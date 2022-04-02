Что там по Киеву? (Выпуск № 20)

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2 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 01:59  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Мариуполь поднимут из руин по образцу Грозного

Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить Михаил Терещенко/ТАСС
Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 20)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
С политической точки зрения «русские войска под Киевом» – это картинка, которая вдохновляет сторонников спецоперации на Украине. Она дает надежду на реванш после поражения 2014 года. Поэтому отвод войск многими воспринимается крайне эмоционально. Однако с военной точки зрения это решение выглядит логичным. Подробности...

«Синий джедай» вооружил США

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Подробности...

Почему Украина демонизирует Красный Крест

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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  • Нет

  • И раньше не звонили
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 20)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		2 апреля 2022, 01:59

    Итак, большая часть киевской группировки ВС России покинула пределы столичного региона, отправившись в сторону Слобожанщины и Донбасса. Украинский официоз, правда, опровергает эту информацию и заявляет об отводе лишь 20% российских войск.

    Но делается это скорее в пропагандистских целях, чтобы в ближайшие 5-7 дней ежедневно сообщать об «освобождении» тех или иных населенных пунктов и не снижать накала перемоги. Поэтому доверять такой информации не стоит. Что касается собственно отвода подразделений, то у этого события есть несколько значений – военное и политическое.

    С политической точки зрения «русские войска под Киевом» – это картинка, которая вдохновляет сторонников спецоперации на Украине. Она дает надежду на реванш после поражения 2014 года. Она же держит противника в постоянном напряжении. Поэтому отвод войск многими воспринимается крайне эмоционально.

    С военной точки зрения, напротив, это решение выглядит логичным. Учитывая специфику местности (болота) и скорое наступление полноценной весны – удерживать колонны войск в условиях «зеленки» при постоянных набегах со всех сторон – задача не из простых. Но и смысла в ней нет, потому что Киев никто штурмовать не собирался.

    Ведь что на практике означал бы реальный штурм города? Во-первых, были бы разрушены все транспортные коммуникации, включая пять основных мостов через Днепр. Это же касается всех подъездов к городу и значительной части инфраструктуры жизнеобеспечения.

    Во-вторых, Киев превратился бы в четыре Мариуполя из-за игиловской тактики ВСУ и нацбатов. В-третьих, уверен, никто из сторонников СВО не хотел бы увидеть разрушенными Родину-мать, Андреевский спуск, Киево-Печерскую лавру и другие значимые символы матери городов русских.

    И самое главное – учитывая то, как бездарно команда Кличко провела эвакуацию и сколько человек по-прежнему остаются в городе – количество жертв в результате штурма обнулило бы все усилия и благие намерения на киевском направлении. Поэтому в будущем Киев придется брать скорее хитростью, а не силой.

    Внешний контур

    1) По данным The Times, Джонсон посоветовал Зеленскому не примиряться с Россией до тех пор, пока «Украина не окажется в максимально сильной позиции». Как, когда и при каких условиях Украина может оказаться в «сильной позиции» – неизвестно даже авторам материала. Примечательно и то, что Британия допускает давление США, Франции и Германии на Зеленского с целью заставить его подписать мирное соглашение.

    2) Эрдоган в очередной раз предложил Зеленскому и Путину встретиться в Турции. Сегодня сложно найти более навязчивого кандидата в посредники, чем Эрдоган. Даже Макрон поскромнее себя ведет. Есть подозрение, что серия недавних провокаций в Карабахе была организована при участии турецких специалистов ровно для того, чтобы Москва не сильно возражала против активности Эрдогана на украинском направлении.

    3) Майя Санду заявила, что Молдавия сохранит нейтралитет по отношению к России и не будет присоединяться к санкциям Запада в связи с конфликтом на Украине. Столь высокая степень благоразумия объясняется двумя вещами. Во-первых, желанием договориться с Газпромом по текущим долгам. Во-вторых, желанием понять, чем закончится спецоперация на Украине, которая в любом случае отразится на судьбе Приднестровья.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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