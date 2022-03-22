Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 02:48  |  vz.ru
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Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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США теряют важнейшего союзника в битве против России

Саудовская нефть очень нужна Америке Hasan Jamali/AP/ТАСС
Отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией можно назвать одной из основ существующего миропорядка и мировой власти доллара. И вот теперь мы видим целый ряд признаков того, что эти отношения находятся под угрозой. Арабы отказываются помогать Байдену в его санкционной битве против России. Почему такое произошло? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Служба безопасности Украины фактически подтвердила использование торговых центров в Киеве в качестве баз для военной техники и складов вооружений. Тем самым украинские военные подставили под удар целый микрорайон и множество простых киевлян. Подробности...

«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...
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Приговор капитализму подписали сами капиталисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах. Подробности...
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Зеленский достроил свою диктатуру

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Чем Байден вооружил Зеленского

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
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    Как Россия создавала защиту от санкций Запада

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    Для России пришла пора отменять Польшу

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    Алексей Нечаев: Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		22 марта 2022, 02:07

    1) Город обсуждает удар по ТРЦ Retroville на Куреневке. Его же обсуждает и западная пресса. А украинская пресса радостно сообщает о том, что СБУ задержала тик-токера, который своими публикациями якобы раскрыл местонахождение бойцов и техники ВСУ в этом районе.

    Таким образом СБУ публично подтвердила заявление Минобороны России о том, что ВСУ используют торговые центры, мягко говоря, не по назначению, подставив под удар целый микрорайон и множество киевлян.

    2) Ирпень. Теперь этот город практически отрезан от внешнего мира. Причина – решение ВСУ взорвать железнодорожный мост, соединявший Ирпень с Киевом. А 25 февраля, если вдруг кто забыл, таким же образом был взорван автомобильный мост. Для эвакуирующихся лиц осталась лишь одна-две дороги, которые ведут на юг Киевщины, но и там безопасность передвижения крайне сомнительна.

    3) Большинство «диверсантов», пойманных на Украине, оказались гражданами Украины. Об этом заявляет лично министр МВД Денис Монастырский, приводя соответствующую статистику. Ранее все тот же Монастырский критиковал беспорядочное строительство блокпостов и призывал навести порядок в работе местных «тероборон». Еще несколько подобных призывов – и его тоже запишут в «диверсанты».

    4) Националисты устроили Зеленскому «помеху справа» и провели митинг в центре города с призывом деблокировать Мариуполь. Тема деблокады, напомню, уже стала причиной конфликта между командами последнего и предпоследнего президентов Украины. Однако теперь этот вопрос выплеснулся на улицу, что представляет для Зеленского куда большую опасность, чем ВС России. Впрочем, об угрозе «правого переворота» пока говорить не приходится. Рано еще.

    Внешний контур

    1) Байден хочет любой ценой избежать вступления США в конфликт с Россией, заявили в Белом доме. «Любой ценой» – это интересная формулировка. И прозвучала она в свете грядущего визита Байдена сперва в Брюссель, а затем в Варшаву. Полагаю, подобные заявления не стоит воспринимать как намек на деэскалацию в отношениях с Россией.

    Это скорее намек на то, что «цену» вместо США заплатит кто-то другой. Например, та же Польша, которая рвется в бой и стремится создать контингент для ввода войск на Украину. Кроме того, накануне постпред США при ООН заявила, что «другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они направить своих военных на Украину».

    2) Будапешт превращается в вето-столицу Евросоюза. Во-первых, Венгрия собралась ветировать санкции ЕС против российского нефтегаза. Во-вторых – ветировать возможное решение по отправке миротворческой миссии ЕС на Украину. В-третьих – ветировать возможное создание силами НАТО бесполетной зоны над Украиной.

    Украинские СМИ уже написали о том, что Венгрия якобы подыгрывает России. На самом деле Венгрия подыгрывает своей экономике и своим национальным интересам. Реальным, а не выдуманным. Если бы кто-то в Киеве действовал подобным образом – любые кризисы обошли бы Украину стороной.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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