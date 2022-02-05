России нужна сильная и благополучная Украина

Взгляд
5 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
Разделы

«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год

«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Доллар должен стоить чуть выше 23 рублей, если верить подсчету январского «индекса бигмака». Однако в реальности курс доллара в три раза выше. Тем временем нефть – важный экспортный товар России – снова стремится к 100 долларам за баррель. До какого крепкого уровня рубль действительно может вернуться и какие факторы для этого должны сойтись? Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем

Лидерам двух стран есть что сказать друг другу Михаил Метцель/ТАСС
Президент России 4 февраля начинает важнейший международный визит – в Китай. Почему Москва и Пекин сегодня особенно заинтересованы во взаимодействии, какие вопросы будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин – и какие спорные проблемы мешают двум странам еще больше сблизиться и помогать друг другу? Подробности...
Перейти в раздел…

Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Грузия зовет Европу вместе стереть соседей с лица земли

Термин «Южная Осетия» гораздо старше, чем это пытаются представить в Грузии Наталья Айирян/РИА Новости
Перестать употреблять название целого государства – а значит, поставить под сомнение само его существование – призывает Европу Грузия. Речь идет о республике Южная Осетия, название которой в Тбилиси называют «сталинским термином». Причем тут Сталин, откуда на самом деле возникло название этой страны – и почему подобные переименования способны сыграть злую шутку с теми, кто их придумывает? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

России нужна сильная и благополучная Украина

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы заинтересованы не в подчинении или покорении Украины. Не было такой цели у России ни в 2014 году, ни ранее – в противном случае карта Европы была бы к настоящему времени несколько иной. Подробности...

Facebook вырос, но не повзрослел

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Вместо того, чтобы исправлять старые ошибки, начать взаимодействовать с властями стран, где организация получает немалую прибыль, регулировать контент на собственной платформе и обеспечивать безопасность пользователей, Facebook стремится уйти от проблем в новое светлое метабудущее. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Русская косоворотка стала голливудским символом

Николай Гурьянов
Николай Гурьянов, журналист
Косоворотка Живаго, которую «донашивал» за ним Пол Атрейдес, абсолютно не воспринимается как нечто этническое, деревенское. Это элемент городского костюма, пусть и несколько необычный, уместный только в определенных ситуациях. Подробности...
Перейти в раздел…

Налог на роскошь для казахов

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

Перейти в раздел…

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...

Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...

Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
Где чаще сейчас вы совершаете покупки?
  • В онлайне (интернет-магазины)

  • В офлайне (обычные магазины и рынки)

  • Примерно поровну
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лыжница принесла России первую медаль Олимпиады
    В Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей Генсек НАТО назвал расширение альянса на восток «большим успехом» Газпром проигнорировал аукцион на прокачку газа через Польшу Ледокол «Виктор Черномырдин» решили сделать пассажирским
    В НАТО ответили на вопрос о расколе в альянсе Канадский телеканал оправдался за поиск «русского следа» в протестах Женщина-снайпер ВСУ пригрозила убивать русских в Донбассе Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак на людей
    Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину Япония получила от России уведомление о ракетных пусках в районе Южных Курил В Германии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID с 18 лет Сборная России по мини-футболу выиграла у украинцев и вышла в финал ЧЕ

    Главная тема


    Как разворошить мигрантские гетто России

    «сожалеем об ошибке»


    Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину

    кризис в Европе


    В Польше назвали условие для быстрого запуска «Северного потока – 2»

    старческая деменция


    Ученые нашли сходства у последствий COVID-19 и болезнью Альцгеймера

    Видео

    ответ Москвы


    Проблемы «Немецкой волны» легли на немецкую совесть

    Доллар по 23 рубля


    «Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год

    инициатива Тбилиси


    Грузия зовет Европу вместе стереть соседей с лица земли

    «Союзная решимость – 2022»


    Какую цену заплатит Минск за лучшую российскую военную технику

    зеленые источники энергии


    Европа сделала Газпрому большой подарок

    поправить Пушкина


    Владимир Можегов: История без Европы и христианства – это не история

    майданная политика


    Сергей Миркин: Украина откажется от Минских соглашений

    светлое метабудущее


    Александр Малькевич: Facebook вырос, но не повзрослел

    на ваш взгляд


    За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
    Игорь Караулов

    России нужна сильная и благополучная Украина

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		5 февраля 2022, 12:12

    В эти тревожные дни, когда, по уверению западных политиков и мировых СМИ, косматый русский медведь готовится к прыжку на Киев, когда тысячи русских танков греют свои моторы, а десятки тысяч русских солдат разминают свои железные мускулы, я мечтаю о независимой Украине.

    Я помню то время, когда эта страна была более-менее похожа на независимую. Я любил путешествовать по той Украине, и меня не волновало, что у этой страны есть свой двухцветный флаг вместо нашего трехцветного, свой кабмин вместо нашего правительства, своя Рада вместо нашей Думы и своя гривна вместо нашего рубля. И даже украинский Крым меня не смущал. Конечно, огорчала необходимость стоять в очереди на пункте пропуска или сидеть лишний час в вагоне на пограничной станции, заполнять мелкими буквами миграционную карту, но и это можно было потерпеть, ведь дальше перед путешественником открывалась страна, где было дешевле всё, кроме бензина.

