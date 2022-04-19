Патриотам нужен новый язык

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19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?  Подробности...
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Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Как будет выглядеть вторая фаза спецоперации на Украине

Российские РСЗО наносят удары по противнику Сергей Бобылев/ТАСС
Относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу. Официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Каким образом она началась, по каким направлениям будет вестись наступление – и какие силы противостоят натиску военных России и ЛДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Патриотам нужен новый язык

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
На смену плоской и однозначной потребительской картине мира, одним из элементов которой является «стыд за русских», приходит неоднозначная, контрастная, объемная, трагическая картина, которую сложно вместить неподготовленному человеку. Подробности...

Россия должна начать ядерные испытания

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя. Подробности...
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Людям дарована победа над страданиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Подробности...
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Вторая фаза спецоперации началась

Британия познала цену русофобии

Обсуждение: 6 комментариев

Как Украина унижает Германию

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    Патриотам нужен новый язык

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		19 апреля 2022, 20:15

    Судьба занесла меня в Сибирь, где я участвую в музыкально-патриотическом марафоне «Zа Россию». Этот проект, охватывающий тридцать городов страны, разбит на четыре маршрута: два – для рок-музыкантов, а два – для исполнителей поп-музыки. Схема каждого митинг-концерта такова: одна-две местные группы играют «на разогреве», потом поэт читает свои стихи (в Сибири это моя работа), а затем выступают приезжие рок-звезды («хедлайнеры»), такие как Uma2rman, Сергей Галанин («СерьГа»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»).

    Наш сибирский маршрут миновал уже две станции (Новосибирск и Барнаул), остаются Бийск, Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово, Томск. На третий день этой необычной для меня поездки я смог сформулировать свои ощущения.

    Я чувствую себя Робинзоном, которого после крушения прежней жизни вынесло на незнакомый остров, по счастью оказавшийся вполне обитаемым. Но при этом я наблюдаю парадоксальную вещь: сам рок-марафон как будто бы призван уверить публику в том, что прежняя жизнь продолжается. В этой жизни давно любимые группы всё так же поют давно придуманные песни.

    Зрителя как будто бы хотят успокоить: быть Zа Россию – это совсем не страшно и не больно, это не потребует «крови, пота и слез», потому что достаточно помахать руками и посветить зеркальными сердечками в сторону сцены, и всё будет хорошо. Но это не промах организаторов, а неизбежное следствие естественной языковой недостаточности: о новой ситуации, о невиданных событиях приходится рассказывать старым языком, поскольку новый язык еще не придуман. Таким языком сегодня не владеет никто. Поэтому приходится просто включать испытанную машинку культурно-политического «ивент-менеджмента», только на этот раз с Z-символикой.

    Конечно, огромную роль этого марафона я вижу в том, чтобы показать народу, кто есть кто среди наших музыкантов. «Парад стыда», проведенный проукраинской интеллигенцией в первые же дни спецоперации, должен был убедить обывателя: большинство «любимых народом артистов» – на стороне Украины. Ответом стал нынешний смотр патриотических творческих сил.

    Фото: Александр Вильф/РИА Новости

    Трудно было бы ожидать, что на такой маршрут выйдут Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков или Юрий Шевчук. Их репутация уже сложилась, и я даже наблюдал сомнения барнаульской группы «Фогель и Ко»: стоит ли им на таком мероприятии исполнять песню Шевчука (в итоге всё же исполнили). Так или иначе, народ увидел, что он не безгласен на этом историческом переломе. Есть кому сказать свое слово, осталось только научиться говорить по-новому.

    Новый язык рождается в наших совместных муках, под наши же крики о том, что «мы проигрываем информационную войну». Но важен критерий эффективности языка. В случае рок-марафона, например, важно, что останется в голове у зрителя после того, как он выйдет за ограждения концертной площадки. Решит ли он, что исполнил долг перед Родиной, поставил галочку в этой графе, посетив патриотическое мероприятие? Задумается ли над грозным смыслом происходящих событий? Или получит импульс к собственной активности? Иными словами, мобилизует это его или демобилизует?

    Тут, конечно, можно поспорить о необходимом объеме мобилизации как таковой (разумеется, не в военном, а в интеллектуальном и духовном смысле). События, которые, как теперь понятно, изменили нашу жизнь надолго, начались в логике спецоперации. Спецоперация – это то, что исполняют специальные государевы люди своими специальными средствами. При этом у народа просят лишь извинений за временные неудобства. Но чем больше мы осознаем, что победа не дастся легко и не наступит завтра, тем более уместной становится мобилизационная логика.

    Преимущества дискурса спецоперации – сдержанность и выверенность, а недостаток – казенная ограниченность. Дискурс мобилизации демократичен, эмоционален и креативен, однако именно с этой стороны в наше сознание прокрадываются как шапкозакидатели, так и паникеры-всепропальщики. Следовательно, потребуется синтез. Можно выделить несколько осей, вокруг которых должен быть синтезирован новый язык.

    Во-первых, это правдивость. Здесь у нас уже есть фундаментальное преимущество перед неприятелем. Если информация с нашей стороны может оказаться преждевременной или недопроверенной, то украинская сторона демонстрирует железную, несгибаемую волю к вранью. Но именно поэтому наш язык должен быть настолько безупречно правдив, чтобы у непредвзятого потребителя информации не было ни единого соблазна смотреть в сторону натовско-украинской фабрики фейков.

    Вторая возможная ось синтеза, на мой взгляд, это историческая преемственность. Это то, чем мы должны ответить Западу. Там отменили всю нашу историю, всю нашу культуру, мы же должны все свое поднять на щит. И в этом смысле радует, что на фоне текущих событий практически прекратились исторические споры. Вся традиционная символика России сегодня работает на победу: наш государственный триколор, имперский триколор, знамя с ликом Спаса Нерукотворного, советский флаг, красное Знамя Победы. Мем* «бабушка с флагом» стал на сегодняшний день самым мощным элементом нашего нового языка.

    Еще одна ось синтеза – это человечность. Сегодня мы должны замечать друг друга, сострадать друг другу, заботиться друг о друге. Это единственный способ быть Zа Россию, доступный каждому. Об этом я говорил местным журналистам и в Новосибирске, и в Барнауле. И об этом же мне, совершенно со мной не сговариваясь, сказал барнаульский парень в армейской пилотке, с которым я познакомился у сцены, пока ребята из Uma2rman радовали публику. Значит, единство народа, основанное на человечности – это ценность, всем понятная с полуслова.

    И здесь я вижу особую роль для творческого человека, потому что художник в широком смысле – это тот орган, которым народ воспринимает трагическое. Сегодня на смену плоской и однозначной потребительской картине мира, одним из элементов которой является «стыд за русских», приходит неоднозначная, контрастная, объемная, трагическая картина, которую сложно вместить неподготовленному человеку. Художник должен стать проводником, помогающим людям жить в трагедии, перемещаться по ландшафту трагедии и, наконец, преодолевать трагедию. Это больше, чем просто развлекать, и больше, чем просто самовыражаться. Это требует внутреннего усилия, без которого заговорить по-новому не получится.

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