Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

1) Город обсуждает удар по ТРЦ Retroville на Куреневке. Его же обсуждает и западная пресса. А украинская пресса радостно сообщает о том, что СБУ задержала тик-токера, который своими публикациями якобы раскрыл местонахождение бойцов и техники ВСУ в этом районе.

Таким образом СБУ публично подтвердила заявление Минобороны России о том, что ВСУ используют торговые центры, мягко говоря, не по назначению, подставив под удар целый микрорайон и множество киевлян.

2) Ирпень. Теперь этот город практически отрезан от внешнего мира. Причина – решение ВСУ взорвать железнодорожный мост, соединявший Ирпень с Киевом. А 25 февраля, если вдруг кто забыл, таким же образом был взорван автомобильный мост. Для эвакуирующихся лиц осталась лишь одна-две дороги, которые ведут на юг Киевщины, но и там безопасность передвижения крайне сомнительна.

3) Большинство «диверсантов», пойманных на Украине, оказались гражданами Украины. Об этом заявляет лично министр МВД Денис Монастырский, приводя соответствующую статистику. Ранее все тот же Монастырский критиковал беспорядочное строительство блокпостов и призывал навести порядок в работе местных «тероборон». Еще несколько подобных призывов – и его тоже запишут в «диверсанты».

4) Националисты устроили Зеленскому «помеху справа» и провели митинг в центре города с призывом деблокировать Мариуполь. Тема деблокады, напомню, уже стала причиной конфликта между командами последнего и предпоследнего президентов Украины. Однако теперь этот вопрос выплеснулся на улицу, что представляет для Зеленского куда большую опасность, чем ВС России. Впрочем, об угрозе «правого переворота» пока говорить не приходится. Рано еще.

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1) Байден хочет любой ценой избежать вступления США в конфликт с Россией, заявили в Белом доме. «Любой ценой» – это интересная формулировка. И прозвучала она в свете грядущего визита Байдена сперва в Брюссель, а затем в Варшаву. Полагаю, подобные заявления не стоит воспринимать как намек на деэскалацию в отношениях с Россией.

Это скорее намек на то, что «цену» вместо США заплатит кто-то другой. Например, та же Польша, которая рвется в бой и стремится создать контингент для ввода войск на Украину. Кроме того, накануне постпред США при ООН заявила, что «другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они направить своих военных на Украину».

2) Будапешт превращается в вето-столицу Евросоюза. Во-первых, Венгрия собралась ветировать санкции ЕС против российского нефтегаза. Во-вторых – ветировать возможное решение по отправке миротворческой миссии ЕС на Украину. В-третьих – ветировать возможное создание силами НАТО бесполетной зоны над Украиной.

Украинские СМИ уже написали о том, что Венгрия якобы подыгрывает России. На самом деле Венгрия подыгрывает своей экономике и своим национальным интересам. Реальным, а не выдуманным. Если бы кто-то в Киеве действовал подобным образом – любые кризисы обошли бы Украину стороной.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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