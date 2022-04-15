Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

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Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...

Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Вики-война только начинается

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Википедия – один из мощнейших инструментов влияния на общество. Надо честно признать: свою Википедию мы в ближайшее время не создадим. А значит – надо правильно использовать существующую. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

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    Кто победит на президентских выборах во Франции?
    Владимир Прохватилов

    Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		15 апреля 2022, 20:09

    Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели катастрофически теряет свой рейтинг в глазах общественного мнения Пятой республики.

    По итогам первого тура президентских выборов разница между ним и Марин Ле Пен была минимальна. За Макрона отдали голоса 28,1% французов, за Ле Пен – 23,3%. Причем научный сотрудник Парижской Академии геополитики Алеся Милорадович в разговоре со мной выразила сомнение в достоверности этого результата: «Слишком много для Макрона, которого целый месяц громят во всех СМИ. Похоже, отщипнули от Меланшона и Ле Пен».

    Еще недавно казалось, что схватка Макрона и Ле Пен станет схваткой телевизора с холодильником, но текущая реальность внесла серьезные коррективы в этот прогноз. Резонансные разоблачения засветили действующего президента Франции, как реального иностранного агента, что серьезно обрушило его популярность и шансы на второй срок.

    16 марта французский Сенат опубликовал доклад «Феномен щупалец: о растущем влиянии консалтинговых фирм на государственную политику», который произвел эффект разорвавшейся бомбы. В докладе раскрывалась поражающая воображение картина тотальной коррумпированности высших чиновников Пятой республики иностранными консалтинговыми компаниями, в первую очередь, американской компанией McKinsey. В докладе говорилось, что расходы государственного бюджета на консультационные услуги удвоились с 2018 года и в 2021 году составили более одного миллиарда евро.

    «Это ставит в зависимость от частных фирм концепцию государства и государственный суверенитет, а также надлежащее использование государственных средств. После четырех месяцев расследования и сбора 7300 документов комиссия по расследованию показывает, что целые разделы государственной политики переданы частным фирмам», – отметили сенаторы. Сразу же после публикации доклада рейтинг Макрона рухнул. Если до 16 марта деятельность Макрона на посту президента одобряли 30,5% французов, то к первому туру выборов их число сократилось до 26,5%.

    Фото: REUTERS/Johanna Geron

    Главный репутационный урон McKinsey Gate для Макрона состоял не столько в разоблачении масштабной коррупции в высших сферах власти, сколько в том, что политические и управленческие решения французских властей формируются иностранными компаниями.

    Иными словами, Франция находится де-факто под внешним управлением. Популярность Макрона практически не пострадала на фоне продолжающегося уже ряд лет скандала вокруг его подозрительно тесного сотрудничества с крупнейшим мировым инвестиционным фондом Black Rock, который он так удачно завел во Францию, что в ней на поверку ничего французского не осталось.

    Но тот факт, что по милости Макрона Франция по сути утратила свой суверенитет, что подчеркнуто в сенатском расследовании, возмутил гордых галлов, еще не совсем забывших времена де Голля. Законодатели также заявили, что McKinsey не платила корпоративный налог во Франции как минимум 10 лет. Марин Ле Пен не прошла мимо такого скандала, заявив, что «с Макроном компания McKinsey, которая в прошлом году обошлась вам в один миллиард евро за выполнение очень туманных миссий, продолжит жрать государственные деньги, не платить налоги и лгать Сенату».

    Ксавье Бертран, видный консервативный политик, заявил, что использование консалтинговых услуг иностранных компаний во время пребывания Макрона в должности было «государственным скандалом и должно привести к судебным расследованиям». Сенатскому расследованию предшествовала резонансная статья известного публициста Тьерри Мейсана о связи McKinsey с американскими спецслужбами. В 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group «внимательно следить за президентской кампанией во Франции, – пишет Мейсан. – Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг, избрав в президенты неопытного политика, чтобы разрушить французское общество».

    Контроль над внутренней политикой Франции поручили члену Американского института Аспена Пьеру Жуйе. Аналитики Aspen France разработали для Пятой республики цикл программ «Политические лидеры будущего». Первым птенцом гнезда McKinsey и Аспена стал «неопытный политик», бывший сотрудник Ротшильдов Эммануэль Макрон. Тьерри Мейсан отмечает, что «Макрон является кульминацией программы Пьера Жуйе, который создал аналитический центр Les Graques, состоящий из крупных боссов и высокопоставленных чиновников, выступающих за альянс левых и правых» на основе трансатлантической солидарности и либеральной глобализации. Один из кандидатов в президенты Эрик Земмур напомнил французам расследование Мейсана, предположив, что контракты с McKinsey были результатом большого количества консультантов, которые бесплатно работали на предыдущую президентскую кампанию Макрона, который во время своего президентства просто отработал немалый должок подконтрольной ЦРУ компании McKinsey.

    На ваш взгляд

     
    Кто победит на президентских выборах во Франции?


    Обсуждение:  44 комментария

    McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Причем не только французских.

    Поэтому нет гарантии, что результаты второго тура президентских выборов во Франции не будут скорректированы в «нужную сторону». Отщипнули от конкурентов в первом туре, отщипнут и во втором. Или нет. И тогда мы увидим совсем другую Францию.

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