    И я помню Киев с его крутыми подъемами и спусками, его вольный и расслабленный воздух, Крещатик и площадь перед Софией, где порой можно было встретить сразу по три-четыре акции протеста против того и сего – кто мог подумать, какой чёрный майдан прорастёт из этих семян?

    И я помню дорогу из Киева в Одессу, на скорости под двести, но с обязательным заездом в одну из придорожных харчевен певца и депутата Поплавского. Я знаю, что значит жить в двух шагах от Дерибасовской и парковать машину на Еврейской, где за ней присмотрят два настоящих пожилых одесских еврея. И что жареная скумбрия на пляже дешевле камбалы, но гораздо вкуснее. И что, если ты сядешь где-нибудь на Екатерининской, то мимо тебя рано или поздно пройдет и поэт Херсонский, и поэтесса Полозкова, и поэт Быков – люди, с которыми мне теперь совсем не хотелось бы встретиться. Память о городе, кажется, навсегда присыпана пеплом 2 мая.

    Я помню морозный Харьков, огромную площадь вокруг не снесенного ещё памятника Ленину и на краю площади – смешное псевдоитальянское кафе Ti Amo, где в каждое блюдо аккуратно клали немного маринованной тыквы. А в Днепропетровске, тогда ещё не усечённом до «Днепра», я праздновал Суккот в синагоге, построенной Коломойским – тогда ещё просто очень богатым человеком, а не выдающимся политическим интриганом.

    Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

    Это осколки моей памяти об Украине, и миллионы моих соотечественников могли бы составить свой калейдоскоп памяти. Это была бы память о стране, которая была вполне независимой, но совершенно нам не враждебной и не одержимой идеей как-то ещё, дополнительно и окончательно, от нас отмежеваться. Та Украина не была частью «русского мира», которым пугают детей киевские националистические (равно как и наши «либеральные») идеологи. Однако она была частью мира, в котором русскому человеку было довольно уютно. Ничего сверх этого нам от Украины и не было нужно.

    Теперь Украину сложно назвать независимой страной. Она практически утратила субъектность. Это территория, отданная под выращивание монокультуры ненависти к России и русским. Это страна, судьба которой без её участия решается большими державами. Это предмет манипуляций западных политиков, для которых Украина – не партнер, не объект вложений в общее будущее, а всего лишь инструмент «сдерживания» России.

    Самый последний пример – Борис Джонсон, который, приехав в Киев, заявил, что «украинцы будут сражаться за свою Украину до последней капли крови». Однако даже Джонсон, при всём своём невеликом уме, не может не понимать, что сражаться украинцы будут очень недолго, особенно с учётом того, что ни британцы, ни немцы, ни французы своей кровушки в этот котёл плеснуть категорически не желают. А нужен этот кровавый борщ – или хотя бы его имитация – ровно для того, чтобы ввести новые санкции против России сразу же, как только границу пересечёт «нога первого российского солдата». А уж как Украина после этого будет жить, чем кормиться и кем управляться, джонсонов и прочих блинкенов не волнует. В общем, налицо такое положение, при котором зависимая территория меняет свой суверенитет не на развитие, не на безопасность, а вообще непонятно на что. Как после этого говорить о врожденной практической сметке украинца?    

    Размышляя об Украине, приходится разделять три пласта реальности. Есть украинское правительство (если угодно, «киевский режим»). Оно, как мне кажется, абсолютно невменяемо, руководствуется антирусской паранойей (то есть фактически самоненавистью, ибо в значительной мере до сих пор состоит из изначально русскоязычных людей) и в последнее время готовит страну к открытой иностранной оккупации. Есть украинский народ, который более или менее подвержен действию официальной пропаганды, но воевать за интересы НАТО не пойдёт и в массе своей готов подстроиться под любое изменение политической ситуации. И есть земля Украины, с которой у нас, россиян, связано очень многое. Там и наши могилы, и наши колыбели. Половина нашей истории там. Киев? Булгаков. Одесса? Ахматова. Харьков? Лимонов. Днепропетровск? Блаватская. И ещё сотни значимых имён в этих и многих других украинских городах.   

    Украина на уровне государства пытается забыть о годах своей подлинной независимости. Её современная политическая история привязана к моменту «российской агрессии», которая якобы ни того ни с сего началась восемь лет назад. Это был как будто бы момент «большого взрыва» для украинской вселенной: ни времени, ни пространства до него не существовало. Но мы-то помним и то время, и то пространство, которое было таким близким и обжитым. Когда-то Збигнев Бжезинский говорил, что Россия без Украины никогда не станет великой державой. Бог с ней, с великодержавностью; в конце концов, в этом смысле у России есть более серьезные проблемы, чем обособление Украины. А вот если мы привыкнем не смотреть в сторону Украины, смиримся с культурным и человеческим разрывом между двумя странами, тогда мы серьезно обедним себя как цивилизация, обрежем свой исторический и пространственный горизонт.  Прерванные связи надо возобновлять, никуда мы от этого не денемся.  

    Поэтому мы заинтересованы не в подчинении или покорении Украины. Не было такой цели у России ни в 2014 году, ни ранее – в противном случае карта Европы была бы к настоящему времени несколько иной. Нам нужна независимая Украина – сильная и благополучная страна, соседством с которой мы бы гордились, а не утешались бы тем, что «у них ещё хуже». Украина, которая стала бы домом для всех населяющих её народов, где каждый человек мог бы свободно говорить на своём родном языке.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •