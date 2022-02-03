Мифы о России вредят самому Западу

«Американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД собрала некоторые из этих измышлений – и проанализировала их. Примерно в том же стиле, как это не так давно сделал российский МИД.

«У России – советские амбиции»

«По мнению специалистов-международников, корни конфликта (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) лежат в стремлении президента Российской Федерации Владимира Путина восстановить то влияние, которое Россия имела в период Советской империи. США же в ответ хотят ограничить российскую агрессию, работая над усилением нарождающейся демократии, которая идет на сближение с Западом», – пишет USA Today.

На самом деле российское руководство ведет себя на внешней арене прагматично и не пытается охватить неохватываемое. В частности, не пытается восстановить то глобальное влияние, которое имел в свое время Советский Союз. Просто потому, что для этого у Москвы банально не хватает ресурсов. Поэтому Россия не размещает базы в Латинской Америке, не возвращает флот в Средиземное море, не раздает деньги налево и направо латиноамериканским и африканским деятелям, не претендует на размещение войск в Чехии и Восточной Германии. И, самое главное, не конкурирует с Соединенными Штатами за мировое господство.

Львиная доля внимания российского руководства сосредоточена на ближней периферии, которую Москва считает зоной своей ответственности. Но не из-за каких-то «имперских амбиций», а лишь потому, что эта территория важна для обеспечения безопасности Российской Федерации. Безопасности, которая требует наличия вдоль российских границ либо дружественных, либо нейтральных государств. Украина к таким государствам изначально не относится – не потому, что она выбрала «западный путь», а потому, что украинский государственный проект сформировался как, выражаясь словами Владимира Путина, «Анти-Россия». Как инструмент дестабилизации России – как холерный барак, расположенный стена к стене от российского многонационального дома.

И холерой этот барак целенаправленно заражали те же американцы. Им глубоко плевать на то, насколько демократическим будет этот барак (иначе они давно заставили бы украинское руководство провести в стране демократические реформы и прекратить гражданскую войну). Идея превращения Украины в «маяк демократии и прогресса» для соблазнения России давно разбилась об украинские иллюзии, поэтому сейчас США с Великобританией и рядом других стран просто используют Украину для дестабилизации России, а также Евросоюза.

«Россия собирается захватить Украину»

Тут даже бессмысленно приводить чьи-то цитаты – о намерении Российской Федерации захватить Украину писало и пишет практически каждое западное СМИ. Но при этом никто из них не объясняет, зачем России это нужно. Единственным, по сути, аргументом является опять же фраза «Москва хочет восстановить Советский Союз». И отсутствие аргументации понятно, ведь любой серьезный анализ перспектив полномасштабного вторжения покажет, что для России оно принесет лишь убытки.

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Да, российские войска могут легко взять Киев и захватить территорию Украины – однако не смогут установить полного контроля над враждебным населением и получат партизанскую войну, наносящую не столько военно-экономический, сколько имиджевый урон. Кроме того, захват Украины, как ни странно, спасет майданный проект – вместо того, чтобы позорно сгнить, он обретет ореол героизма, а украинские элиты в лице Порошенко, Зеленского и прочие паны (превратившие Украину в страну-попрошайку) получат имидж борцов за свободу и независимость.

Наконец, Москва получит множество негативных последствий в виде краха евразийского проекта (ряд соседей примерят на себя судьбу Украины), разрыва отношений с Европой, нового обострения с Соединенными Штатами, мощнейших экономических санкций, срыва газового транзита. «Северный поток – 2» окажется под санкциями, а украинская ГТС будет взорвана местными диверсантами. Таким образом, вторжение на Украину не решает российских проблем с этой страной, а лишь создает новые.

«Российские солдаты на российской территории угрожают Западу»

«Никто не знает точно, что Владимир Путин делает с сотней тысяч российских солдат, расположенных возле российско-украинской границы, но это заставляет США и Европу чувствовать себя крайне нервно», – пишет CNN. Подкрепленный такой же «мыслью» от The New York Times о том, что «непредсказуемый российский президент собирает тысячи солдат на границе с соседней страной – Украиной».

