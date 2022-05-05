Православное воинство и сантехфаянс

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В чем сила российской валюты

Курс доллара может вернуться к давно забытым 60 рублям YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Что происходит? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Уничтожению Киевом прошлого мешает народная память

Уничтожение памяти о Великой Отечественной может оказаться камнем преткновения для украинизаторов Александр Река/ТАСС
Киевские власти утверждают, что масштабное уничтожение на Украине всего, что напоминает о России – памятников, улиц и т. д. – поддерживает большинство жителей страны. В реальности выясняется совсем другая картина. Украинцам по-прежнему святы жертвы, которые принесли их предки во время Великой Отечественной – и это легко заметить. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Православное воинство и сантехфаянс

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гипотетический труд неведомых берлинских креативщиков спустя три четверти века мощно и плодотворно отозвался в европейской саге про дикую орду и светлые унитазы. Подробности...

Русским в Китае быть не стыдно

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Подробности...
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Как Германия стала обиженной колбасой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европа в своей борьбе с Россией сделала ставку на политические силы, находящиеся за гранью любых допустимых в приличном обществе норм поведения. Поэтому ее собственные высокомерные жалобы по поводу того, что партнер ведет себя соответственно своему культурному уровню, ничего, кроме смеха, вызвать не могут. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Германию больше не за что уважать

Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

Самая жуткая страна в мире

Обсуждение: 9 комментариев
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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    Максим Соколов

    Православное воинство и сантехфаянс

    Максим Соколов
    публицист
    		5 мая 2022, 12:10

    Часто речи, которые апостол Петр произносит об апостоле Павле, служат к характеристике не столько Павла, сколько Петра. Психологи называют это проекцией. Многие обличения российской армии, производимые Киевом, могут служить изрядным примером такой проекции. Например, широко развиваемая тема унитазов, сделавшихся жертвой российской военщины, – что стало известно всему свету.

    Было бы чуть более правдоподобно (хотя тоже не слишком), если бы русским варварам инкриминировали сантехнический вандализм, то есть сокрушение унитазов. Для чего достаточно молотка, в распоряжении моторизованной части, конечно, имеющегося. Вдарил раз, вот и вся штука. А можно и без молотка и даже без сознательной злой воли.

    В 1990 г. один отечественный журналист, тогда увлеченный шахтерским стачечным движением, пил у себя дома с деятелем воркутинского стачкома. Выпито было много, а стачечник был мощного телосложения. Решив посетить санузел, он там потерял равновесие и при падении своротил унитаз. Спьяну чего не бывает.

    Что же до сознательного вандализма, о котором говорят братья и им сочувствующие, тут есть некоторые сомнения. Картина того, как отволгнув после боя, загарбнiк первым делом стремится крушить и дробить унитазы, представляется несколько нарочитой. Иное дело мародерство. Войдя в украинскую хату, русский солдат видит неведомое ему чудо сантехники – унитаз со смывом. Движимый естественным порывом «я, Вань, такую же хочу», он забирает унитаз себе в качестве военного трофея. Как пел Высоцкий,

    «Трофейная Япония,
    Трофейная Германия,
    Пришла страна Лимония,
    Сплошная Чемодания».

    Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС

    Теперь будет трофейная Украйна. По крайней мере, есть хоть какие-то исторические аналогии. Несметное количество аккордеонов «Вельтмайстер» было в самом деле ввезено в СССР воинами-победителями. Хотя аналогия все равно хромает. Аккордеон – вещь автономная. Взял его с бою, привез домой, и, если умеешь, играй. Сопутствующей инфраструктуры он не требует. То же относится к отрезам материи, книгам, гобеленам, предметам посуды и пр.

    Тогда как унитаз не таков. Во-первых, чтобы его грамотно демонтировать, нужна сноровка, и не всякий унитаз подлежит демонтажу – что делать, если он намертво зацементирован в пол? Опять же его надо чистить и отмывать. Засратый трофей сильно теряет в ценности. Во-вторых, когда едущий с победой на родину солдат играет на аккордеоне, он выглядит молодцевато. Не так выглядит воин с трофейным унитазом.

    В-третьих, что самое главное, унитаз взятый per se, недостаточно функционален. Чтобы он полноценно работал, нужен подключенный к водопроводу смывной бачок и нужна канализация, в которую все нечистое будет смываться. При отсутствии таковой инфраструктуры остается разве что молиться на фаянсовое изделие, привезенное из дальнего похода, хотя это будет выглядеть довольно дико. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что при трофейной лихорадке 1945 г. реквизиции унитазов не наблюдалось.

    Хотя действительно, смывная уборная для немалой части личного состава (и не только для рядовых бойцов) тогда была диковинным иноземным новшеством. Очень много солдат было из крестьян, а тогдашняя колхозная деревня знала разве что удобства во дворе. То же относилось и к райцентрам в глубинке. И даже к областным центрам. Без предварительного инструктажа не всякий и разумел, как правильно пользоваться сантехоборудованием.

    Впрочем, цивилизованность Европы той поры также не следует преувеличивать. Еще в начале 60-х гг. четверть парижских домовладений имела удобства во дворе. А такие термины, как люфт-клозет и пудр-клозет, встречающиеся в руководствах по усадебному строительству, явно немецкого происхождения. То есть недавно еще и в Германии смывная уборная не была всеобщим достоянием.

    Однако, как бы то ни было в относительно недавнем прошлом с отхожими местами Европы, явно недостаточные успехи унитазостроения в годы первых пятилеток (планировалось выпускать 280 тыс. изделий в год, что для СССР маловато; причем каковы были реальные цифры производства, не очень понятно) давали ведомству д-ра Геббельса неплохой сюжет на тему русских варваров. Он сопрягался бы с сюжетами о насилиях, чинимых красноармейскими ордами etc.

    По неясным причинам (вероятнее всего, рейхсминистерству пропаганды в 1945 г. стало уже не до унитазов), сюжет в дело не пошел, в лучшем случае оставшись на проектном уровне. Однако, получилось по слову поэта –

    «Работай! Незримо, чудесно
    Работа, как сев, прорастет.
    Поток животворный польется;
    Печатная мысль отзовется
    Во глуби бессчетных умов».

    Гипотетический труд неведомых берлинских креативщиков спустя три четверти века мощно и плодотворно отозвался в европейской саге про дикую орду и светлые унитазы.

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