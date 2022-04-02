Что там по Киеву? (Выпуск № 20)

Итак, большая часть киевской группировки ВС России покинула пределы столичного региона, отправившись в сторону Слобожанщины и Донбасса. Украинский официоз, правда, опровергает эту информацию и заявляет об отводе лишь 20% российских войск.

Но делается это скорее в пропагандистских целях, чтобы в ближайшие 5-7 дней ежедневно сообщать об «освобождении» тех или иных населенных пунктов и не снижать накала перемоги. Поэтому доверять такой информации не стоит. Что касается собственно отвода подразделений, то у этого события есть несколько значений – военное и политическое.

С политической точки зрения «русские войска под Киевом» – это картинка, которая вдохновляет сторонников спецоперации на Украине. Она дает надежду на реванш после поражения 2014 года. Она же держит противника в постоянном напряжении. Поэтому отвод войск многими воспринимается крайне эмоционально.

С военной точки зрения, напротив, это решение выглядит логичным. Учитывая специфику местности (болота) и скорое наступление полноценной весны – удерживать колонны войск в условиях «зеленки» при постоянных набегах со всех сторон – задача не из простых. Но и смысла в ней нет, потому что Киев никто штурмовать не собирался.

Ведь что на практике означал бы реальный штурм города? Во-первых, были бы разрушены все транспортные коммуникации, включая пять основных мостов через Днепр. Это же касается всех подъездов к городу и значительной части инфраструктуры жизнеобеспечения.

Во-вторых, Киев превратился бы в четыре Мариуполя из-за игиловской тактики ВСУ и нацбатов. В-третьих, уверен, никто из сторонников СВО не хотел бы увидеть разрушенными Родину-мать, Андреевский спуск, Киево-Печерскую лавру и другие значимые символы матери городов русских.

И самое главное – учитывая то, как бездарно команда Кличко провела эвакуацию и сколько человек по-прежнему остаются в городе – количество жертв в результате штурма обнулило бы все усилия и благие намерения на киевском направлении. Поэтому в будущем Киев придется брать скорее хитростью, а не силой.

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Внешний контур

1) По данным The Times, Джонсон посоветовал Зеленскому не примиряться с Россией до тех пор, пока «Украина не окажется в максимально сильной позиции». Как, когда и при каких условиях Украина может оказаться в «сильной позиции» – неизвестно даже авторам материала. Примечательно и то, что Британия допускает давление США, Франции и Германии на Зеленского с целью заставить его подписать мирное соглашение.

2) Эрдоган в очередной раз предложил Зеленскому и Путину встретиться в Турции. Сегодня сложно найти более навязчивого кандидата в посредники, чем Эрдоган. Даже Макрон поскромнее себя ведет. Есть подозрение, что серия недавних провокаций в Карабахе была организована при участии турецких специалистов ровно для того, чтобы Москва не сильно возражала против активности Эрдогана на украинском направлении.

3) Майя Санду заявила, что Молдавия сохранит нейтралитет по отношению к России и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с конфликтом на Украине. Столь высокая степень благоразумия объясняется двумя вещами. Во-первых, желанием договориться с Газпромом по текущим долгам. Во-вторых, желанием понять, чем закончится спецоперация на Украине, которая в любом случае отразится на судьбе Приднестровья.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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