На самом деле – как неоднократно было публично заявлено – эти войска находятся на российской территории в рамках учений или других мероприятий и своим присутствием не нарушают никаких международных норм и правил. Отечественные чиновники не раз и не два заявляли, что не собираются использовать эти войска для нападения на Украину, не говоря уже о какой-то атаке на страны – члены НАТО. Политологи же пишут, что условия боевого применения этих войск абсолютно предсказуемы. Это применение возможно лишь в том случае, если Украина нападет на ДНР и ЛНР, поставив таким образом под угрозу жизни российских граждан. А значит, действия Москвы (если они состоятся) будут иметь исключительно ответный характер.

И это понимают даже в Европе – те люди, которые не смотрят на Москву через свои предрассудки. «До тех пор, пока российское правительство будет придерживаться своего текущего взвешенного подхода, который является скорее реакционным, нежели провокационным, все еще есть шанс избежать эскалации», – заявил депутат Европарламента от «Альтернативы для Германии» Гуннар Бек.

«Северный поток» – геополитический проект»

«Северный поток – 2» стал оружием в геополитической игре, и он крайне важен для Путина... Труба стоимостью в 11 млрд долларов уже используется для того, чтобы внести серьезный раскол в ряды союзников – аккурат во время нынешней серьезной напряженности между Россией и Западом», – уверяет CNN.

Реальность же такова, что «Северный поток – 2» построен для того, чтобы принести большие экономические выгоды для Газпрома и всей Российской Федерации. А также – клиентов Газпрома в Европе. Он позволяет прокачивать газ без выплат транзитерам, а также без риска того, что труба банально лопнет из-за неспособности транзитера ее обслуживать (а украинская газотранспортная система находится в печальном техническом состоянии).

Да, у «Северного потока – 2» есть определенное геополитическое измерение. Его постройка доказала, что Москва может реализовывать серьезные инфраструктурные проекты даже вопреки американским хотелкам и санкциям. И этот факт не только побудит Россию совершать новые подходы к снарядам, но и вдохновит другие страны, опасающиеся американского давления, реализовывать собственные проекты.

Однако «серьезный раскол» в ряды союзников вносится отнюдь не из-за козней Москвы, а из-за расхождения интересов стран – членов НАТО. Для той же Германии «Северный поток – 2» представляет колоссальную пользу. Благодаря ему ФРГ становится одним из крупнейших европейских газовых хабов, а также в рамках своих лидерских обязанностей в ЕС гарантирует энергобезопасность стран – членов Союза.

«Оборонительный альянс НАТО»

«Россия постоянно выходит из соглашений, которые на протяжении десятилетий поддерживали мир на континенте. Она продолжает нацеливаться на НАТО – оборонительный альянс с добровольным членством в нем, который защищает почти миллиард человек в Европе и Северной Америке и управляет принципами международного мира и безопасности, которые мы все обязаны защищать», – говорит госсекретарь США Энтони Блинкен.

В реальности из соглашений, которые поддерживали мир на континенте, выходит не Россия, а США. Это США вышли из Договора о ракетах малой и средней дальности. Это США вышли из Договора по открытому небу. Это США вышли из Договора о противоракетной обороне. Это США со своими натовскими коллегами отказались ратифицировать новый вариант Договора о вооруженных силах в Европе, из-за чего членство России в нем было приостановлено.

Это США нарушили Будапештский меморандум, вмешавшись во внутренние дела Украины и поучаствовали в организации там государственного переворота. Москва же всегда держалась за международные соглашения, и ее «постоянными выходами», по сути, была лишь приостановка участия российской делегации в ПАСЕ – и то после того, как россиян лишили там слова. НАТО не является оборонительным альянсом – как минимум с окончания холодной войны. Все военные операции этой организации имели агрессивно-наступательный характер. Югославские войны (начиная с Боснии и заканчивая Косово), Ливия.

Даже операция в Афганистане, где НАТО действовало в ответ на 11 сентября, была, по сути, оккупацией страны. Реальность такова, что НАТО на сегодняшний день является агрессивным блоком государств, ресурсами которых США пользуются для ведения своей внешней политики. И уж точно этот блок нельзя назвать «добровольным» – после того, как в 2016 году руководство альянса при поддержке Мило Джукановича (исполнявшего на тот момент роль премьер-министра) втянуло Черногорию в НАТО вопреки желаниям большинства населения.