраты территорий, суверенитета, полной международной девальвации, после чего, по его мнению, «мы» (точнее, «они») начнут строительство истинно русского гармоничного государства прогресса и расцвета.

    При этом на вопрос, как лично они поучаствуют в строительстве этого расцвета из Германии, Грузии или Австралии, где ныне обитают, у них едва ли найдётся ответ. Точнее, он есть – никак! Строить будет кто-то другой, кому они издалека будут слать свои воздушные поцелуи. Ну, например, мальчики из ФБК* Навального, сидящие в Лондоне, которые после чудовищных обстрелов мирного Донецка, вытирая вонючую «божью росу» с глаз, бодро вещают, что по их данным город могли обстреливать российские войска. Вот эти и будут строить? Ну, или там Максим Кац – картёжник, блогер и неутомимый борец с «путинским режЫмом», на голубом глазу несущий со скоростью пулемёта бред про то, что у России не было ни одной причины начать войну против Киева, что на Украине нет и никогда не было нацизма, что НАТО никак не угрожало и не угрожает России.

    Самое пикантное то, что едва ли не первой своей задачей после «победы над Путиным» они озвучивают охоту на ведьм – поиск и изоляцию неправильных патриотов, пропагандистов и прочих «запутинцев» с их последующей депортацией в Северную Корею и Туркмению. Ну, добрые они, наши демократы в изгнании.

    Конечно, сделать это можно лишь с помощью неких «прогрессоров», которые будут одеты в натовскую военную форму. Не солдат НАТО, нет, а именно местных, которые пойдут на службу новой демократической власти, которая, в свою очередь, сможет удержаться исключительно с помощью дружеской поддержки стран подлинной демократии, прежде всего США, которые и выдадут форму. Как это уже было в нашей истории 30 лет назад, после разрушения СССР. Ведь иной альтернативы, в случае проигрыша войны, у России просто нет. Распад и раздел. И проговаривать это – совсем не значит заклинать кого-то там на сопротивление и «усугубление» преступной деятельности. И это уж точно не спущенный сверху «темник». В отличии от обитателей Австралии или Германии, нам, живущим здесь, в России, отсидеться и пережить в дремотной сытости ещё один 1991 год не получится.

    Иногда просто диву даёшься, читая про то, как «прогрессоры» будут «после Путина» и проигранной войны восстанавливать Россию. Хохотать хочется гомерически над откровенной глупостью и слепотой этих Маниловых. «Восстанавливать»? Ага! То есть, вложившие в эту войну уже почти 50 млрд долларов (и это только прямые расходы!) США и почти 20 млрд европейцы (про Киев я вообще молчу) вот так, вдруг, возьмут и «простят» русским эти свои траты? Правда? И России оставят её армию, её ядерное оружие, снимут с неё санкции, сохранят её политическое устройство, придушат заполыхавший, как это всегда бывает в период ослабления государства, сепаратизм окраин, мудро поддержат «демопатов» – демократических патриотов? «И возляжет рядом лев и агнец. И корова будет рядом пастись с медведицею»? Это вы всерьёз? Тогда вы просто дураки, которым ненависть выела всё серое вещество под черепной коробкой. Или нас за идиотов пытаетесь держать.

    Впрочем, ничто не ново под Луной. Как много было тех, кто, покинув Россию потом превращался в страстного её ненавистника, оправдывавшего свою ненависть к ней рабством и тиранией, по их мнению, царившими тут.

    В 1836 году из России на Запад выехал дворянин и новый профессор московского университета Владимир Печерин, полностью разочаровавшийся в стране, где он родился, и возненавидевший её всем существом. Вот как он сам об этом писал: «На меня подул самум европейской образованности, и все мои верования, все надежды (связанные с Россией) облетели как сухие листья... Здесь нет будущности!»

    Именно его перу принадлежит, можно сказать, гимн российского диссидентства и смердяковщины:

    «Как сладостно отчизну ненавидеть
    И жадно ждать её уничтожения!
    И в разрушении отчизны видеть
    Всемирную десницу возрождения!»

    Но вернуться в Россию на белом коне победителя ему было не суждено. Печерин умер в одиночестве 17 апреля 1885 года в Дублине и похоронен на Гласневинском кладбище под надгробным камнем, поставленным на его могиле сестрами милосердия больницы Mater Misericordiae. Незадолго до смерти он сам подвёл черту под своей жизнью:

    «...у меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей моим человеческим значением. Вот уже 30 лет, как я здесь обжился — а все-таки я здесь чужой. Мой дух, мои мечты витают не здесь — по крайней мере, не в той среде, к которой я прикован железной цепью роковой необходимости. Я нимало не забочусь о том, будет ли кто-нибудь помнить меня здесь, когда я умру; но Россия другое дело. Ах! как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! Хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеевича Печерина! Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: здесь лежит ум и сердце В. Печерина».

    Увы. В истории России он остался заурядным диссидентом и автором того самого «гимна ненависти отчизне». Да и то среди специалистов. А мы здесь. И мы отлично отдаём себе отчёт в том, что происходит. И сделаем всё, чтобы победить. Мы втянулись в военную операцию, мы знаем как её вести. И мы объединились вокруг Путина – не за Путина, а вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором эта война должна стать последней, после которой уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Войны, из которой Россия выйдет окрепшей экономически, политически и духовно.

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