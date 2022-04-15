Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели катастрофически теряет свой рейтинг в глазах общественного мнения Пятой республики.

По итогам первого тура президентских выборов разница между ним и Марин Ле Пен была минимальна. За Макрона отдали голоса 28,1% французов, за Ле Пен – 23,3%. Причем научный сотрудник Парижской Академии геополитики Алеся Милорадович в разговоре со мной выразила сомнение в достоверности этого результата: «Слишком много для Макрона, которого целый месяц громят во всех СМИ. Похоже, отщипнули от Меланшона и Ле Пен».

Еще недавно казалось, что схватка Макрона и Ле Пен станет схваткой телевизора с холодильником, но текущая реальность внесла серьезные коррективы в этот прогноз. Резонансные разоблачения засветили действующего президента Франции, как реального иностранного агента, что серьезно обрушило его популярность и шансы на второй срок.

16 марта французский Сенат опубликовал доклад «Феномен щупалец: о растущем влиянии консалтинговых фирм на государственную политику», который произвел эффект разорвавшейся бомбы. В докладе раскрывалась поражающая воображение картина тотальной коррумпированности высших чиновников Пятой республики иностранными консалтинговыми компаниями, в первую очередь, американской компанией McKinsey. В докладе говорилось, что расходы государственного бюджета на консультационные услуги удвоились с 2018 года и в 2021 году составили более одного миллиарда евро.

«Это ставит в зависимость от частных фирм концепцию государства и государственный суверенитет, а также надлежащее использование государственных средств. После четырех месяцев расследования и сбора 7300 документов комиссия по расследованию показывает, что целые разделы государственной политики переданы частным фирмам», – отметили сенаторы. Сразу же после публикации доклада рейтинг Макрона рухнул. Если до 16 марта деятельность Макрона на посту президента одобряли 30,5% французов, то к первому туру выборов их число сократилось до 26,5%.

Главный репутационный урон McKinsey Gate для Макрона состоял не столько в разоблачении масштабной коррупции в высших сферах власти, сколько в том, что политические и управленческие решения французских властей формируются иностранными компаниями.

Иными словами, Франция находится де-факто под внешним управлением. Популярность Макрона практически не пострадала на фоне продолжающегося уже ряд лет скандала вокруг его подозрительно тесного сотрудничества с крупнейшим мировым инвестиционным фондом Black Rock, который он так удачно завел во Францию, что в ней на поверку ничего французского не осталось.

Но тот факт, что по милости Макрона Франция по сути утратила свой суверенитет, что подчеркнуто в сенатском расследовании, возмутил гордых галлов, еще не совсем забывших времена де Голля. Законодатели также заявили, что McKinsey не платила корпоративный налог во Франции как минимум 10 лет. Марин Ле Пен не прошла мимо такого скандала, заявив, что «с Макроном компания McKinsey, которая в прошлом году обошлась вам в один миллиард евро за выполнение очень туманных миссий, продолжит жрать государственные деньги, не платить налоги и лгать Сенату».

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Ксавье Бертран, видный консервативный политик, заявил, что использование консалтинговых услуг иностранных компаний во время пребывания Макрона в должности было «государственным скандалом и должно привести к судебным расследованиям». Сенатскому расследованию предшествовала резонансная статья известного публициста Тьерри Мейсана о связи McKinsey с американскими спецслужбами. В 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group «внимательно следить за президентской кампанией во Франции, – пишет Мейсан. – Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг, избрав в президенты неопытного политика, чтобы разрушить французское общество».

Контроль над внутренней политикой Франции поручили члену Американского института Аспена Пьеру Жуйе. Аналитики Aspen France разработали для Пятой республики цикл программ «Политические лидеры будущего». Первым птенцом гнезда McKinsey и Аспена стал «неопытный политик», бывший сотрудник Ротшильдов Эммануэль Макрон. Тьерри Мейсан отмечает, что «Макрон является кульминацией программы Пьера Жуйе, который создал аналитический центр Les Graques, состоящий из крупных боссов и высокопоставленных чиновников, выступающих за альянс левых и правых» на основе трансатлантической солидарности и либеральной глобализации. Один из кандидатов в президенты Эрик Земмур напомнил французам расследование Мейсана, предположив, что контракты с McKinsey были результатом большого количества консультантов, которые бесплатно работали на предыдущую президентскую кампанию Макрона, который во время своего президентства просто отработал немалый должок подконтрольной ЦРУ компании McKinsey.

На ваш взгляд Кто победит на президентских выборах во Франции? Марин Ле Пен

Эммануэль Макрон



McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Причем не только французских.

Поэтому нет гарантии, что результаты второго тура президентских выборов во Франции не будут скорректированы в «нужную сторону». Отщипнули от конкурентов в первом туре, отщипнут и во втором. Или нет. И тогда мы увидим совсем другую Францию.